ファミリーレストラン「デニーズ」にて、ふわふわ繊細な口どけが自慢の「純氷かき氷」 を期間限定で販売。

やわらかな食感と至福の口どけにこだわった毎年人気の季節限定メニューに、2025年は宇治抹茶といちごが新登場します☆

デニーズ「純氷かき氷」

販売開始:2025年5月21日(水)

販売店舗:デニーズ全店

デニーズ全店にて、毎年好評の「純氷かき氷」を期間限定で販売スタート。

不純物のきわめて少ない最高純度の純氷を使用し、口に入れた瞬間ふわっと溶けるような、繊細な口どけの「純氷かき氷」が期間限定で楽しめます!

やわらかな食感と至福の口どけにこだわった「純氷かき氷」は、毎年多く人から支持される夏の定番メニュー。

2025年は定番フレーバーに加え、特別感あふれる「THE氷 宇治抹茶」と「THE氷 いちご」が、目玉として新たに登場します。

見た目は緑あざやかな宇治抹茶のかき氷「THE氷 宇治抹茶」は、見た目からは想像できないリッチな味わい。

かき氷の中に抹茶クリームやゆであずき、白玉と練乳、果肉感のあるいちごソースを忍ばせています☆

口にした瞬間訪れる、これまでにないサプライズな味覚体験を楽しめるメニューです。

THE氷 宇治抹茶

価格:1,210円(税込)

デニーズ自慢のかき氷に、特別感あふれる「THE氷 宇治抹茶」が登場。

緑あざやかな宇治抹茶のかき氷に、多彩な素材をしのばせて、リッチな味わいのスイーツに仕立てられています。

氷の中には、石臼挽きの京都府産宇治抹茶を使用したソース・抹茶クリーム・ゆであずき・白玉・練乳・果肉感のあるいちごソースがイン。

爽やかないちごの風味が、抹茶の深みとうまみを引き立てます。

別添えのグラノーラをかけて、ザクザク食感を楽しめるのもポイント。

ふわふわの氷や抹茶の魅力がきわだつ、プレミアムな味わいが堪能できる純氷かき氷です☆

THE氷 いちご

価格:1,210円(税込)

デニーズで大好評のかき氷が、さらに進化した「THE氷」

「THE氷 いちご」は、シンプルな見た目のかき氷に、ふわっとスプーンを入れると、彩りあざやかな素材がぎっしり入っています!

果肉感のあるいちごソースや濃厚な抹茶クリームやゆであずき、練乳が顔をだし、思わず笑みがこぼれそう。

果実感あふれるいちごソースと、風味豊かな抹茶は相性の良い組み合わせです。

さまざまな素材が中から出てくる様子は、氷の山から宝さがしをするようで、ワクワク感も楽しめます☆

氷 ミルク宇治抹茶金時

価格:

氷 ミルク宇治抹茶金時 792円(税込)

氷 ミルク宇治抹茶金時(ミニ)517円(税込)

濃厚な宇治抹茶ソースで味わう、デニーズのふんわりやわらかなかき氷。

不純物がきわめて少ない、最高純度の「純氷」を薄く削ることで、ふわふわとした淡雪のような食感に仕立てられています。

石臼挽きの京都府産宇治抹茶を使用したソースは、抹茶の豊かな風味とほろ苦さの調和が取れたバランスです!

ゆであずきや練乳の上品な甘さが重なり合い、深みのある抹茶のうまみが引き立つおいしさ。

幅広い年代に愛される、涼やかな和の甘味は、ミニサイズも用意されています☆

氷 いちごミルク

価格:

氷 いちごミルク 759円(税込)

氷 いちごミルク(ミニ)495円(税込)

真っ赤ないちごのかき氷は、夏の定番スイーツ。

デニーズのかき氷は、不純物のきわめて少ない最高純度の「純氷」を使用しているので、ふわふわとした食感と繊細な口どけです。

香り高いソースは、氷にかけても濃厚ないちごの風味をしっかりと感じられます!

仕上げに練乳をとろ〜りとかけて、まろやかないちごミルクに。

暑さをひんやりやわらげてくれる、やさしい味わいの「氷 いちごミルク」は、ミニサイズでも楽しめます☆

口に入れた瞬間にふわっと溶ける「純氷かき氷」に、「THE氷 宇治抹茶」と「THE氷 いちご」も登場。

デニーズの「純氷かき氷」は、2025年5月21日より期間限定で販売開始です!

和スイーツ派も南国気分派も大満足!デニーズ「抹茶/マンゴーデザート」 和スイーツ派も南国気分派も大満足!デニーズ「抹茶/マンゴーデザート」 続きを見る

【実食レポ】「味・香り・食感」の驚きを味わえる冷・温2種!デニーズ「飯田商店」店主監修「担々麺」 【実食レポ】「味・香り・食感」の驚きを味わえる冷・温2種!デニーズ「飯田商店」店主監修「担々麺」 続きを見る

※掲載されている画像はイメージです

※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合があります

※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります

※一部販売していない時間帯があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年は宇治抹茶といちご!デニーズ「純氷かき氷」 appeared first on Dtimes.