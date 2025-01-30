Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡ÖÉý¹¤¤Á´À¤Âå¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÃÊ¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×74ºÐ¤ÎÁÄÊì¤¬¥ß¥»¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´¶¼Õ
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
1·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¤³¤ÎÆü¤ÏÆ£ß·¤¬¤ªµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢Âç¿¹¤È¼ã°æ¤Î2¿Í¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
º£Ç¯74ºÐ¤Ë¤Ê¤ëËÍ¤ÎÁÄÊì¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¡ÖÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤È¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤È¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖRingo Jam¡×¤ËÆþ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤Î²»³Ú¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¡ÖMAGICAL 10 YEARS¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁÄÊì¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê17ºÐ¡Ë
¡½¡½¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Âç¿¹¡§´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÉý¹¤¤Á´À¤Âå¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÃÊ¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ËÍ¤é¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤¼¤Ò¤¤¤Ä¤«Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼ã°æ¡§Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¼õ¸³À¸¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
1·î27Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
1·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¤³¤ÎÆü¤ÏÆ£ß·¤¬¤ªµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢Âç¿¹¤È¼ã°æ¤Î2¿Í¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
º£Ç¯74ºÐ¤Ë¤Ê¤ëËÍ¤ÎÁÄÊì¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¡ÖÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤È¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤È¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖRingo Jam¡×¤ËÆþ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤Î²»³Ú¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¡ÖMAGICAL 10 YEARS¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁÄÊì¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê17ºÐ¡Ë
¡½¡½¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Âç¿¹¡§´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÉý¹¤¤Á´À¤Âå¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÃÊ¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ËÍ¤é¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤¼¤Ò¤¤¤Ä¤«Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼ã°æ¡§Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¼õ¸³À¸¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
1·î27Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/