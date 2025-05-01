¥·¥ã¡¼¥×¤¬AQUOS¥¹¥Þ¥Û¤ÎAndroid 15¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò°ì»þÄä»ß¡ªR9 pro¡¦R9¡¦sense9¡¦wish4¡¦wish3¤¬ÂÐ¾Ý¡£¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¥ã¥ê¥¢ÈÇ¤â
|¥·¥ã¡¼¥×¤¬AQUOS R9 pro¤äR9¡¢sense9¡¢wish4¡¢wish3¤ÎAndroid 15¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò°ì»þÄä»ß¡ª
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï25Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖAQUOS¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë5GÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖAQUOS R9¡×¡¢¡ÖAQUOS sense9¡×¡¢¡ÖAQUOS wish4¡×¡¢¡ÖAQUOS wish3¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAndroid 15¡×¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ÎÄó¶¡¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ää»ß¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤Ï¡ÖOS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¸å¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¹àÌÜ¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½àÈ÷¤¬¤Ç¤¼¡Âè¤È¤·¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤ë¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖY!mobile¡×¸þ¤±¡ÖAQUOS wish3¡Ê·¿ÈÖ¡§A302SH¡Ë¡×¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âAndroid 15¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤¬°ì»þÄä»ß¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ºÆ¤Ó°ì»þÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤Ïº£Ç¯1·î¤è¤ê½ç¼¡¡¢Android 15¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢AQUOS sense8¤Ê¤É¤Î°ìÉôµ¡¼ï¤ò½ü¤¡¢AQUOS R9 pro¤ª¤è¤ÓAQUOS R9¡¢AQUOS sense9¡¢AQUOS wish4¡¢AQUOS wish3¤Ë¤ª¤±¤ëAndroid 15¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ÎÄó¶¡¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ÈÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Þ¤¿³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤«¤é¤Ï°ÆÆâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥·¥ã¡¼¥×¡ä
¡¦AQUOS¥·¥ê¡¼¥º OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÄä»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ã¤ªÃÎ¤é¤»¡Ã¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä¡ÃAQUOS¡§¥·¥ã¡¼¥×
¡¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§AQUOS R9 pro¡Ê·¿ÈÖ¡§SH-M30¡Ë¡¢AQUOS R9¡Ê·¿ÈÖ¡§SH-M28¡Ë¡¢AQUOS sense9¡Ê·¿ÈÖ¡§SH-M29¡Ë¡¢AQUOS wish4¡Ê·¿ÈÖ¡§SH-M27¡Ë¡¢AQUOS wish3¡Ê·¿ÈÖ¡§SH-M25¡Ë
¡ãNTT¥É¥³¥â¡ä
¡¦AQUOS wish3 SH-53D¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È | ¤ªµÒ¤µ¤Þ¥µ¥Ý¡¼¥È | NTT¥É¥³¥â
¡¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§AQUOS wish3 SH-53D
¡ãKDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¡Êau¡¦UQ mobile¡Ë¡ä
¡¦AQUOS sense9 OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¾ðÊó | À½ÉÊ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¾ðÊó | au
¡¦AQUOS sense9 OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¾ðÊó | UQ mobile
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖAQUOS wish4 SHG13¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ã2025Ç¯¡ÃKDDI³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§AQUOS sense9¡Ê·¿ÈÖ¡§SHG14¡Ë¡¢AQUOS wish4¡Ê·¿ÈÖ¡§SHG13¡Ë
¡ã¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊSoftBank¡¦Y!mobile¡Ë¡ä
¡¦AQUOS R9¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¡Ê2025Ç¯2·î12Æü¡Ë | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ | ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¦AQUOS sense9¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¡Ê2025Ç¯3·î10Æü¡Ë | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ | ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¦AQUOS wish4¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¡Ê2025Ç¯3·î12Æü¡Ë | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ | ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¦AQUOS wish3¡ÊË¡¿Í¸þ¤±Ã¼Ëö¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¡Ê2025Ç¯4·î14Æü¡Ë | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ | ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¦¡Ú2025Ç¯4·î25Æü¹¹¿·¡ÛAQUOS wish4¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø ¡ÁAndroid 15Äó¶¡¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Á / 2025/3/12¡Ã¥µ¥Ý¡¼¥È¾ðÊó¡Ã¤ªÃÎ¤é¤»¡ÃY!mobile - ³Ê°ÂSIM¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç
¡¦¡Ú2025Ç¯4·î25Æü¹¹¿·¡ÛAQUOS wish3¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø ¡ÁºÇ¿·¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÇÛ¿®¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Á / 2025/4/2¡Ã¥µ¥Ý¡¼¥È¾ðÊó¡Ã¤ªÃÎ¤é¤»¡ÃY!mobile - ³Ê°ÂSIM¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç
¡¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§AQUOS R9¡Ê·¿ÈÖ¡§A401SH¡Ë¡¢AQUOS sense9¡Ê·¿ÈÖ¡§A405SH¡Ë¡¢AQUOS wish4¡Ê·¿ÈÖ¡§A403SH¡¢A404SH¡Ë¡¢AQUOS wish3¡Ê·¿ÈÖ¡§A302SH¡¢A303SH¡Ë
¡ã³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡ä
¡¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§AQUOS sense9¡Ê·¿ÈÖ¡§SH-M29¡Ë¡¢AQUOS wish4¡Ê·¿ÈÖ¡§SH-M27¡Ë
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦SHARP AQUOS R9pro ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦SHARP AQUOS R9 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦SHARP AQUOS sense9 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦SHARP AQUOS wish4 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦SHARP AQUOS wish3 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦OS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¾ðÊó¡Ã¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÃAQUOS¡§¥·¥ã¡¼¥×
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óAQUOS¸ø¼°¥µ¥¤¥È | ¥·¥ã¡¼¥×