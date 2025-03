東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」にて、6日間限定の「ゴールデンウィークランチブッフェ」を開催!

季節の食材をふんだんに使用した洋食・中華・デザートまで、約65種類のメニューが楽しめます☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」ゴールデンウィークランチブッフェ

料金:大人 6,500円(税・サ込)/9歳〜12歳 2,900円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,900円(税・サ込)

・One Harmony会員:大人 6,100円(税・サ込)/9歳〜12歳 2,700円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,800円(税・サ込)

・プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員:大人 5,850円(税・サ込)/9歳〜12歳 2,600円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,700円(税・サ込)

※ソフトドリンクバー付

※3歳以下無料

開催期間:2025年4月26日(土)〜28日(月)、5月3日(土・祝)〜5日(月・祝)

開催時間:1)12:00〜14:00/2)12:30〜14:30の各2時間制

場所:グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」(3階)

予約:レストラン電話予約、公式サイトからの予約

「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、6日間限定の「ゴールデンウィークランチブッフェ」を開催!

9層吹き抜けの空間に陽ざしが降りそそぐアトリウム内のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」

南欧のリゾートを思わせる景観や東京ベイエリアの眺望など、店内のエリアごとに異なる雰囲気の中で食事を楽しめます。

今回の「ゴールデンウィークランチブッフェ」は、季節の食材をふんだんに使用した洋食・中華・デザートまで、約65種類のメニューが心ゆくまで味わえるブッフェです。

パフォーマンスキッチン(一部抜粋)

パフォーマンスキッチンメニュー:一例)

・ローストビーフ グレモラータソース・グレービーソース・出汁醤油ソース・西洋わさび

・ウフ・アン・ムーレット 黒毛和牛の焼きしゃぶ添え SUKIYAKI風

・しぼりたて抹茶モンブラン

目の前で仕上げてくれるパフォーマンスキッチンでは、人気の「ローストビーフ」にパセリとレモンの風味が爽やかなソースを添えて提供。

さらに、フランス・ブルゴーニュ地方の卵料理をアレンジした「ウフ・アン・ムーレット 黒毛和牛の焼きしゃぶ添え SUKIYAKI風」も登場します。

またデザートには、パティシエ特製の「しぼりたて抹茶モンブラン」も。

オーダーごとに作っていただける、特別な一皿です☆

ブッフェメニュー(一部抜粋)

・仔羊のナヴァラン

・シーフードと湘南ゴールドと春野菜のマリネ

・釜揚げしらすとアスパラガスとドライトマトのキッシュ

・油淋鶏

・海老のチリソース炒め

・鮭と卵とレタスのチャーハン

・中華おこげ

・メロンショートケーキ

・グリーンぶどうのタルト

・マンゴーヨーグルトショコラブランムース

・パッションチョコレートタルト

・ミントフランボワーズマカロン など約65種類

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります

ブッフェテーブルに並べられるのは「仔羊のナヴァラン」や、

「シーフードと湘南ゴールドと春野菜のマリネ」「釜揚げしらすとアスパラガスとドライトマトのキッシュ」などの洋食メニュー。

さらに「油淋鶏」や「海老のチリソース炒め」「中華おこげ」などの中国料理までバリエーション豊かな料理が並びます。

また、デザートには「メロンショートケーキ」や「パッションチョコレートタルト」「ミントフランボワーズマカロン」

「グリーンぶどうのタルト」などの華やかなスイーツがバラエティ豊かに並びます。

家族や友人と一緒に楽しいランチタイムが楽しめる、ゴールデンウィークにぴったりな充実のメニューが堪能できるブッフェです。

多彩な料理とデザートが楽しめる、6日間限定のホテルランチブッフェ!

「ゴールデンウィークランチブッフェ」は、グランドニッコー東京ベイ 舞浜のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、2025年4月26日(土)から28日(月)まで、5月3日(土・祝)から5日(月・祝)までの計6日間限定で開催です。

