バースデーソング20選！パーティ必須のノリノリソングから心に沁みるバラードまで【2025年最新版】

【佐々木彩夏 ハッピー♡スイート♡バースデー!を元記事で視聴する】

年に一度の大切な日、“誕生日”。そんな特別な日には、グッと気持ちを盛り上げる音楽で彩りを添えたいもの。

今回は家族や友達、パートナー、自分自身をお祝いするときにぴったりのバースデーソングをテンションが上がる曲から、心が動かされるバラードまで20曲ピックアップ。

お気に入りの一曲を見つけてみよう。

■パーティーが盛り上がる!バースデーソング10選

「ハッピー♡スイート♡バースデー!」佐々木彩夏

「ハッピーサプライズ」 なにわ男子

「BIRTHDAY」くるり

「みんなのハッピーバースデイ」芦田愛菜

「HAPPY」BUMP OF CHICKEN

「誕生日でも結婚式でも使える歌」ゴールデンボンバー

「涙サプライズ!」AKB48

「ハッピーバースデー」ケツメイシ

「HAPPY BIRTHDAY」FUNKY MONKEY BΛBY’S

「Happy Birthday To You 」Official髭男dism

​

まずは、お祝いの場で流れたらテンション上がること間違いなしのバースデーソングを10曲お届けしよう。

「ハッピー♡スイート♡バースデー!」佐々木彩夏(ささきあやか)

2020年7月8日発売の『A-rinAssort』のリード曲として収録された「ハッピー♡スイート♡バースデー!」。ももいろクローバーZの佐々木彩夏がセルフプロデュースというかたちで、前山田健一(ヒャダイン)と共同制作した楽曲だ。

あーりん(佐々木)によるキュートさが全面に押し出された同曲は、まるでパレードのような華やかさもあり、パーティーを盛り上げてくれるに違いない。ヒャダイン節ともいえる一曲のなかで様々な表情をのぞかせる多展開も楽しくさせる。かわいいものが好きな人やノリノリではしゃぎたい誕生日会でかけてみては?

「ハッピーサプライズ」 なにわ男子(なにわだんし)

「ハッピーサプライズ」は、なにわ男子初のウィンターソング。2022年11月16日にリリースされた。誕生日を迎える“君”と過ごす忘れられない一日を、疾走感あふれるポップなメロディーに乗せて描いている。

楽しいサプライズを仕掛けるワクワク感に満ちた歌い出しと、おめでとうの気持ちが弾け飛ぶようなサビの歌声のギャップに注目。7人のスウィートな歌声が、パーティーの幕開けをカラフルに彩ってくれる。

「BIRTHDAY」くるり

「BIRTHDAY」は、2005年2月23日にリリースされた楽曲。ドラマーのクリストファー・マグワイア脱退後初めて発表されたシングルだ。

誕生日の嬉しさや楽しみだけでなく、切なさや悲しさといった様々な感情を軽やかに表現している世界感に引き込まれる。“自分の誕生日はいつもどんな日だったかな?”と、振り返りたくなる一曲に仕上がっている。清涼感のあるメロディーラインもたまらない。

「みんなのハッピーバースデイ」芦田愛菜(あしだまな)

薫と友樹、たまにムック。名義で発表した「マル・マル・モリ・モリ!」を皮切りに、音楽デビューを果たしている、芦田愛菜の1stフルアルバム『Happy Smile!』(2011年11月23日発売)に収録された同曲。芦田愛菜が子ども時代に歌っており、愛らしい声に癒される。

実は、竹内まりや書き下ろしで“一年三百六十五 どんなに小さな一日も 毎日だれかのたんじょう日”という歌詞の内容も心刺さる。家族みんなでお祝いする、アットホームな誕生日パーティーに最適だろう。子どもがいる家庭なら、一緒に練習しても盛り上がれるに違いない。

「HAPPY」BUMP OF CHICKEN(バンプ・オブ・チキン)

BUMP OF CHICKENの16枚目のシングルとして2010年4月14日にリリースされた「HAPPY」は、ボーカル藤原基央が友人の誕生日に贈った曲だ。

明るくノリやすい曲調だが、歌詞では生きることの喜びだけでなく、難しさとも向き合っており、決して明るいとは言えない。

しかし、“消えない悲しみがあるなら 生き続ける意味だってあるだろう”と考え方ひとつでどうにだって変わっていけること、限りある人生なのだからせめてこの瞬間は楽しもうという相手に押しつけない思いやりが伝わってくる。大切な人の誕生日を一緒に祝える喜びを感じられる曲だ。

