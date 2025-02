【「Vampire Survivors」:いっせいトライアル】2月17日12時~2月24日17時59分 実施予定

任天堂は、Nintendo Switch用サバイバルアクション「Vampire Survivors」のイベント「いっせいトライアル」を2月17日12時より実施する。期間は2月24日17時59分まで。

「いっせいトライアル」は、Nintendo Switchの対象ソフトを期間限定で、まるっとすべて遊ぶことのできるNintendo Switch Online加入者限定イベント。対象タイトルをNintendo Switch Online加入者のみ無料で遊べる。

今回対象となる「Vampire Survivors」は、何千もの恐ろしい夜の化け物を退治して、夜明けまで生き延びることが目的のローグライト要素を持ったゴシックホラーカジュアルゲーム。

本作ではそれぞれのランで金貨を集め、アップグレードを購入し、プレーヤーをパワーアップしていく。新たな能力を入手したり、攻撃のレベルをアップさせたり、迫りくる何千もの化け物を夜明けまで倒し続けていく。

参加方法

【Vampire Survivors [Nintendo Switch Onlineいっせいトライアル]】

参加方法は、Nintendo Switchのニンテンドーeショップ「Vampire Survivors」ページ上部の「いっせいトライアル」と表示されている箇所からソフトをダウンロードするだけ。対象期間になれば遊ぶことができるようになる。また「いっせいトライアル」で遊んだセーブデータは、購入した製品版に引き継ぐことができる。

□「Vampire Survivors」ニンテンドーeショップのページ

ダウンロード版ソフトのセールも実施

「いっせいトライアル」とあわせて、ダウンロード版ソフトのセールも2月17日12時より実施される。

セールでは、通常価格499円のところ、30%オフの349円で提供される。期間は3月3日23時59分まで。なお「いっせいトライアル」とは期間が異なるため、注意してほしい。

【セール期間】

2月17日12時~3月3日23時59分

【セール価格】

通常価格:499円→349円(30%オフ)

※Nintendo Switch Online加入者以外の方も割引価格でご購入いただけます。

Nintendo Switch Online体験チケット無料配布中

2月24日まで、「Nintendo Switch Online」が7日間体験できるチケットがマイニンテンドーポイントプログラムで無料配布される。チケットの交換は、下記のギフト交換ページから可能。

なお、本チケットは、ニンテンドーeショップで提供している「7日間無料体験」を過去に利用した人でも利用できる。

□ギフト交換ページページ

(C) 2021 Poncle Limited. All rights reserved. VAMPIRE SURVIVORS is a trademark of Poncle Limited