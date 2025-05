【Epic Games Store:「Sifu」無料配布】 期間:5月30日0時まで

Epic Gamesは、PCゲーム配信プラットフォーム「Epic Games Store」にて、カンフーアクションゲーム「Sifu」を5月30日0時まで無料配信している。

本作は、家族を暗殺されたカンフーの修行者が、家族を殺した犯人を狩るという復讐の物語が描かれるカンフーアクションゲーム。現代の都会を舞台に、ギャングひしめく郊外や、高層オフィスビルなど様々なロケーションで無数の敵と戦うこととなる。

プレイヤーは男女どちらのキャラクターでもプレイ可能で、ペンダントの力で何度でも蘇れる。しかし、死ぬたびに老化し、それに伴う影響を受けることとなる。

□Epic Games Store「Sifu」

Sifu (C)2022 Sloclap SAS. "Sifu", "Sloclap" and the Sloclap logo are all brands of Sloclap SAS. Developed and published by Sloclap SAS, a member of the Kepler Interactive group. All rights reserved.