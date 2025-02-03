µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ë¡Ö¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÌá¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¡×¤ÈËþÂ
¡¡À²Å·¤Ê¤¬¤é¡¢Îä¤¿¤¯¶¯¤¤À¾É÷¤¬¿á¤Â³¤±¤¿µð¿Í¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×3ÆüÌÜ¡£
¡¡¸á¸å¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¸å¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤âÌ³¤á¤ëÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤È°ì½ï¤Ç¡¢±«¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡£±ïµ¯¤è¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Í¡¢¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¡¢Âô»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡ÄËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Êºòµ¨¡ËºÇ¸å¤Ï¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¡Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Ï¥×¥íÌîµå¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤È¤·¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Êä¶¯¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÌá¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏËÍ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í½¸¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤³¤Î¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¿·ÀïÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤¬¿·³°¹ñ¿Í¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò¡Ö°ßÄ²Ìô¤¬¡×¤È¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿È¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿Ö¤±¤Ð¡¢¡ÖËÍ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤â¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡£¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÄ«¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´üÂÔ¤Ï¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¹âÉ¾²Á¡£°ìÎÝ¤«³°Ìî¤«¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤À¤Ã¤¿¤ê»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤ËÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤Î¿·ÀïÎÏ¡¢¹ÃÈåÂóÌé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë°Â¿´´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢¤¹¤´¤¯ÀäÂç¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È±Æ¶ÁÎÏ¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¥Þ¡¼·¯¤È¹ÃÈå¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÆÁ¸÷¤µ¤ó¡£200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È3¾¡¤ÈÇ÷¤ëÅÄÃæ¾Âç¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö2013Ç¯¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤½¤³¤«¤é¡¢¤³¤¦¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Í¡¢°ì½ï¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£½éÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡¢¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤ÎÏÃ¤ËµÚ¤Ö¤È¡Ö¤³¤È¤·¤Ï¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£µîÇ¯¤Ï¤Í¡¢¸Í¶¿¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤¤¶¥Áè¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¶Ë¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿»Ø´ø´±¡£º£µ¨¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯¤â¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡Éé¤Ï9·î¡Ä8·î¡¢9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤¦Àï¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ»Ò¸«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Êºòµ¨¤Ï¡Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤Ë¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤ÇÍ¥¾¡¤Î³ÎÎ¨¡¢²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥º¥Ð¥ê¿Ö¤«¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤¤¤Þ¡¢90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌÀ²÷¤ËÅú¤¨¡¢¡Ö¿·¿Í´ÆÆÄ¤Ç2Ç¯ÌÜÍ¥¾¡¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡¢¤¦¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÆÁ¸÷¤µ¤ó¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡á¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀöÀîÍº»Ê¡Ë
¡¡¸á¸å¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¸å¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤âÌ³¤á¤ëÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤È°ì½ï¤Ç¡¢±«¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡£±ïµ¯¤è¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Í¡¢¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¡¢Âô»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡ÄËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤È¤·¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Êä¶¯¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÌá¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏËÍ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í½¸¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤³¤Î¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¿·ÀïÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤¬¿·³°¹ñ¿Í¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò¡Ö°ßÄ²Ìô¤¬¡×¤È¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿È¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿Ö¤±¤Ð¡¢¡ÖËÍ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤â¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡£¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÄ«¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´üÂÔ¤Ï¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¹âÉ¾²Á¡£°ìÎÝ¤«³°Ìî¤«¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤À¤Ã¤¿¤ê»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤ËÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤Î¿·ÀïÎÏ¡¢¹ÃÈåÂóÌé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë°Â¿´´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢¤¹¤´¤¯ÀäÂç¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È±Æ¶ÁÎÏ¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¥Þ¡¼·¯¤È¹ÃÈå¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÆÁ¸÷¤µ¤ó¡£200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È3¾¡¤ÈÇ÷¤ëÅÄÃæ¾Âç¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö2013Ç¯¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤½¤³¤«¤é¡¢¤³¤¦¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Í¡¢°ì½ï¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£½éÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡¢¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤ÎÏÃ¤ËµÚ¤Ö¤È¡Ö¤³¤È¤·¤Ï¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£µîÇ¯¤Ï¤Í¡¢¸Í¶¿¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤¤¶¥Áè¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¶Ë¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿»Ø´ø´±¡£º£µ¨¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯¤â¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡Éé¤Ï9·î¡Ä8·î¡¢9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤¦Àï¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ»Ò¸«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Êºòµ¨¤Ï¡Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤Ë¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤ÇÍ¥¾¡¤Î³ÎÎ¨¡¢²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥º¥Ð¥ê¿Ö¤«¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤¤¤Þ¡¢90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌÀ²÷¤ËÅú¤¨¡¢¡Ö¿·¿Í´ÆÆÄ¤Ç2Ç¯ÌÜÍ¥¾¡¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡¢¤¦¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÆÁ¸÷¤µ¤ó¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡á¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀöÀîÍº»Ê¡Ë