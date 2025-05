【セミオーダー&組み立て式アーケードコントローラー「iO」】 5月8日~ 予約開始 商品発送:7月中旬以降順次 予定 価格: レバーモデル セット価格 47,300円~ レバーレスセット価格 42,900円~

MSYは5月8日、自分好みのゲーミングデバイスを“創造”するカスタムオーダーブランド「GRAPHT REMIXERS」(読み:グラフト リミキサーズ)を発表した。第1弾としてセミオーダー&組み立て式のアーケードコントローラー「iO」(読み:イオ)を発売する。価格は、レバーモデル セット価格が47,300円から、レバーレスセット価格が42,900円から。※本体を構成する基本パーツを揃えた場合のセット価格。

「iO」の予約は、本日5月8日よりGRAPHT OFFICIAL STOREにて開始される。発送は7月中旬以降順次行なわれる。

また、5月9日から5月11日にかけて開催される「EVO Japan 2025」の「GRAPHT」ブースにてサンプルが展示されるほか、組みあがり品の試遊ができる。

「iO」基本セット情報

レバーモデル 47,300円~

レバーレス 42,900円~

本体を構成する基本パーツを揃えた場合のセット価格。パーツ単位で購入するより購入しやすい価格になっている。

※組み立て代行サービス 8,800円

月当たりの受付可能数には限りがあります。

「iO」レバーモデル 基本パーツ

「iO」レバーレスモデル 基本パーツ

「iO」イメージ

「iO」イメージ

「iO」レバーモデル、レバーレスモデル 組み立て後イメージ

カスタムアーケードコントローラー「iO」について

【製品仕様】

「iO」は自分で組み立てる、プレイスタイルとともに最適化するカスタムアーケードコントローラー。

ラインナップの中からパーツ単位で選ぶセミオーダー方式により、個々の要望に近いデバイスを、最小限の費用で実現できる。

誰でも一から組み立てられるシンプルでメンテナンスフリーな設計に加え、組み立て後もパーツ交換を繰り返すことで、理想のデバイスを追求し続けることが可能だ。

アーケードコントローラーの中核部となる基板、ボタンはBrook製や三和電子製のパーツをラインナップ。筐体周りはGRAPHTオリジナルパーツを開発することでプレーヤー1人1人の異なる要望を満たしやすいラインナップを目指しているという。

また今後は、GRAPHTオリジナルパーツとして本体サイズや対応ボタンサイズといった基本バリエーションの拡充に加え、材質の異なるパネルや人気タイトルとのコラボレーション展開が予定されている。

組み立て後イメージ 上:レバーモデル、下:レバーレスモデル

「iO」の特徴(1):パーツを選んで自由にカスタマイズ

ECサイト上で7つのカテゴリ+オプションからパーツを選んでいくだけで自分のイメージする組み合わせで簡単に注文することができる。アーケードコントローラーを構成するパーツ一式の注文はもちろん、パーツ単位のオーダーも可能だ。パーツラインナップは以下の通り。

GRAPHT オリジナルパーツ

アルミニウム合金やスチールなど、金属の洗練された高級感と安心感のある堅牢な構造。自宅での使用のほか、オフライン大会やLANパーティなど、持ち運ぶシーンにも適している。

GRAPHT オリジナルパーツ

・Top Panel(上パネル)

軽量でありながら強度の高いアルミニウム合金にアルマイト加工を施している。レバー用 / レバーレス用の2モデルがあり、カラーはブラック / シルバーの選択が可能。

・Lower Panel(下パネル)

軽量でありながら強度の高いアルミニウム合金にアルマイト加工を施している。カラーはブラック / シルバーの選択が可能。

・Side Panel(左右パネル)

強度の高いスチール製で、左側に「GRAPHT」の透かしが入ったデザイン。カラーはブラック / シルバー / ホワイトの選択が可能。

・U Frame&Pillar(フレーム)

