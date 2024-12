今夜18時30分より放送される『2024 FNS歌謡祭 』第1夜( フジテレビ 系)のタイムテーブルが発表された。相葉雅紀、井上清華( フジテレビ アナウンサー)司会で贈る『2024 FNS歌謡祭 』。第1夜には、俳優・歌手としても活躍する松たか子の18年ぶりの出演が決定。人気デュオ・ゆずと共に、自身が出演するCMソング「Chururi(feat.松たか子)」をテレビ初披露する。バナナマン・設楽統と日村勇紀ふんするフォークデュオ・赤えんぴつが満を持して『 FNS歌謡祭 』のステージに初登場! 今年、日本武道館で単独ライブ2Daysを成功させ勢いを増す彼らがスペシャルメドレーを披露する。ENHYPENはクリスマスのユニバーサル・スタジオ・ジャパンで人気キャラクターたちとコラボレーション! デビュー曲「Magnetic」がTikTokチャレンジブームを巻き起こし 爆発的ヒットとなったILLITが初出演する。さらに、歌舞伎界のプリンス・尾上右近が初出演! 超実写映画『ライオン・キング:ムファサ』の劇中歌を松田元太(Travis Japan)と共にテレビ初披露する。

『2024 FNS歌謡祭 』第1夜は、 フジテレビ 系にて今夜12月4日18時30分放送。◆◇ 『2024 FNS歌謡祭 』第1夜タイムテーブル ◇◆※アーティスト名五十音順※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり【18時30分〜】・ゴスペラーズ×JO1×東方神起×Travis Japan×Number_i×BE:FIRST×Hey! Say! JUMP×増田貴久(NEWS)×宮野真守「クリスマス・イヴ」(山下達郎)・家入レオ「未完成」・NCT DREAM「When I’m With You」・上白石萌音「まぶしい」・こっちのけんと×ハローキティとサンリオの仲間たち「はいよろこんで」・JO1「ICY」・SHOW-WA「君の王子様」・TWS「plot twist」・TREASURE「STUPID -JP ver.-」【19時ごろ〜】・ILLIT「Magnetic」・ano「許婚っきゅん」・尾上右近×松田元太(Travis Japan)超実写映画「ライオン・キング:ムファサ」より「ブラザー/君みたいな兄弟」・Kinki Kids「愛のかたまり」「Amazing Love」・JUJU×菊池風磨(timelesz)「やさしさで溢れるように」・Perfume「Cosmic Treat」・星野源「不思議」・三浦大知×宮野真守×河野純喜(JO1)×RYUHEI(BE:FIRST)「Missing」(久保田利伸)・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」・薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」■アーティストがリスペクトするアーティストPart1柴咲コウ、NAOTO(三代目 J SOUR BROTHERS)、のっち(Perfume)、深澤辰哉(Snow Man)、山田涼介(Hey! Say! JUMP)【20時ごろ〜】・赤えんぴつ「バイバイ」「好きだ」・工藤静香×倖田來未×MIIHI(NiziU)「慟哭」・工藤静香×増田貴久「嵐の素顔」・Stray Kids「GIANT」・Snow Man「ブラザービート」・timelesz「because」・乃木坂46「歩道橋」・Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」・ゆず×松たか子「Chururi(feat.松たか子)」【21時ごろ〜】・aespa「Supernova」・ENHYPEN「Polaroid Love」・北村匠海(DISH//)「夜空ノムコウ」(SMAP)・ゴスペラーズ×増田貴久(NEWS)「ひとり」・三代目 J SOUR BROTHERS「DEVELOP」・柴咲コウ「硝子窓」(King Gnu)・Snow Man「EMPIRE」・Number_i「INZM」・NewJeans「Ditto」・BE:FIRST「Sailing」・Hey! Say! JUMP「eek!!」・星野源「光の跡」・三浦大知「心拍音」・宮野真守×上白石萌音「世界中の誰よりきっと」(中山美穂&WANDS)■アーティストがリスペクトするアーティストPart2井上和(乃木坂46)、MIIHI(NiziU)、宮野真守■アーティストがリスペクトするアーティストPart3阿部亮平(Snow Man)、上白石萌音、金城碧海(JO1)、佐藤勝利(timelesz)【22時ごろ〜】・AI「Story」・『Endless SHOCK』カンパニー「Dancing on Broadway」「MUGEN(夢幻)」・木梨憲武×AI×Crystal Kay×DOUBLE×福原みほ×Full Of Harmony×林和希×JAY’ED×Mhiro×露崎春女「伝えなくちゃ」・倖田來未×TREASYRE(T5)「人魚姫」・THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」・DISH//「朝、月面も笑っている」・東方神起「SWEET SUPPENDER」・Travis Japan「BO$$Y」・NiziU「BELIEVE」・浜崎あゆみ「Rule」「SURREAL」「evolution」・BEGIN「島人ぬ宝」■アーティストがリスペクトするアーティストPart4北村匠海(DISH//)、こっちのけんと、三浦大知■アーティストがリスペクトするアーティストPart5川村壱馬(THE RAMPAGE)、SHUNTO(BE:FIRST)、白岩瑠姫(JO1)