°úÂà¡¦µÙÍÜÂ³¤¯·ÝÇ½³¦¤Ç¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âç¸æ½êBIG3¡É¤¿¤±¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¡¢¥¿¥â¥ê¤¬³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡Ä¹Ç¯Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡£¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤êµÙÍÜ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤¢¤Î¡Ö3¿Í¡×¤ÏÌ¤¤ÀÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯ºÇÂç¤Î¾×·â¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î°úÂà¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SMAP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢Ä¶ÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¤Ø¤ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢¼«¤é·ÝÇ½³¦¤òµî¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Âà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬´°Á´¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¡¢½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤è¤ê³èÆ°µÙ»ß¤òÉ½ÌÀ¡£¡ØºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈµÈËÜ¶½¶È¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÁÊ¾Ù¤¬ÏÂ²ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éüµ¢¤ÏÌ¤Äê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÜ¿Í¤¬ÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÉüµ¢¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¤âº£Ç¯3·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤ËµÙÍÜÆþ¤ê¡£2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë¸½¤ì¤ëÆü¤Ï±ó¤Î¤¯°ìÊý¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤«¤Ä¤Æ¡È¸¤±î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë30Ç¯Â³¤¤¤¿¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬½ªÎ»¡£¤µ¤é¤Ë4·î3Æü¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬YouTube¤Ç¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤ËÉ¬¤ºÂÇ¤Á¹î¤Ã¤ÆÉüµ¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÎÂçÊª¤é¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹Ãæ¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ª¾Ð¤¤BIG3¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âç¸æ½ê¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢¥¿¥â¥ê¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤À¡£
¡Ö78ºÐ¤Î¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¡¢13Ç¯È¾Ì³¤á¤¿TBS¡Ø¿·¡¦¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò¡¢¡Ø¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÂ´¶È¡£¤Þ¤¿ºòÇ¯3·î¡¢27Ç¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ø´ñÀ×ÂÎ¸³¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤â¡Ø¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡ØÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼2ËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢79ºÐ¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ï4·î5Æü¤«¤é¡Ø¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2008Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¡Ø²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï69ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤É¤¦¤·¤ÆBIG3¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÊüÁ÷ºî²È¤Ï¡ÖBIG3¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«¸ÊÊÑ³×¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é´ÆÆÄ¶È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÏÀµÒ¤È¤·¤ÆÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤â¼¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ç¡¢·Ý¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿ºÇ¶¯¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤â¡Ø¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡Ù¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¡¢F3¡Ê50ºÐ°Ê¾å½÷À¡Ë¡¢M3¡Ê50ºÐ°Ê¾åÃËÀ¡Ë¤ÎÇ¯ÇÛÁØ¤Î»Ù»ý¤â¸ü¤¤¡£¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë½ê°Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡°ìÊý¤Î¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¼ã¼ê¤È¤Î¶¦±é¤Ç¾ï¤Ë¿·Á¯¤µ¤òÊÝ¤Ä¤Ê¤ÉÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÂØ¤¨¤¬¤¤«¤Ê¤¤Í£°ìÌµ¥Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¡ÈÂç¸æ½ê¡É¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¾ð¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡À¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤à·ÝÇ½³¦¤Ç¡¢¡ÖBIG3¡×¤Ïº£¤Ê¤ªµ±¤Â³¤±¤ëÀ¸¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¡£