強度の高いスチール製で、上パネルと下パネルをサイドから支える。上部のマグネットがフレームと上パネルをロックし、上パネルの開閉をサポート。飛び出したナットやピラーが無骨でありながらユニークさを惹き出す。カラーはブラック / シルバー / ホワイトの選択が可能。

メジャーメーカー製パーツ

ユーザーから信頼が厚く、使用率の高いメーカーのパーツが揃っているため、既存のアーケードコントローラーを利用している人は大きな使用感の変更なく移行が可能。

【三和電子 ハメ込み式押しボタン 24φ(OBSF-24 / OBSF-30)】

ゲームセンターやアーケードコントローラーで広く普及し信頼性の高い三和電子製ボタン。ボタンが不要な箇所につける空きボタンキャップ付き。

用途に合わせたセット展開(レバー用 24φ 14個セット、レバーレス用 24φ17個&30φ 1個セット)

【三和電子 エラストマー静音ボタン 24φ(OBSFE-24 / OBSFE-30)】

ゲームセンターやアーケードコントローラーで広く普及し信頼性の高い三和電子製ボタン。場所や時間帯を気にせず使いやすい静音仕様。ボタンが不要な箇所につける空きボタンキャップ付き。

用途に合わせたセット展開(レバー用 24φ 14個セット、レバーレス用 24φ 17個&30φ 1個セット)

【三和電子 着脱ジョイスティック 平鉄板/シャフトカバー付(レバー)】

持ち運ぶ際にレバーを取り外して収納できる、着脱式ジョイスティック。レバーボールはブラック / シルバー / ガンメタの選択が可能。

【Brook Gen-5X FIGHTING BOARD(基板)】

マルチプラットフォーム対応の最新モデル「Brook Gen-5X FIGHTING BOARD」。次世代コンソールやPCとのシームレスな互換性に加え、高速な応答速度と低遅延を実現する。

オプションパーツ

「iO」をより快適に使用するためのアップグレードパーツ。

【iO Vibration control Sheet(静音シート)】

ボタンの打鍵音など、本体内部に響くノイズの透過を抑制するシート。ゲーム音やボイスチャットなどの重要な音との干渉を低減する。

【iO Non-Slip Sheet(滑り止めシート)】

底面に貼付することによりデスクや膝上からの滑降を抑止するシート。本体を安定させ、プレイに集中することをサポートする。

【iO Shaft Lever Holder(三和電子 JLX2D-TP-8YT)(レバー収納ホルダー)】

レバーモデルで選択する脱着式ジョイスティック専用のホルダー。レバーを取り外して内部に収納することができ、移動時などの故障リスクを軽減。シーンに応じた運用をサポートする。

【iO PCB Mount(基板固定強化マウンタ)】

基板下に取り付けることで基板の揺れを防止するマウンタ。基板が外部からの衝撃や振動から影響を受けないよう、しっかりと保護する。

【iO Folding Handle(持ち運び用ハンドル)】

ボディ上部側面に取り付ける折り畳み式のスチール製ハンドル。頑丈なスチール素材が、長期間にわたりプレーヤーの移動をサポートする。ブラック / シルバーの選択が可能。

「iO」の特徴(2):自分で組み立てる「セルフ組み立てモデル」

パーツの選択肢から、プレーヤーが自ら選んで組み立てることにより、自分だけのデザインと機能性を追求していくことができる。組み立てに特別な工具は不要。プラスドライバーとペンチがあれば、誰でも簡単に組み立てることができる。

組み立てに必要な時間は、およそ2時間前後(付属の解説動画付きマニュアルを見ながら)。また、組み立てが不安な人向けに、オプションとして組み立て代行サービスが用意されている。ただし、月当たりの受付可能数には限りがある。

