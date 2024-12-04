【今夜放送！】『2024FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル発表！ Number_i、乃木坂46ら出演
今夜18時30分より放送される『2024FNS歌謡祭』第1夜（フジテレビ系）のタイムテーブルが発表された。
【写真】Number_i、3人揃ってメディアイベントに初登場 輝くために心がけていることを明かす
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）司会で贈る『2024FNS歌謡祭』。
第1夜には、俳優・歌手としても活躍する松たか子の18年ぶりの出演が決定。人気デュオ・ゆずと共に、自身が出演するCMソング「Chururi（feat.松たか子）」をテレビ初披露する。バナナマン・設楽統と日村勇紀ふんするフォークデュオ・赤えんぴつが満を持して『FNS歌謡祭』のステージに初登場！ 今年、日本武道館で単独ライブ2Daysを成功させ勢いを増す彼らがスペシャルメドレーを披露する。ENHYPENはクリスマスのユニバーサル・スタジオ・ジャパンで人気キャラクターたちとコラボレーション！ デビュー曲「Magnetic」がTikTokチャレンジブームを巻き起こし 爆発的ヒットとなったILLITが初出演する。さらに、歌舞伎界のプリンス・尾上右近が初出演！ 超実写映画『ライオン・キング：ムファサ』の劇中歌を松田元太（Travis Japan）と共にテレビ初披露する。
『2024FNS歌謡祭』第1夜は、フジテレビ系にて今夜12月4日18時30分放送。
◆◇ 『2024FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル ◇◆
※アーティスト名五十音順
※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり
【18時30分〜】
・ゴスペラーズ×JO1×東方神起×Travis Japan×Number_i×BE:FIRST×Hey! Say! JUMP×増田貴久（NEWS）×宮野真守「クリスマス・イヴ」（山下達郎）
・家入レオ「未完成」
・NCT DREAM「When I’m With You」
・上白石萌音「まぶしい」
・こっちのけんと×ハローキティとサンリオの仲間たち「はいよろこんで」
・JO1「ICY」
・SHOW-WA「君の王子様」
・TWS「plot twist」
・TREASURE「STUPID -JP ver.-」
【19時ごろ〜】
・ILLIT「Magnetic」
・ano「許婚っきゅん」
・尾上右近×松田元太（Travis Japan）超実写映画「ライオン・キング：ムファサ」より「ブラザー／君みたいな兄弟」
・Kinki Kids「愛のかたまり」「Amazing Love」
・JUJU×菊池風磨（timelesz）「やさしさで溢れるように」
・Perfume「Cosmic Treat」
・星野源「不思議」
・三浦大知×宮野真守×河野純喜（JO1）×RYUHEI（BE:FIRST）「Missing」（久保田利伸）
・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
・薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」
■アーティストがリスペクトするアーティストPart1
柴咲コウ、NAOTO（三代目 J SOUR BROTHERS）、のっち（Perfume）、深澤辰哉（Snow Man）、山田涼介（Hey! Say! JUMP）
【20時ごろ〜】
・赤えんぴつ「バイバイ」「好きだ」
・工藤静香×倖田來未×MIIHI（NiziU）「慟哭」
・工藤静香×増田貴久「嵐の素顔」
・Stray Kids「GIANT」
・Snow Man「ブラザービート」
・timelesz「because」
・乃木坂46「歩道橋」
・Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」
・ゆず×松たか子「Chururi（feat.松たか子）」
【21時ごろ〜】
・aespa「Supernova」
・ENHYPEN「Polaroid Love」
・北村匠海（DISH//）「夜空ノムコウ」（SMAP）
・ゴスペラーズ×増田貴久（NEWS）「ひとり」
・三代目 J SOUR BROTHERS「DEVELOP」
・柴咲コウ「硝子窓」（King Gnu）
・Snow Man「EMPIRE」
・Number_i「INZM」
・NewJeans「Ditto」
・BE:FIRST「Sailing」
・Hey! Say! JUMP「eek!!」
・星野源「光の跡」
・三浦大知「心拍音」
・宮野真守×上白石萌音「世界中の誰よりきっと」（中山美穂＆WANDS）
■アーティストがリスペクトするアーティストPart2
井上和（乃木坂46）、MIIHI（NiziU）、宮野真守
■アーティストがリスペクトするアーティストPart3
阿部亮平（Snow Man）、上白石萌音、金城碧海（JO1）、佐藤勝利（timelesz）
【22時ごろ〜】
・AI「Story」
・『Endless SHOCK』カンパニー「Dancing on Broadway」「MUGEN（夢幻）」
・木梨憲武×AI×Crystal Kay×DOUBLE×福原みほ×Full Of Harmony×林和希×JAY’ED×Mhiro×露崎春女「伝えなくちゃ」
・倖田來未×TREASYRE（T5）「人魚姫」
・THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」
・DISH//「朝、月面も笑っている」
・東方神起「SWEET SUPPENDER」
・Travis Japan「BO＄＄Y」
・NiziU「BELIEVE」
・浜崎あゆみ「Rule」「SURREAL」「evolution」
