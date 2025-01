飛距離が最大８ヤードアップ！新ブランド「エリート」の性能が衝撃だった

キャロウェイの新ブランド「ELYTE(エリート)」は、「誕生」という穏やかな言い方よりも、ゴルフ界に影響を与えるほどの衝撃が走る『爆誕』という表現がふさわしい。

そして、2025年ははじまったばかりだが、すでに「今年もっとも罪なクラブ」といっても過言ではないかもしれない。なぜならば、搭載された新テクノロジーや実打でのデータ数値は、これまでを超えるのはもちろんなのだが、その進化のスピードと幅がすごすぎて、これはもう「罪」といっていいレベル!

そんな「ELYTE」の罪の数々を今回はドライバーにスポットを当てて明らかにしていくが、知ると「これなら買い替えなくては……」と思ってしまうだろう。

「ELYTE」の罪1

前作(Ai SMOKE)より大幅にいいデータが出てしまった

なんと!10倍も進化した「Ai 10x FACE」

多くのプロやアマチュアに愛用される人気ドライバー「パラダイム AiSMOKE(以下・前作)」が発売されたのは約1年前。たった1年で前作を大幅に超える性能と実力をもったクラブができてしまうとは……。買い換えて間もないゴルファーに対して大きな“罪”といえるが、その差が「飛距離は約8ヤードアップ」「着弾範囲は最大19%狭まる」(※キャロウェイ調べ)と聞いたら無視できない。

「そんなによくなるの!?」と、驚く結果が出るいちばんの進化はフェースにある。前作同様AI(人工知能)が膨大なゴルファーの打点データを解析し、フェースをデザイン。

しかし、これまではAI設計のフェースデザインを細部までスキャニングすることに限界があり、製品に100%反映することが困難だった。ところが、「ELYTE」ではソフトウェアを大きくアップデートし、微細な部分までフェースデザインを再現することが可能となった。

コントロールポイント(フェース上にある、最適な弾道に補正する場所)は、前作と比較して10倍(2万5000ポイント)にまで増加。コントロールポイントが10倍になったことから「Ai10x FACE」と名づけられ、ますます飛んで曲がらないドライバーへと進化してしまったのだ。

弾道を補正するポイントが数倍ではなく、一気に“10倍”にもなるなんて……。これを実現したのがフェース裏の凹凸。前作の「Aiスマートフェース」の凹凸は直線的な形状だったが「Ai 10x FACE」は、AIの設計をより精緻に再現できているため曲線的なものになっている

「ELYTE」の罪2

「ジェイルブレイク」も「360°カーボンシャーシ」もナシになった

引き算の美学!10倍進化した「Ai 10x FACE」だけで十分!

画期的・革新的な新テクノロジーを次々に開発し、業界をリードするとともにゴルファーのスコアアップに貢献してきたキャロウェイだが、新作の「ELYTE」にはそれを象徴する「ジェイルブレイク」も「360°カーボンシャーシ」(◆◆◆を除く)も搭載されていない!

あれほど推していたハイテク機能があっさりとなくなったことも“罪”といえるが、これは「目立たせたいものをより際立せて、必要ではないものを削ぎ落とす」引き算の美学だ。

ヘッドは10倍の進化を遂げた「Ai10x FACE」と、これまた進化したカーボンクラウン+ウェイトという必要最低限な構造だけで、振りやすさや打感・打音などのフィーリング面も、ボール初速・打ち出し角・スピン量などの弾道データの面でもキャロウェイ史上最高といえるドライバー。罪を許して「打たなきゃ損!」という逸品に仕上がっている。

クラウンの素材も進化「サーモフォージドカーボン」

クラウンの素材のカーボンも、航空宇宙分野でも使用される「サーモフォージドカーボン」を採用。軽くて強度が高いことに加え、前作のトライアクシャル・カーボンより成型がしやすく、高い精度で設計どおりに製造することが可能。

この新素材を採用したことで重量配分が最適化され、理想的なスピン量や打ち出し角、そして打球音もより心地よい音色になった。

新しいスタイルの「ウェイトポート」

弾道が調整できるウェイトは、「ELYTE」は余分な重量をとられてしまうスライド式から「ウェイトポート」に変更。約13gのウェイトを3つの装着位置に変えることで約20ヤードの左右幅の調整が可能。

「ELYTE X」と「ELYTE MAX FAST」の「ウェイトポート」はドローとニュートラルの2つのポジションで、ボールのつかまり度合いが簡単に調整できる。

ドライバーのラインナップは

“全ゴルファーを網羅する”おなじみの4モデル!