「iO」の特徴(3):パーツの交換でアップデート

組み立て後も、新しいパーツや使い慣れたお気に入りパーツと組み合わせるなど、一部のパーツを交換しながら、使用感とビジュアル両面から自分の理想のコントローラーを追求していくことが可能。故障時もパーツ単位で交換することで、末永く使用できる。

「iO」の特徴(4):パーツの交換、変更がしやすいメンテナンスフリー構造

開閉式のメンテナンスフリー構造により、日々の手入れやパーツ交換がしやすい設計となっている。

上パネルのロック機構には強力なマグネットを採用。両手の親指で押し上げるだけのワンアクションでスムーズに開閉でき、閉じると確実なロックを実現。さらにメンテナンス作業中は、上パネルが任意の角度で保持される蝶番を使用しており、作業に集中できる快適な環境を提供する。

「iO」の特徴(5):オフライン大会やLAN パーティ等、持ち運びが必要なシーンにも最適

アルマイト合金&スチール製の筐体で高い堅牢性を誇る。移動中の衝撃や振動から内部の精密部品をしっかりと保護し、安心して持ち運ぶことができる。また取り外し可能なレバーを筐体内部に取り付ける収納ケースや、持ち運び用ハンドルをオプションで選択することが可能だ。

「iO」の特徴(6):今後のパーツ展開による拡充性

GRAPHTオリジナルパーツとして本体サイズや対応ボタンサイズといった基本バリエーションの拡充に加え、材質の異なるパネルや人気タイトルとのコラボレーション展開を予定。

また他メーカー製のパーツの取り扱いや、GRAPHTオリジナルパーツについてユーザーの意見を募集する。理想のアーケードコントローラーを追求するにあたり、既存ラインナップで補えない要望はオーダーページに設置するフォームより受け付ける。

