「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は広尾駅にオープンしたオーダーストップ制の焼鳥店。「やきとり 阿部」で修業した若き大将が、銘柄鶏を備長炭で焼き上げます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

焼鳥 炎間(東京・広尾)

「やきとり 阿部」仕込みの焼鳥を楽しめる 写真:お店から

2025年3月、広尾駅から徒歩5分ほどの場所に、こだわりの焼鳥と、厳選した季節の野菜をオーダーストップ制で楽しめる「焼鳥 炎間」がオープンしました。大将の下間 拓弥氏は「食べログ 焼き鳥 EAST 百名店」にも選出されている目黒の名店「やきとり 阿部」に客として来店した際に、そのおいしさに感動し、店主である阿部 友彦氏の人柄に魅了されたのだそう。同店で修業を積み、今回「焼鳥 炎間」の大将を任されました。

日常の喧騒を離れ、落ち着いて過ごせる空間 写真:お店から

新店舗は、お世話になっている不動産屋さんから紹介され、立地、家賃はもちろんのこと、深夜帯に営業ができることと近辺に深夜にやっている同業態がなかったことが決め手になったのだとか。店内は茶室をイメージした落ち着いた雰囲気の空間で、客席はカウンター8席。デートや、大切な人との会食にぴったりです。また、貸切も可能。深夜2時まで営業しているため、ゆったりと食事とお酒を楽しむことができます。

〆の親子丼 写真:お店から

メニューは「おまかせ」7,000円〜のみ。秋田県産の「高原比内地鶏」と福島県産の「伊達鶏」、季節の野菜を備長炭で焼き上げます。オーダーストップ制になるため、食べた本数で価格が変動します。別途追加できる〆で「焼きおにぎり」や「親子丼」「まぜそば」なども楽しむことができます。

高原比内地鶏の抱き身 写真:お店から

コースの中でも自慢の逸品は「高原比内地鶏の抱き身」で、程よい脂とジューシーさが詰まった一串。高原比内地鶏の、柔らかいのにしっかりとした噛みごたえと、くせの無い上質で風味のよい脂がたまりません。

伊達鶏の手羽先 写真:お店から

また、伊達鶏の中でも一番おいしいと言われている部位「伊達鶏の手羽先」は、皮目はパリッと、身は柔らかく、しっかりとした味わいを楽しめます。



まぜそば 出典:港区グルメ散歩OLさん

〆の「まぜそば」は、麺をオーダーメイドで作ってもらっているそう。太めのめんまや、焼鳥店ならではの鶏そぼろなど、麺だけでなくトッピングにもこだわっています。

ドリンクも豊富 写真:お店から

ドリンクはソムリエ厳選のワインを種類豊富に取りそろえています。リスト外にも用意されているので、ソムリエに好みを伝えてチョイスしてもらうのもいいですね。その他にも、ウィスキー、焼酎、日本酒など季節に合ったお酒を多数提供。ウィスキー・焼酎はグラスだけではなく、ボトルでの注文も可能なので、好みの割り方で楽しんでください。

焼鳥をこよなく愛する若き大将による活気ある「焼鳥 炎間」。名店仕込みのおいしい焼鳥を楽しみに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

高原比内地鶏の抱き身 出典:港区グルメ散歩OLさん

『オープンしたばかりの綺麗で落ち着いた雰囲気のお店。

焼鳥は比内地鶏と伊達鶏どちらも食べ応えがあってとても美味しかったです。赤茄子も良き。

おまかせストップ制。

〆には焼きおにぎりやそぼろご飯という定番メニューと迷いつつ、珍しいまぜそばを選択。

会食やデートにも良さそう。

全部おいしかったです!』(港区グルメ散歩OLさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆焼鳥 炎間住所 : 東京都港区西麻布4-6-5 1FTEL : 050-5596-2643

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 「やきとり 阿部」仕込みの焼鳥を心ゆくまで堪能! 若き大将による、おまかせコースを楽しんで(東京・広尾) first appeared on 食べログ マガジン.