¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¡× ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÄó¶¡¡ªSAKENOVA

SAKENOVA

日本酒ブランド「SAKENOVA(サケノヴァ)」は、2025年3月14日に開催された「第48回日本アカデミー賞授賞式」の公式アフターセレモニーに商品提供を行った。

監督や俳優、映画関係者ら約500名が来場し、唯一の日本酒ブランドとして「SAKENOVA 2023」とスパークリング日本酒「星漣 | SEIREN」を提供しました。

■日本映画の発展と未来に寄り添う存在として

日本アカデミー賞は、「日本映画の発展と振興」を目的として1978年に創設され、以来、日本を代表する映画人たちの功績を称える場として歴史を刻んできました。

その理念のもと、映画文化を支える俳優、監督、制作スタッフらが一堂に会し、互いの成果を称え合う本授賞式のアフターセレモニーにて、SAKENOVAの日本酒を提供しました。

SAKENOVAは「人生に一瞬の光を照らす」をブランドパーパスに掲げ、今この瞬間を大切にするすべての人へ、特別な一杯を届けることを使命としています。

そして、SAKENOVAは古くからある日本酒の業界に新たな存在として、日本酒の常識を超えた、未来へと続く新しい可能性を追求するブランドに成長させていきたいと考えています。

今回は、これまでにない作品を作り続けている監督様、出演者様、関係者様に敬意と尊敬を込めてアフターセレモニーに商品提供しました。

乾杯後のドリンク提供

日本アカデミー賞アフターセレモニー乾杯の様子

■提供銘柄について

◆日本酒「SAKENOVA 2023」

果実を思わせる豊かな香りと、透明感のある柔らかな口当たりが特徴のフラッグシップ日本酒。

低温でじっくりと時間をかけて醸すことで、米本来の旨みと繊細な甘みを引き出しました。

バランスの取れた味わいの中に、奥深さと気品が感じられる一杯です。

格式ある場にふさわしい気品を纏い、受賞者をはじめとするゲストの皆様に特別なひとときを提供しました。

SAKENOVA 2023

◆スパークリング日本酒「星漣 | SEIREN」

“星のさざなみ”のようにきらめく泡が特徴のスパークリング日本酒。

果実や花を思わせる華やかな香りと、繊細で上品な甘みが口の中に広がります。

日本酒でありながらシャンパーニュのような優雅さを持ち、祝福の瞬間を一層特別なものにします。

アフターセレモニーの乾杯シーンでは、唯一のスパークリング日本酒として、華やかさと驚きを提供しました。

星漣2024

■日本アカデミー賞とは

日本アカデミー賞は、1978年に創設された日本映画界を代表する映画賞です。

映画芸術・技術・科学の向上と発展を目的に、優れた映画作品や映画人を顕彰することで、日本映画界の振興に寄与することを目指しています。

実際に映画制作に従事する映画人による会員組織「日本アカデミー賞協会」が主催し、「作品賞」「監督賞」「主演男優賞」「主演女優賞」などの正賞をはじめとする多様な賞が授与されます。

米国のアカデミー賞の正式な許諾を得て設立された背景を持ち、日本映画界における最高の栄誉と権威を誇る賞として広く知られています。

日本アカデミー賞授賞式の様子

■アフターセレモニーの乾杯で振る舞われたスパークリング日本酒『星漣 | SEIREN』、現在抽選販売受付中

◆泡に宿る星の輝き、ひとときの贅沢を味わう。

『星漣』は、星のように輝く泡と、水面に広がるさざ波のような繊細な泡立ちを持つスパークリング日本酒です。

特別な瞬間を彩るために、『星漣』が織りなす泡のハーモニーを楽しめます。

星漣2025

アフターセレモニーで振る舞われた『星漣』の2025年ver.は現在抽選販売受付中です。

