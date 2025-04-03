ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤²È¤Ç¡Ö¼Î¤Æ¤¿¤é¸å²ù¤¹¤ë¤â¤Î¡×5¤Ä¡£»×¤¤½Ð¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Çã¤¤Ìá¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ
¡Ö¥¹¥Ã¥¥êÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊÒÉÕ¤±¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢Àª¤¤¤Ç¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤Î²¼Â¼»ÖÊÝÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Î¥×¥íÎò11Ç¯¡¢3000¸®°Ê¾å¤Î²È¤ò¸«¤Æ¤¤¿»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¼ê»æ¤ä¼Ì¿¿¡×
ÀÎ¤Î¼ê»æ¤ä²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¸«ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤·¡×¤È½èÊ¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¼Î¤Æ¤ë¤ÈÆóÅÙ¤ÈÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¼Î¤Æ¤¿¤é¸å²ù¡Ä¡©
¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦²¿Ç¯¤«¸å¤Ë¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«
¡¦¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤Æ»Ä¤»¤Ê¤¤¤«¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤â²Ä¡Ë
¡¦²ÈÂ²¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤«
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï¸·Áª¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¼«Ê¬¤Ç¸«ÊÖ¤·¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤È½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡×
¡Ö¤â¤¦»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¼êÊü¤·¤¿¸å¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¡×¤Ç¤¹¡£
¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦º£¸å¡¢²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«
¡¦°ì»þÅª¤Ê´¶¾ð¤Ç¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¹ØÆþ¶â³Û¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«
½èÊ¬¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤Ê¤é¡¢È¾Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤È¢¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÊÝ´É¡£Â¸ºß¤¹¤éËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼êÊü¤·¤ÆOK¤Ç¤¹¡£
3¡§¤¹¤°¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¹©¶ñ¤äÊ¸Ë¼¶ñ¡×
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Ú¥ó¡¢¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀª¤¤¤Ç¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¤Ò¤È¸ÆµÛ¡£
¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦»÷¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¤½¤Î²È¶ñ¡ÖÀìÍÑ¡×¤Î¹©¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡¦²È¤ÎÃæ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ²È¶ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÏ»³Ñ¥ì¥ó¥Á¤ä¥¹¥Ñ¥Ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç³Æ¥µ¥¤¥º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ú¥ó¤ä¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀöÌÌ½ê¤ä¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¤â¤Î¡£ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¤¤Ê¤é½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4¡§²ÈÂ²¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡ÖÂçÀÚ¤ÊÉÊ¡×
¼«Âð¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ä¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¿Í·Á¤äÃÖÊª¡¢ÃåÊª¤Ê¤É¡¢¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«Çº¤à¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤«
¡¦ËÜÅö¤Ë½èÊ¬¤·¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤«
¤³¤Î¼ê¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤â¤Î¼«ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡ÖÁÛ¤¤¡×¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç½ý¤Ä¤¯¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
5¡§¡Ö²ÈÂ²¤Î¤â¤Î¡×
¼«Ê¬¤¬ÊÒÉÕ¤±¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È½èÊ¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦²ÈÂ²¤Ë³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë
¡¦¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¤¿¤È¤¨²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤â¤Î¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¼ê¤Ë¤â¤Î¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¤è¤¦¤ÊÊÒÉÕ¤±¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÉÔÍ×¡©¡×¤È°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë
ÊÒÉÕ¤±¤Ï¡Ö¼êÊü¤¹¤³¤È¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡£
Àª¤¤¤Ç¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Êë¤é¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤Ê¬¤è¤¤Êë¤é¤·¤Î¤¿¤á¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÒÉÕ¤±¼«ÂÎ¤âµ¤Ê¬¤è¤¯¿Ê¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£