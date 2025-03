ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年3月14日(金)から、『クロミ・ライブ〜世界クロミ化ツアークリスタル・クリア〜』を公演!

クロミとマイメロディが登場する『クロミ・ライブ』が進化を遂げてカムバック。

世界クロミ化ツアーは大成功のもと終了したものの、まだまだ満足していないクロミは世界的なヒット曲を作り、世界クロミ化計画を目指します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『クロミ・ライブ〜世界クロミ化ツアークリスタル・クリア〜』

開催期間:2025年3月14日(金)〜

開催場所:ニューヨーク・エリア

上演時間:約30分

回数:1日5回開催 ※開催回数は日によって異なる

プレショー

2025年はバクが初登場!

ギター・ZERO-100、

キーボード・WHO AM I、

ドラム・RAURA、

そしてボーカル・クロミが登場し、大熱狂のライブがスタートします☆

1曲目:自分まだまだ、ヨクバリバリバリ欲街道

1曲目は新曲「自分まだまだ、ヨクバリバリバリ欲街道」!

クロミの音楽を世界に広めていこうとする決意のナンバーです。

2曲目:上昇思考 上げてこ海王星

2曲目も新曲「上昇思考 上げてこ海王星」

野望を抱き、前へ進もうとするラテンフレーバーなナンバー。

3曲目:デコリンチャチャチャンス マイメロ

もっと心が一つになる曲を作るべくアイデアを練るため、ステージから離れたクロミ。

そこへマイメロディ、プロデューサーのジルベール・ジャン・ポール・ポンポニャック4世、振付師のオーサムが登場し、キュートなダンスを披露!

クロミも負けじと日本も感じられるダンスと曲を考案します。

4曲目: 客観性 あの曲もこの曲も 刺激 インスパイア

世界的にヒットした曲の魅力をクロミ的に分析して歌うナンバー。

クロミとマイメロディがダンスや楽器でバトル!

クロミはドラム、

マイメロディはキーボードで盛り上げます☆

曲の終盤、クロミは華麗に衣装チェンジ!

そのまま次のナンバーへと移ります。

5曲目:ストラテジー!

クロミ戦略の歌が、ついに誕生!

華やかなコスチュームでステージを盛り上げます。

信じられないほどのオリジナリティーの高いダンスが完成☆

そして、再度華麗に衣装チェンジ!

6曲目:Free yourself〜演歌プリプリロック〜(自分街道まっしぐら)

衣装だけでなく、心もクリスタルクリアになったクロミ。

日本の文化もちょっぴり象徴できている曲が完成し、ライブはエンディングを迎えます。

マイメロディやクロミ、そしてバクも登場する、ロックをテーマにしたストリート・エンターテイメント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『クロミ・ライブ〜世界クロミ化ツアークリスタル・クリア〜』の紹介でした。

