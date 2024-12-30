µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤«¤º¡Ä²ù¤·¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦ÃæÂ¼¾©¸ã
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÃæÂ¼¾©¸ã¤Ï¥µ¡¼¥É¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¤¿º£µ¨¡¢120»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬2017Ç¯°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ÂÇÎ¨.234¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¶¯¤¤ÂÇµå¤òº£Ç¯¤ÏÆâÌî¤Î´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³°Ìî¤Î´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë²¼È¾¿È¤ò¤â¤¦1ÅÙÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ëº£¡Ê2·î4Æü¼èºà»þÅÀ¤Ç¡Ë¤Ï¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Îý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢2·î23Æü¤Î³ÚÅ·¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢2·î24Æü¤È2·î25Æü¤Î´Ú¹ñ¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÎ¨.270¡¢3ÂÇÅÀ¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢3·î9Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¥ì¥Õ¥È¥Ý¡¼¥ë¤ËÄ¾·â¤¹¤ëËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥È¥Ã¥Ý1000¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.219¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï2°ÂÂÇ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬»î¹ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢¡È²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¶¯¤¯ÂÇ¤Ä¤³¤È¡É¤Ï¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï³ä¤È¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³«ËëÄ¾¸å¤Î4·î5¡¢6Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï½éµå¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃã¿§¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä°ì´Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤È¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï²¼È¾¿È¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.188¡¢5·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨.227¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.293¡Ê41¡Ý12¡Ë¡£5·î29Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é6·î5Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë¤«¤±¤Æ7»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¸òÎ®ÀïÁ°¤Î5·î26Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢2¡Ý0¤Î6²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢Æ£°æâ«ºÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿9µåÌÜ¤Î127¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£7»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇÃæ¤Î5·î31Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï5ÂÇÀÊ¤Ç¡¢ºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤Ë31µå¤òÅê¤²¤µ¤¹¤Ê¤ÉÇ´¤ê¤ÎÂÇ·â¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯Ãæ¤Çµå¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤«¤Í¡£µå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ç´¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï°ÂÂÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯Ãæ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢Ç´¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÂÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°ÂÂÇ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2018Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³Á´»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦Æü¤âÁý¤¨¤¿¡£
¡¡6·î18Æü¤Î¼èºà¤Ç¡Ö»î¹çÁ°¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤½àÈ÷¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤«¤Ê¤È¤«¡¢¾õ¶·¤È¤«¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Å¸³«¤È¤«¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÎ¢¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¡¢6·î25Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢4¡Ý0¤Î3²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÆâÀ±Î¶¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Ãæ´Ö¤ËÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£¡ÖÅÔ»ÖÌé¡Êº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¡Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£1000ËÜ°ÂÂÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤éÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡7·î5Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¡¢3¡Ý0¤Î7²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢Æ¦ÅÄÂÙ»Ö¤¬3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿10µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°°ÂÂÇ¡£7·î9Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢0¡Ý4¤Î9²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢Â§ËÜ¹·Âç¤¬3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø2¥é¥ó¡£µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£3¡Ý2¤«¤é¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤Ã¤¿¤Î¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡7·î10Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢8¡Ý1¤Î2²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Ý¯°æ¼þÅÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤½¤³¤«¤é4µåÏ¢Â³¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Á÷¤ê3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é6µåÌÜ¤Î135¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£µå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á»Íµå¤òÁª¤ÖËÜÍè¤Î»Ñ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Â¤Ç¤â7·î12Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢0¡Ý0¤Î4²óÆó»àÆóÎÝ¤Ç¹âÉô¤Î°ìÎÝ¤Ø¤Î¥´¥í¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤¿Åê¼ê¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤ÆÆóÎÝ¤«¤éÃæÂ¼¤¬¥Û¡¼¥à¤òÁÀ¤¦¡£¥¢¥¦¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Á¾Ã«¤ÎÁ÷µå¤¬°ï¤ì¤ÆÃæÂ¼¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Î8·î4Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é12Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¤«¤±¤Æ5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£8·î28Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤ËÀèÈ¯¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤Ë10µå¤òÅê¤²¤µ¤¹¤Ê¤É¡¢À¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤Ë5ÂÇÀÊ¤Ç30µå¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿¡£
¡¡9·î8Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¡¢2¡Ý3¤Î5²ó¤ËµÕÅ¾¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ£¸¶¶³Âç¡¢¥½¥È¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖºÇ¶á¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾Úµò¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡ÊÃæÂ¼¡Ë¾©¸ã¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï11Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¡£9·î28Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤ÏÀ¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤Ë5ÂÇÀÊ¤Ç34µå¤òÅê¤²¤µ¤»¡¢CS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿10·î1Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¡¢4¡Ý1¤Î9²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢Æ£Ê¿¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î149¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼²£¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥¯¥¤¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂÇ·âÌÌ¤Çµá¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¯»þ¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤âÂÇ·âÌÌ¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿ÊÎÝÂÇ¡¢¥Ð¥ó¥È¡¢1¤ÄÀè¤òÁÀ¤Ã¤¿ÁöÎÝ¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ëµå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤¹¤Ê¤ÉºÇÄã¸Â¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎÎý½¬Á°¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÌÛ¡¹¤È°ì¿Í¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¡¢»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤òÂÕ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ëÇØÈÖ¹æ¡È8¡É¡£Íèµ¨¤³¤½¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ
