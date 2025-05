台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」に、2025年春に摘んだばかりの静岡県産の新茶を贅沢に使った「一番摘み抹茶」が期間限定で登場。

多彩な4種類のドリンクに加えて、新茶を使ったフィナンシェも登場し、この季節だけの特別な味わいが楽しめます☆

ゴンチャ「一番摘み抹茶」ドリンク/スイーツ

発売日:2025年5月22日(木)

販売店舗:国内ゴンチャ店舗(京都二寧坂店はフィナンシェのみ販売)

年に一度のお楽しみ「一番摘み抹茶」がゴンチャでいよいよ販売開始。

2025年も静岡県の老舗「丸七製茶」の茶葉を厳選し、厳しい冬を乗り越えた栄養たっぷりのお茶の木から、春に芽吹いた新芽だけを収穫して抹茶に仕立てられています。

新茶を100%使用した抹茶だからこその上質な味わいが楽しめる期間限定メニューです。

2025年のテーマは「さあ、今年も新茶をめいっぱい。」

ミルクティーとフローズンティーに加え、サクサクのクレープやミルクフォームをトッピングした食感も楽しいドリンク、さらにはフィナンシェまで、多彩なラインナップで新茶をたっぷり味わい尽くすことができます。

今だけしか味わえない、新茶ならではのさわやかな香りと甘が堪能できるメニューです☆

一番摘み抹茶 ミルクティー(ICED/HOT)

サイズ・価格:【ICED】S 540円(税込)/M 590円(税込)/L 680円(税込)/【HOT】S 540円(税込)/M 590円(税込)

追加トッピング:3つまで可能

新茶を使った抹茶ならではの、さわやかな香りと甘みが口いっぱいに広がるミルクティー。

静岡で由緒ある製茶会社、「丸七製茶」による一番摘み抹茶を使用し、旨みや香りを最大限引き出した本格的な味わいです。

この季節限定の新茶の風味と、まろやかなミルクのハーモニーが堪能できます。

一番摘み抹茶 フローズンティー

価格:620円(税込)

サイズ:Mサイズ

追加トッピング:3つまで可能 ※甘さは変更できません

この春摘みたての新茶を使った抹茶の味わいを、めいっぱい楽しむフローズンティー。

静岡の老舗製茶会社、「丸七製茶」による一番摘み抹茶のみ使用し、コクのあるミルクとあわせてあります。

フローズンティーのひんやりなめらかな食感が、新茶ならではのさわやかな香りと甘みを引き立てる一杯です。

一番摘み抹茶 サクサククレープ ミルクティー(ICED)

価格:670円(税込)

サイズ:Mサイズ

追加トッピング:2つまで可能 ※氷の量は変更できません

「一番摘み抹茶 ミルクティー」にミルクフォームを合わせた「一番摘み抹茶 サクサククレープ ミルクティー」

トップには、薄く焼いて砕いたサクサクのクレープがのせたてあります。

旨味のもととなるテアニンをたっぷり含んだ、新茶ならではのさわやかな香りと甘みとともに、飲み進めるごとに変化する食感も楽しめるメニューです。

一番摘み抹茶 サクサククレープ フローズンティー

価格:700円(税込)

追加トッピング:2つまで可能 ※甘さは変更できません

シャリッとなめらかな「一番摘み抹茶 フローズンティー」にミルクフォームを合わせた「一番摘み抹茶 サクサククレープ フローズンティー」

薄く焼いて砕いたサクサクのクレープをのせた、満足感のある1杯です。

ひと口ごとに変化する食感と、新茶ならではのさわやかな香りと甘みが堪能できます。

一番摘み抹茶 フィナンシェ

価格:200円(税込)

今しか味わえない新茶を使った抹茶のさわやかな風味がふわりと広がる、しっとり食感のフィナンシェ。

ふっくら炊いた北海道産あずきがやさしい甘さを添える、奥行きのある味わいに仕上げられています。

静岡の老舗製茶会社、「丸七製茶」による一番摘み抹茶のみ使用した贅沢な焼き菓子です。

丸七製茶

創業1907年静岡の老舗製茶会社「丸七製茶」

戦後深蒸し茶の普及に取り組み1988年には静岡県ではじめて本格的な抹茶の製造を開始しました。

2010年より同社が運営するアンテナショップ「ななや」では、自社製の高品質なお茶を使用したジェラートやチョコレート等を展開し、多くの日本茶ファンを魅了しています。

静岡の老舗「丸七製茶」の新茶を100%使用した、新茶ならではのさわやかな香りと甘みが楽しめるドリンクやスイーツ。

ゴンチャにて2025年5月22日より販売される「一番摘み抹茶」シリーズの紹介でした☆

“冬のご褒美ドリンク”第1位は「台湾豆花の贅沢ミルクティー」!ゴンチャ「クルーチャンピオンシップ2025」 “冬のご褒美ドリンク”第1位は「台湾豆花の贅沢ミルクティー」!ゴンチャ「クルーチャンピオンシップ2025」 続きを見る

【実食レポ】韓国で人気のデザートティーが日本に上陸!ゴンチャ「マンゴーミニパール」 【実食レポ】韓国で人気のデザートティーが日本に上陸!ゴンチャ「マンゴーミニパール」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 静岡県産の新茶を贅沢に使ったドリンクとスイーツ!ゴンチャ「一番摘み抹茶」 appeared first on Dtimes.