À¸¶ðÎ¤Æà¡¢º´¡¹ÌÚ´õ¡¦Áê¾ì»í¿¥¤Î¡È½©ÅÄÈþ¿Í¡É¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤òÄº¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×
½÷Í¥¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬1·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È½©ÅÄÈþ¿Í¡É3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸¶ð¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ï½©ÅÄÈþ¿Í¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÄº¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¤¸½©ÅÄ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦º´¡¹ÌÚ´õ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁê¾ì»í¿¥¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥¸¥å¤â¼Çµï¤âËá¤¯°ìÇ¯¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
À¸¶ð¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ï½©ÅÄÈþ¿Í¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÄº¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¤¸½©ÅÄ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦º´¡¹ÌÚ´õ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁê¾ì»í¿¥¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥¸¥å¤â¼Çµï¤âËá¤¯°ìÇ¯¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£