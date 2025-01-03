¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡É¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª Á´Ä¹4.2m¥Ü¥Ç¥£¤Î¡Ö3Îó6¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¡×¤Ë¡Ö¹¥¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¡ª ¤Ê¤¬¡¼¤¤¡Ö¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Ë¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¤âºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ï¥¤¥ï¥¤¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥ï¥¤¥ï¥¤¡×¤Ë¡Ö¥¹¥¡×¤ÎÀ¼
¡¡²áµî¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«Æ°¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë¶¯¤¯»Ä¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â2019Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè46²ó¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ö¡¼¥¹¤ÇÀ¤³¦½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖWaiWai¡Ê¥ï¥¤¥ï¥¤¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ï¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç¡Ë
¡¡¤³¤Î¥ï¥¤¥ï¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2019¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤É¤¤ ¡Á¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¤ò´Þ¤á4Âæ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¼ÖÌ¾¤ÏÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ä»È¤¦¿Í¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¡ÖTsumuTsumu¡Ê¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ë¡×¡ÖWakuWaku¡Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ò¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤Ï¡¢3Îó6¿Í¾è¤ê¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4200mm¡ßÁ´Éý1655mm¡ßÁ´¹â1655mm¤È5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼ý¤Þ¤ë¼êº¢¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë½À¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï´ÝÌÜ¥é¥¤¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¥ì¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È°¦ÕÈ¤¢¤ë´éÎ©¤Á¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥äÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÁ°¸åÂÐ¾Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¤¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥µ¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤é¤·¤¤¹â¤¤ÀÑºÜÀ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¸åÉô¤Î2ÎóÌÜ¤È3ÎóÌÜ¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡¹½¤È¾²²¼¼ýÇ¼µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¾è°÷¤Î¹â¤¤²÷Å¬À¤È³ÊÇ¼»þ¤Ë¹¤¯¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤ä²÷Å¬À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÀÑºÜÀ¤Î¹â¤µ¤ä¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ÇÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥ï¥¤¥ï¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖÅö»þ¤³¤ì¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö·ë¹½¹¥¤¡×¡ÖÈÎÇä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¸½ºß¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¡¢·Ú¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼ WakuWaku¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬2020Ç¯ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥¿¥Õ¥È¡×¤Ø¤È³è¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤Ï¡¢»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£