±óÆ£½ã¤ä¥¹¥¿¥ó¥Ü¡¼²Ú¤ÎÆ±Î½Áª¼ê¡¢LA»³²Ð»ö¤Ç¼«Âð¤¬¾Æ¼º¡Ä´¤ãª¤ÎÃæ¡Ö¤³¤³¤Ë²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×

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This was our home. How is this real. It can¡Çt be real. #PalisadesFire pic.twitter.com/0ddg3nP1YI
— Ali Riley (@RileyThree) January 9, 2025
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