「EVO Japan 2025」の「GRAPHT」ブースにて「iO」の試遊が可能

GRAPHT in EVO Japan 2025

ブース営業時間

【パーツ選択一覧】 カテゴリ 製品名 価格(税込) カラー 上パネル レバー用 iO Top Panel(アルマイト・レバー・Φ24・Mサイズ・ブラック) 9,900円 ブラック 上パネル レバー用 iO Top Panel(アルマイト・レバー・Φ24・Mサイズ・シルバー) 9,900円 シルバー 上パネル レバーレス用 iO Top Panel(アルマイト・レバーレス・Φ24・Mサイズ・ブラック) 9,900円 ブラック 上パネル レバーレス用 iO Top Panel(アルマイト・レバーレス・Φ24・Mサイズ・シルバー) 9,900円 シルバー 下パネル iO Lower Panel(アルマイト・Mサイズ・ブラック) 9,900円 ブラック 下パネル iO Lower Panel(アルマイト・Mサイズ・シルバー) 9,900円 シルバー 左右パネル レバー用 iO Side Panel(スチール・レバー・Mサイズ・ブラック) 1,980円 ブラック 左右パネル レバー用 iO Side Panel(スチール・レバー・Mサイズ・シルバー) 1,980円 シルバー 左右パネル レバー用 iO Side Panel(スチール・レバー・Mサイズ・ホワイト) 1,980円 ホワイト 左右パネル レバーレス用 iO Side Panel(スチール・レバーレス・Mサイズ・ブラック) 1,980円 ブラック 左右パネル レバーレス用 iO Side Panel(スチール・レバーレス・Mサイズ・シルバー) 1,980円 シルバー 左右パネル レバーレス用 iO Side Panel(スチール・レバーレス・Mサイズ・ホワイト) 1,980円 ホワイト フレーム iO U Frame&Pillar(スチール・Mサイズ・ブラック) 5,500円 ブラック フレーム iO U Frame&Pillar(スチール・Mサイズ・シルバー) 5,500円 シルバー フレーム iO U Frame&Pillar(スチール・Mサイズ・ホワイト) 5,500円 ホワイト 入力機器 - ボタン レバー用 三和電子 レバー用セット(ハメ込み式押しボタン OBSFシリーズ - 24φ 14個・空きボタンキャップ付・ブラック) 3,300円 ブラック 入力機器 - ボタン レバー用 三和電子 レバー用セット(ハメ込み式押しボタン OBSFシリーズ - 24φ 14個・空きボタンキャップ付・ホワイト) 3,300円 ホワイト 入力機器 - ボタン レバー用 三和電子 レバー用セット(エラストマー静音ボタン OBSFEシリーズ - 24φ 14個・空きボタンキャップ付・ブラック) 6,050円 ブラック 入力機器 - ボタン レバー用 三和電子 レバー用セット(エラストマー静音ボタン OBSFEシリーズ - 24φ 14個・空きボタンキャップ付・ホワイト) 6,050円 ホワイト 入力機器 - ボタン レバーレス用 三和電子 レバーレス用セット (ハメ込み式押しボタン OBSFシリーズ - 24φ 17個+30φ 1個・空きボタンキャップ付・ブラック) 4,290円 ブラック 入力機器 - ボタン レバーレス用 三和電子 レバーレス用セット(ハメ込み式押しボタン OBSFシリーズ - 24φ 17個+30φ 1個・空きボタンキャップ付・ホワイト) 4,290円 ホワイト 入力機器 - ボタン レバーレス用 三和電子 レバーレス用セット(エラストマー静音ボタン OBSFEシリーズ - 24φ 17個+30φ 1個・空きボタンキャップ付・ブラック) 7,480円 ブラック 入力機器 - ボタン レバーレス用 三和電子 レバーレス用セット(エラストマー静音ボタン OBSFEシリーズ - 24φ 17個+30φ 1個・空きボタンキャップ付・ホワイト) 7,480円 ホワイト 入力機器 - レバー 三和電子 着脱ジョイスティック 平鉄板/シャフトカバー付 JLX2D-TP-8YT 3,960円 - 入力機器 - レバーボール 三和電子 レバーボール 35φ LB-35(ブラック) 220円 ブラック 入力機器 - レバーボール 三和電子 レバーボール 35φ LB-35-METALLIC(シルバー) 550円 シルバー 入力機器 - レバーボール 三和電子 レバーボール 35φ LB-35-METALLIC(ガンメタ) 550円 ガンメタ 基板 Brook Gen-5X Fighting Board 11,990円 - 基板接続用ケーブル(1) Brook Fighting Board Cable 2,750円 - 基板接続用ケーブル(2) レバーレス用 Brook Hitbox Cable 990円 - オプションパーツ - レバー収納ホルダー iO Shaft Lever Holder(三和電子 JLX2D-TP-8YT) 880円 - オプションパーツ - 基板固定強化マウンタ iO PCB Mount(Brook Gen-5X Fighting Board) 550円 ブラック オプションパーツ - 持ち運び用ハンドル iO Folding Handle(Mサイズ・ブラック) 880円 ブラック オプションパーツ - 持ち運び用ハンドル iO Folding Handle(Mサイズ・シルバー) 880円 シルバー オプションパーツ - 静音シート iO Vibration Control Sheet(レバー・Mサイズ) 1,320円 ブラック オプションパーツ - 静音シート iO Vibration Control Sheet(レバーレス・Mサイズ) 1,320円 ブラック オプションパーツ - 滑り止めシート iO Non-Slip Sheet(Mサイズ) 660円 ブラック

5月9日(金)9時30分~18時

5月10日(土)10時~18時

5月11日(日)10時~15時

会場

東京ビッグサイト 東 2-3 ホール「GRAPHT」ブース

※入場・参加の際はチケットが必要となります。詳しくは「EVO Japan 2025」公式サイトをご確認ください。

「EVO Japan 2025」開催概要

会期:5月9日(金)~5月11日(日)

主催:EVO Japan 2025 実行委員会

会場:東京ビッグサイト 東 2-3 ホール

チケット:有料