・BEGIN「島人ぬ宝」
■アーティストがリスペクトするアーティストPart4
北村匠海（DISH//）、こっちのけんと、三浦大知
■アーティストがリスペクトするアーティストPart5
川村壱馬（THE RAMPAGE）、SHUNTO（BE:FIRST）、白岩瑠姫（JO1）
【写真】Number_i、3人揃ってメディアイベントに初登場 輝くために心がけていることを明かす
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）司会で贈る『2024FNS歌謡祭』。
第1夜には、俳優・歌手としても活躍する松たか子の18年ぶりの出演が決定。人気デュオ・ゆずと共に、自身が出演するCMソング「Chururi（feat.松たか子）」をテレビ初披露する。バナナマン・設楽統と日村勇紀ふんするフォークデュオ・赤えんぴつが満を持して『FNS歌謡祭』のステージに初登場！ 今年、日本武道館で単独ライブ2Daysを成功させ勢いを増す彼らがスペシャルメドレーを披露する。ENHYPENはクリスマスのユニバーサル・スタジオ・ジャパンで人気キャラクターたちとコラボレーション！ デビュー曲「Magnetic」がTikTokチャレンジブームを巻き起こし 爆発的ヒットとなったILLITが初出演する。さらに、歌舞伎界のプリンス・尾上右近が初出演！ 超実写映画『ライオン・キング：ムファサ』の劇中歌を松田元太（Travis Japan）と共にテレビ初披露する。
◆◇ 『2024FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル ◇◆
※アーティスト名五十音順
※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり
【18時30分〜】
・ゴスペラーズ×JO1×東方神起×Travis Japan×Number_i×BE:FIRST×Hey! Say! JUMP×増田貴久（NEWS）×宮野真守「クリスマス・イヴ」（山下達郎）
・家入レオ「未完成」
・NCT DREAM「When I’m With You」
・上白石萌音「まぶしい」
・こっちのけんと×ハローキティとサンリオの仲間たち「はいよろこんで」
・JO1「ICY」
・SHOW-WA「君の王子様」
・TWS「plot twist」
・TREASURE「STUPID -JP ver.-」
【19時ごろ〜】
・ILLIT「Magnetic」
・ano「許婚っきゅん」
・尾上右近×松田元太（Travis Japan）超実写映画「ライオン・キング：ムファサ」より「ブラザー／君みたいな兄弟」
・Kinki Kids「愛のかたまり」「Amazing Love」
・JUJU×菊池風磨（timelesz）「やさしさで溢れるように」
・Perfume「Cosmic Treat」
・星野源「不思議」
・三浦大知×宮野真守×河野純喜（JO1）×RYUHEI（BE:FIRST）「Missing」（久保田利伸）
・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
・薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」
■アーティストがリスペクトするアーティストPart1
柴咲コウ、NAOTO（三代目 J SOUR BROTHERS）、のっち（Perfume）、深澤辰哉（Snow Man）、山田涼介（Hey! Say! JUMP）
【20時ごろ〜】
・赤えんぴつ「バイバイ」「好きだ」
・工藤静香×倖田來未×MIIHI（NiziU）「慟哭」
・工藤静香×増田貴久「嵐の素顔」
・Stray Kids「GIANT」
・Snow Man「ブラザービート」
・timelesz「because」
・乃木坂46「歩道橋」
・Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」
・ゆず×松たか子「Chururi（feat.松たか子）」
【21時ごろ〜】
・aespa「Supernova」
・ENHYPEN「Polaroid Love」
・北村匠海（DISH//）「夜空ノムコウ」（SMAP）
・ゴスペラーズ×増田貴久（NEWS）「ひとり」
・三代目 J SOUR BROTHERS「DEVELOP」
・柴咲コウ「硝子窓」（King Gnu）
・Snow Man「EMPIRE」
・Number_i「INZM」
・NewJeans「Ditto」
・BE:FIRST「Sailing」
・Hey! Say! JUMP「eek!!」
・星野源「光の跡」
・三浦大知「心拍音」
・宮野真守×上白石萌音「世界中の誰よりきっと」（中山美穂＆WANDS）
■アーティストがリスペクトするアーティストPart2
井上和（乃木坂46）、MIIHI（NiziU）、宮野真守
■アーティストがリスペクトするアーティストPart3
阿部亮平（Snow Man）、上白石萌音、金城碧海（JO1）、佐藤勝利（timelesz）
【22時ごろ〜】
・AI「Story」
・『Endless SHOCK』カンパニー「Dancing on Broadway」「MUGEN（夢幻）」
・木梨憲武×AI×Crystal Kay×DOUBLE×福原みほ×Full Of Harmony×林和希×JAY’ED×Mhiro×露崎春女「伝えなくちゃ」
・倖田來未×TREASYRE（T5）「人魚姫」
・THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」
・DISH//「朝、月面も笑っている」
・東方神起「SWEET SUPPENDER」
・Travis Japan「BO＄＄Y」
・NiziU「BELIEVE」
・浜崎あゆみ「Rule」「SURREAL」「evolution」
・BEGIN「島人ぬ宝」
■アーティストがリスペクトするアーティストPart4
北村匠海（DISH//）、こっちのけんと、三浦大知
■アーティストがリスペクトするアーティストPart5
川村壱馬（THE RAMPAGE）、SHUNTO（BE:FIRST）、白岩瑠姫（JO1）