¡¡º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¶¯¤¤ÂÇµå¤òº£Ç¯¤ÏÆâÌî¤Î´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³°Ìî¤Î´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë²¼È¾¿È¤ò¤â¤¦1ÅÙÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ëº£¡Ê2·î4Æü¼èºà»þÅÀ¤Ç¡Ë¤Ï¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬»î¹ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢¡È²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¶¯¤¯ÂÇ¤Ä¤³¤È¡É¤Ï¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï³ä¤È¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³«ËëÄ¾¸å¤Î4·î5¡¢6Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï½éµå¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃã¿§¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä°ì´Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤È¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï²¼È¾¿È¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.188¡¢5·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨.227¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.293¡Ê41¡Ý12¡Ë¡£5·î29Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é6·î5Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë¤«¤±¤Æ7»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¸òÎ®ÀïÁ°¤Î5·î26Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢2¡Ý0¤Î6²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢Æ£°æâ«ºÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿9µåÌÜ¤Î127¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£7»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇÃæ¤Î5·î31Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï5ÂÇÀÊ¤Ç¡¢ºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤Ë31µå¤òÅê¤²¤µ¤¹¤Ê¤ÉÇ´¤ê¤ÎÂÇ·â¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯Ãæ¤Çµå¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤«¤Í¡£µå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ç´¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï°ÂÂÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯Ãæ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢Ç´¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÂÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°ÂÂÇ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2018Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³Á´»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦Æü¤âÁý¤¨¤¿¡£
¡¡6·î18Æü¤Î¼èºà¤Ç¡Ö»î¹çÁ°¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤½àÈ÷¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤«¤Ê¤È¤«¡¢¾õ¶·¤È¤«¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Å¸³«¤È¤«¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÎ¢¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¡¢6·î25Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢4¡Ý0¤Î3²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÆâÀ±Î¶¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Ãæ´Ö¤ËÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£¡ÖÅÔ»ÖÌé¡Êº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¡Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£1000ËÜ°ÂÂÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤éÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡7·î5Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¡¢3¡Ý0¤Î7²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢Æ¦ÅÄÂÙ»Ö¤¬3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿10µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°°ÂÂÇ¡£7·î9Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢0¡Ý4¤Î9²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢Â§ËÜ¹·Âç¤¬3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø2¥é¥ó¡£µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£3¡Ý2¤«¤é¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤Ã¤¿¤Î¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡7·î10Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢8¡Ý1¤Î2²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Ý¯°æ¼þÅÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤½¤³¤«¤é4µåÏ¢Â³¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Á÷¤ê3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é6µåÌÜ¤Î135¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£µå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á»Íµå¤òÁª¤ÖËÜÍè¤Î»Ñ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Â¤Ç¤â7·î12Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢0¡Ý0¤Î4²óÆó»àÆóÎÝ¤Ç¹âÉô¤Î°ìÎÝ¤Ø¤Î¥´¥í¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤¿Åê¼ê¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤ÆÆóÎÝ¤«¤éÃæÂ¼¤¬¥Û¡¼¥à¤òÁÀ¤¦¡£¥¢¥¦¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Á¾Ã«¤ÎÁ÷µå¤¬°ï¤ì¤ÆÃæÂ¼¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Î8·î4Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é12Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¤«¤±¤Æ5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£8·î28Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤ËÀèÈ¯¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤Ë10µå¤òÅê¤²¤µ¤¹¤Ê¤É¡¢À¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤Ë5ÂÇÀÊ¤Ç30µå¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿¡£
¡¡9·î8Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¡¢2¡Ý3¤Î5²ó¤ËµÕÅ¾¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ£¸¶¶³Âç¡¢¥½¥È¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖºÇ¶á¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾Úµò¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡ÊÃæÂ¼¡Ë¾©¸ã¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï11Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¡£9·î28Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤ÏÀ¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤Ë5ÂÇÀÊ¤Ç34µå¤òÅê¤²¤µ¤»¡¢CS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿10·î1Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¡¢4¡Ý1¤Î9²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢Æ£Ê¿¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î149¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼²£¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥¯¥¤¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂÇ·âÌÌ¤Çµá¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¯»þ¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤âÂÇ·âÌÌ¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿ÊÎÝÂÇ¡¢¥Ð¥ó¥È¡¢1¤ÄÀè¤òÁÀ¤Ã¤¿ÁöÎÝ¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ëµå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤¹¤Ê¤ÉºÇÄã¸Â¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎÎý½¬Á°¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÌÛ¡¹¤È°ì¿Í¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¡¢»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤òÂÕ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ëÇØÈÖ¹æ¡È8¡É¡£Íèµ¨¤³¤½¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