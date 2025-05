【Stellar Blade × 勝利の女神:NIKKE コラボDLC】 6月 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/PC用アクション「Stellar Blade(ステラーブレイド)」において、コラボDLC「勝利の女神:NIKKE」の概要を公開した。

キム・ヒョンテ氏率いるSHIFT UPが手がけた「Stellar Blade」と「NIKKE」のコラボDLC。配信番組「State of Play」にて発表されていたが、今回海外の「Stellar Blade」公式ページにて概要が公開された。

DLCでは「NIKKE」の紅蓮がボスキャラクターとして登場し、1vs1でプレーヤーと対決。紅蓮を倒すと、イヴの新しいコスチュームやヘアスタイル、曲を報酬として受け取れる。

また、リターが連れているロボット犬・ボルトが経営する新しいショップでは、さまざまな衣装やアイテム、コスメを購入できるほか、射撃場ミニゲームも登場。釣りでは「勝利の女神:NIKKE」のアイテム6個が新たに追加されることが明かされた。DLCは6月配信予定で、詳細の発表が待たれる。

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment LLC.