ELYTE

スピードと寛容性の両立を実現

過去最高のスタンダードモデル

スピードと寛容性を同時に追求するのは難しいという概念を打ち破った「ELYTE」シリーズの幅広いゴルファーにマッチするスタンダードモデル。ヘッド形状はキャロウェイらしい丸顔で、前作よりも投影面積は拡大されつつ空気抵抗は小さくなっている。

ソール面までチタンで製作されていて最適な低重心化でボールが高く上がりやすく、前作よりもボールのつかまりもよいためストレートドローの弾道で大きく飛ばせる。

SPEC

●フェース素材・構造/鍛造 FS2S チタン・Ai 10x フェース

●ボディ素材/8-1-1 チタンボディ+サーモフォージドカーボンクラウン+スクリューウェイト約2g+バックウェイト約13g

●体積/460cc ●ロフト角/9、10.5、12度 ●長さ/45.5インチ

●シャフト(フレックス)/VENTUS GREEN 5 for Callaway(R、SR、S)、TENSEI GREEN 60 for

Callaway(S)ほか

●重さ/約303g(VENTUS GREEN 5 for Callaway・R)●価格/10万7800円~

ELYTE X

ドローよりもハイレベルな“高精度ハイドロー”が打てる

ドローバイアス設計の「ELYTE X」はヘッドの前後がやや長く、ボールの上がりやすさを感じさせる形状。基本的にはボールのつかまりがとてもよく、弾道が右に曲がったり、低く飛んでしまうゴルファーにフィットする。

単なるドローではなく安定した曲がり幅で、キャリーも大きく伸びる“ハイドロー”が打てる。カスタムウェイトで、ヘッドの左右と上下の慣性モーメントを合計で10K(10000g・㎠)とすることも可能だ。

SPEC

●フェース素材・構造/鍛造 FS2S チタン・Ai 10x フェース

●ボディ素材/8-1-1 チタンボディ+サーモフォージドカーボンクラウン+バックウェイト約13g

●体積/460cc ●ロフト角/9、10.5、12度 ●長さ/45.5インチ

●シャフト(フレックス)/VENTUS GREEN 5 for Callaway(R、SR、S)ほか

●重さ/約301g(VENTUS GREEN 5 for Callaway・R)●価格/10万7800円~

ELYTE MAX FAST

アジア人スイングのデータをAIが分析・設計した軽量モデル

総重量270g台の軽量モデルの「MAX FAST」にロフト・ライ角を調整できるアジャスタブルホーゼルを新搭載。

また「MAX FAST」の「Ai 10x FACE」は、日本人を中心としたアジア人のスイングデータのみ(ほかは一部がアジア人のデータ)をAIにインプットしていて、より日本のゴルファーのスイングの傾向、打点位置に合わせて弾道を補正するコントロールポイントをもった“日本人向け”のフェース設計になっている。

SPEC

●フェース素材・構造/鍛造 FS2S チタン・Ai 10x フェース

●ボディ素材/8-1-1 チタンボディ+サーモフォージドカーボンクラウン&フォージド・カーボンコンポジットソール+バックウェイト約13g

●体積/460cc ●ロフト角/9.5、10.5、12度 ●長さ/45.75インチ

●シャフト(フレックス)/LIN-QGREEN 40 for Callaway(R、SR、S)●重さ/約270g(R)

●価格/10万7800円~

ELYTE ◆◆◆(トリプルダイヤモンド)

アスリート、上級者がまたもや納得の即買い!?

体積450ccの小ぶりでディープフェースの洋ナシ型と、プロや上級者が好む形状だが、他モデルと異なり「360 °カーボンシャーシ」を継承。これもまたプロや上級者が好む「速さと求める弾道」を放てる重心を前後に集中させるためだ。

フロント4g、バック9gのスクリューウェイトを入れ替えることで、弾道の高さやスピン量の調整が可。また、他モデルのクラウンはマット仕上げだが、「◆◆◆」のみ光沢のあるグロス処理を施してある。

SPEC

●フェース素材・構造/鍛造 FS2S チタン・Ai 10x フェース、フェースカップ

●ボディ素材/8-1-1 チタンボディ+サーモフォージドカーボンクラウン&フォージド・カーボンコン

ポジットソール+スクリューウェイト約4g+バック約9g

●体積/450cc ●ロフト角/8、9、10.5度 ●長さ/45.5インチ

●シャフト(フレックス)/TENSEI GREEN 60 for Callaway(SR、S)ほか

●重さ/約317g(TENSEI GREEN 60 forCallaway・S)●価格/10万7800円~

※CALLAWAY SELECTED STORE 限定製品

【もちろん女性へのオススメモデルも!】ELYTE MAX FASTウィメンズ

SPEC

●体積/460cc ●ロフト角/10.5、12度 ●長さ/43.75インチ

●シャフト(フレックス)/LIN-QGREEN 40 for Callaway LDY(L、A)ほか

●重さ/約260g(LIN- Q GREEN 40 for Callaway LDY・L) ●価格/10万7800円~

今年もっとも罪なクラブ「ELYTE」にぜひ注目していきたい。

●商品の問い合わせ/キャロウェイゴルフ

☎0120-300-147

写真=田中宏幸