「誕生日でも結婚式でも使える歌」ゴールデンボンバー

「誕生日でも結婚式でも使える歌」は、2018年1月31日に使用料フリーの楽曲として無料配信されたもの。“結婚式や誕生日で歌える歌を作ってほしい”というファンの要望を受け、ボーカルの鬼龍院翔が制作した。

“誰でも幅広く自由に使える楽曲を!”という思いが込められており、“おめでとう”が連呼され、おめでたい席に流せば誰でもハッピーになれる。

しっとりとした歌い出しから、次第にアップテンポに。曲途中でヒップホップな曲調に変化する部分もあり、ゴールデンボンバーらしいユニークさが魅力だ。

「涙サプライズ!」AKB48(エーケービーフォーティーエイト)

2009年6月24日にリリースされた「涙サプライズ!」は、サプライズで友人の誕生日をお祝いする…というストーリーが描かれており、サプライズパーティーにもってこいの一曲だ。

アップテンポでにぎやかな曲調が、パーティーを盛り上げてくれるだろう。

間奏には、定番のバースデーソング「Happy Birthday to You」のメロディーが使われているのもニクい。ストーリー性のあるMVも必見!

「ハッピーバースデー」ケツメイシ

ケツメイシの「ハッピーバースデー」は、2007年8月29日にリリースされた『ケツノポリス5』収録曲。

“生まれてきてくれてありがとう!”と相手を大事に想う気持ちがストレートに込められた心温まる歌詞が素晴らしい。ケツメイシらしいゆったりとしたラップ&ノリの良い曲調で、テンションもほどよく上がる感じから、友人、家族、恋人…相手を選ばず使える曲だ。

「HAPPY BIRTHDAY」FUNKY MONKEY BΛBY’S(ファンキーモンキーベイビーズ)

2011年12月21日リリースの『ファンキーモンキーベイビーズ4』に収録された「HAPPY BIRTHDAY」。

生まれてきてくれた時の感動から、毎年歳を重ねていく喜びを感じられる歌詞となっている。子どもも歌いやすいメロディとウキウキする曲調で、家族の誕生日に流すのにピッタリの楽曲だ。

「Happy Birthday To You 」Official髭男dism(オフィシャルヒゲダンディズム)

「Happy Birthday To You」は、2016年6月15日にリリースされたミニアルバム『MAN IN THE MIRROR』の収録曲。

これまでの自分がこれからの自分に贈るメッセージソングであり、うまくいかないことがあっても、新しい日の訪れとともに生まれ変われるという希望を呼び起こす。ゆっくりと歩くようなリズムを奏でるバンドサウンドが、焦らずに自分のテンポで行こうと優しく背中を押してくれる。

■しっとり聴かせる、感動バースデーソング10選

「GIFT」Mr.Children

「バースデーソング」絢香

「HAPPY BIRTHDAY」back number

「Birthday song」AAA

「愛をこめて花束を」Superfly

「花束を君に」宇多田ヒカル

「手紙~拝啓 十五の君へ~」アンジェラ・アキ

「誕生日には真白な百合を」福山雅治

「生まれてきてありがとう feat.さかいゆう」KREVA

「Anniversary」 平井大

盛り上がる曲もいいけれど、誕生日には感謝や喜びを伝える曲もおすすめ。ここでは、感動をそそる10曲をお届けしよう。

「GIFT」Mr.Children(ミスターチルドレン)

2008年7月30日にリリースの「GIFT」は、NHK北京オリンピック・パラリンピック放送テーマソングとして使用された楽曲。

この曲には、相手を大切に思う気持ちが込められており、“白と黒のその間に無限の色が広がってる”という歌詞からは、いろいろな考えや選択肢があっていいこと、一人ひとり個性が違うのも素敵なことを気づかされる。

今一度、相手に大事な存在であることを伝えたい、特別な誕生日に聴いてほしい。

「バースデーソング」絢香(あやか)

「バースデーソング」は、2015年4月15日に発売されたアルバム『レインボーロード』に収録された楽曲。

絢香が我が子のために作った曲で、シンプルなサウンドが柔らかく優しい気持ちにさせてくれる。また、MVではお腹を撫でながら、もうすぐ生まれてくる我が子を愛おしそうに見つめる絢香が印象深い。“だいすきなあなたへ”とストレートな歌詞で綴る、親の愛情がたっぷり詰まったバースデーソング、ぜひ子どもと一緒に聴きたい一曲である。

「HAPPY BIRTHDAY」back number(バックナンバー)

TBS系火曜ドラマ『初めて恋をした日に読む話』主題歌であり、back numberの代表曲のひとつでもある、2019年2月27日にリリースされた「HAPPY BIRTHDAY」。

