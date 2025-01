カナダ・プリンスエドワード島のある住宅に設置されたドアベルカメラが、2024年7月に地球に飛来した隕石(いんせき)が落下する様子を捉えました。What does a space rock sound like when it hits the ground? First ever meteorite to land in Prince Edward Island is caught on camera, makes auditory history and ends up in U of A collection | News

https://www.ualberta.ca/en/news/news-releases-and-statements/news-releases/2025/jan/what-does-a-space-rock-sound-like-when-it-hits-the-ground-first-ever-meteorite-to-land-in-prince-edward-island-is-caught-on-camera-makes-auditory-history-and-ends-up-in-u-of-a-collection.htmlDoorbell camera captures 1st-ever video of the sound and sight of a meteorite crash-landing | Live Sciencehttps://www.livescience.com/space/doorbell-camera-captures-1st-ever-video-of-the-sound-and-sight-of-a-meteorite-crash-landingPotential World First: Wild Doorbell Video Records Sound of Meteorite Crash : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/potential-world-first-wild-doorbell-video-records-sound-of-meteorite-crash2024年7月25日、プリンスエドワード島の夫婦であるジョー・ヴェライダム氏とローラ・ケリー氏が犬の散歩から帰宅すると、玄関前に散乱している何らかの破片を発見。そこでヴェライダム氏らは自宅に設置されたRing製ドアベルが録画した映像を確認。以下はその映像です。カナダ・プリンスエドワード島の住宅に隕石が落下する様子 - YouTubeどこからともなく岩石が飛来してきました。そのまま岩石は玄関前に落下。大きな衝突音と共に砕け散りました。落下した岩石によってヴェライダム氏らの自宅玄関には直径約2cmの小さなクレーターが発生したことも報告されています。ヴェライダム氏らは磁石などを用いて散らばった破片を回収し、約7gの破片を集めました。その後、一連の動画と破片のサンプルをアルバータ大学の隕石報告システムに報告し、理学部教授であるクリス・ハード氏が録画した映像と破片のサンプルを分析しました。ハード氏は今回の岩石の落下を隕石の衝突と特定。詳細な分析の結果、この隕石はケイ酸塩鉱物を主要組成とする「コンドライト」であることや、衝突直前の速度は時速200kmにも達していたことが明らかになりました。NASAによると、1日あたり約43トンもの隕石が地球に飛来していますが、その多くは地球表面の約70%を覆う海洋に落下しているとのこと。ハード氏は「隕石の落下を動画と音声の両方で記録できたことは今回が初めてです」と述べています。また、ヴェライダム氏は「隕石落下の2分前まで私はそこに立っていました。もしも隕石が直撃していたら大けがをしていたことでしょう」と振り返っています。なお、2025年1月13日に国際隕石学会は今回の隕石について、落下した場所にちなんで「シャーロットタウン隕石」と命名しています。