by Gage Skidmore第2次トランプ政権が発足した2025年1月20日に、大統領官邸(ホワイトハウス)が前バイデン政権の大統領令および大統領覚書78件を撤回することを発表しました。撤回される大統領令には、AIが消費者や労働者に及ぼすリスクを軽減することを目的とした2023年の大統領令や、LGBTQ+の人々の平等の推進を目的とした2022年の大統領令などが含まれています。

Initial Rescissions Of Harmful Executive Orders And Actions - The White Househttps://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/initial-rescissions-of-harmful-executive-orders-and-actions/Trump revokes Biden executive order on addressing AI risks | Reutershttps://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/trump-revokes-biden-executive-order-addressing-ai-risks-2025-01-21/President Trump repeals Biden's AI executive order | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/20/president-trump-repeals-bidens-ai-executive-order/ホワイトハウスは発表の中で、「前政権は連邦政府のあらゆる機関や役所に、極めて不人気でインフレを招く違法かつ過激な慣行を根付かせ、『多様性、公平性、包括性(DEI)』をねじ込み、勤勉さや功績、平等性を分断的で危険な優遇制度に置き換えて、組織を腐敗させました」と宣言し、大統領令および大統領覚書合計78件の撤回を打ち出しました。撤回された大統領令の中には、2023年10月30日付大統領令14110号「AIの安心・安全・信頼できる開発と利用に関する大統領令」があります。この大統領令は、政府に対してAIの安全性とセキュリティに関するガイドラインの制定を義務付けるとともに、CBRN(化学・生物・放射線・核兵器)に関連するAIの悪用リスクへの対策を指示するものです。大統領令はまた、AI開発者にも安全性テストの結果を政府に提出するよう求めていましたが、この規則に批判的なトランプ大統領の支持者たちからは、「報告義務は煩わしく、企業機密の開示を事実上強制している」と反対する声が上がっていました。大統領選挙に向けて策定された共和党の政策要綱では、この規則がAIのイノベーションを妨げているとして大統領令の撤回が掲げられるとともに、「共和党は言論の自由と人類の繁栄に根ざしたAI開発を支持する」との文言が盛り込まれていました。このほか、ホワイトハウスが撤回を発表した大統領令には以下のようなものが含まれています。・2021年1月20日付大統領令13985号(連邦政府を通じて人種的平等とサービスが行き届いていないコミュニティへの支援を推進)・2021年1月20日付大統領令13988号(性自認または性的指向に基づく差別の防止および撲滅)・2021年2月2日付大統領令14012号(合法移民制度への信頼の回復と新アメリカ人の統合と包摂の取り組みの強化)・2021年3月8日付大統領令14020号(ホワイトハウスジェンダー政策評議会の設立)・2021年3月8日付大統領令14021号(性的指向や性自認を含む性別に基づく差別のない教育環境の保証)・2021年5月28日付大統領令14031号(アジア系アメリカ人、ハワイ先住民、太平洋諸島民の平等、正義、機会の推進)・2021年6月25日付大統領令14035号(連邦労働力における多様性、公平性、包摂性、アクセシビリティ)・2021年10月11日付大統領令14049号(ネイティブアメリカンの教育の公平性、卓越性、経済的機会の推進とトライバルカレッジおよび大学の強化に関するホワイトハウスの取り組み)・2021年10月19日付大統領令14050号(黒人アメリカ人の教育の公平性、卓越性、経済的機会の推進に関するホワイトハウスの取り組み)・2022年6月15日付大統領令14075号(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア、インターセックスの人々の平等の推進)・2024年7月17日付大統領令14124号(ヒスパニック系教育機関を通じた教育の公平性、卓越性、経済的機会の推進に関するホワイトハウスの取り組み)ホワイトハウスは、同日に発表した別の声明で「過激で無駄な政府のDEIプログラムと優先制度の廃止」を宣言し、政府機関で実施されているDEIプログラムの洗い出しと廃止に向けた調整を命じたほか、「ジェンダーイデオロギー過激主義から女性を守り、連邦政府に生物学的真実を取り戻す」との声明で、政府機関で使用される性別に関する用語を、性自認ではなく出生時の性別に基づいた定義に戻すことなどを発表しています。