「AI × PR」で、女性起業家の発信力・ブランド力を強化！オフィスシュナイダー『ビジネスPRサロン』7期生

オフィスシュナイダーは、「AI × PR」を活用し、女性起業家の発信力を強化する『ビジネスPRサロン』の7期生募集を開始。

このプログラムでは、PR戦略を学びながら、AIを活用して発信の効率化を実現し、「伝えたいことが届かない」「発信に時間がかかる」といった課題を解決します。

■“発信が苦手”が大きな壁に。

PRの重要性が増す中での新たなアプローチ

近年、SNSやデジタルメディアの発展により、企業・個人問わずPR活動の重要性が高まっています。

しかし、「PRが苦手」「何を発信すればいいかわからない」「文章を考えるのが大変」 という悩みを持つ起業家は少なくありません。

特に女性起業家の場合、「時間の制約」「発信スキルへの不安」 などがハードルとなり、せっかくの事業の魅力が適切に伝わっていないケースも多いのが現状です。

このような課題を解決するため、株式会社オフィスシュナイダーは、「AI × PR」を組み合わせた最新のPR戦略を提供し、発信のハードルを下げることで、誰でも効果的なPRができる環境を整えます。

■業界でも希少な「AI × PR」の実践的プログラム!

『ビジネスPRサロン』は、これまでに6期にわたり、多くの女性起業家や企業経営者を支援してきました。

今回の7期では、これまでのPR・ブランディング講座に加え、最新のAI技術を活用したPRスキルの習得が可能!

<講座の特徴>

・AIを活用したPR戦略の実践(文章作成・アイデア出し・発信の最適化)

・PRだけでなく、売上・ブランディングにつながるスキルを強化

・PR初心者でも安心のフルサポート体制!

・全国どこからでも受講可能なオンライン講座(Zoom開催)

・卒業生には、士業の専門家ネットワークを紹介する特典付き!

「PRはやれば結果が出るスキル。

しかし、多くの人が“何をどう発信すればいいかわからない”という理由で躊躇してしまう。

AIの力を使えば、誰でも簡単に魅力的な発信ができるようになります。」(代表取締役:手島シークリンデ)

■無料説明会について

<開催日程(Zoom開催)>

・2月27日(木) 14:00-15:00

・3月1日(土) 14:00-15:00

・3月3日(月) 11:00-12:00