ポジティブな印象を受けるタイトルとは裏腹に、叶わない片想いの切ない心情を歌っている。ファルセットとシャウトを行き来するような歌声で、メロディをより叙情的に演出。 “ハッピーバースデー片想いの俺”という歌詞からは、“片想いの相手から誕生日を祝ってもらえたら…”という切なさや寂しさが感じられるだろう。

「Birthday song」AAA(トリプルエー)

「Birthday song」は、2012年7月25日にリリースされたシングル「777~We can sing a song!~」に収録された楽曲。

“当たり前のこと”の大切さが綴られており、誕生日をみんなで祝えることの喜びを伝えている。メンバー一人ひとりの想いのこもった歌声で繋いでいく同曲に感動が増すことだろう。

カラオケで仲間の誕生日にみんなで歌うのもおすすめだ。

「愛をこめて花束を」Superfly(スーパーフライ)

2008年2月27日にリリースされた「愛をこめて花束を」。感動的な歌詞から結婚式でも流れることの多い楽曲だ。

“ありがとう”となかなか伝えられない家族に対し、花束に感謝の思いを馳せた心情が綴られている。のびやかで太い高音の越智志帆の歌唱力が、さらなる曲の温かみを作っている。成人式や定年など、家族の節目の歳の誕生日に花束とともに贈ってみてはいかがだろうか。

「花束を君に」宇多田ヒカル(ウタダヒカル)

「花束を君に」は、2018年9月28日にリリースされたアルバム『Fantome』に収録された楽曲。NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』主題歌として人気を博した。

Bメロのない、Aメロ、サビで構成されたシンプルでありながら複雑な構成が特徴。この世にいない大切な人へのたくさんの思いを、花束とともに贈る思いが歌詞に綴られている。

旅立ってしまった大切な人の誕生日に聴いて、思い出に花を咲かてみては?

「手紙~拝啓 十五の君へ~」アンジェラ・アキ

2008年9月17日にリリースされた「手紙~拝啓 十五の君へ~」は、NHKみんなのうた(2008年8-9月のうた)の他、第75回(平成20年度)NHK全国学校音楽コンクール“中学校の部”課題曲であった。

15歳のアンジェラから未来の自分に向けた手紙が歌詞となっている。また、今の子どもたちに向けても“自分を信じる”“幸せを願う”といった思いが込められている。

思春期の子どもの誕生日にそっと送る曲にいいだろう。

「誕生日には真白な百合を」福山雅治(ふくやままさはる)

福山雅治の30枚目のシングルとして2013年4月10日にリリースされた、離れた故郷に住む母へ産んでくれたことへの感謝を歌ったミディアムバラード。相手の心に染み入るような福山雅治の優しい歌声で、感謝の気持ちが伝わるはずだ。

故郷と離れた場所に住んでいれば、自身の親の誕生日にプレゼントと一緒に贈ってみるといいだろう。

「生まれてきてありがとう feat.さかいゆう」KREVA(クレバ)

2009年3月18日にリリースのシングル「青」に収録された「生まれてきてありがとう feat.さかいゆう」。

天才と称されるラッパーのKREVAが、愛しい人が生まれてきてくれたことの嬉しさを巧みなラップで歌い上げた一曲だ。さかいゆうの“トゥットゥルットゥ”というフックが耳に残る。

「Anniversary」 平井大(ひらいだい)

「Anniversary」は、平井大が初めて女性の目線で描いたラブソング。2021年10月3日にリリースされた。

大切な人とともに歩む毎日が“Anniversary”だと感じる、その想いをピュアな言葉で表している。“来年も再来年も百年先も”というフレーズに、これから先もふたりでずっと一緒に歩んでいきたいという一途な気持ちが滲む。

年に一度の誕生日はもちろん、何気ない日々にも繰り返し味わいたい楽曲。プロポーズソングとしても人気が高い。

■お気に入りのバースデーソングで誕生日を最高の思い出に

今回は、パーティを盛り上げてくれる曲から心に沁みるバラードまでバラエティ豊かなバースデーソングを紹介した。

素敵な誕生日のお祝いに添えられた音楽は、思い出とともに記憶に深く刻まれるもの。

だからこそ、大切な相手にぴったりの一曲を選びたい。

誕生日を素敵な1日に演出する曲を見つけて。

TEXT BY THE FIRST TIMES編集部

■楽曲リンク

▼パーティーが盛り上がる!バースデーソング10選

​

▼しっとり聴かせる、感動バースデーソング10選