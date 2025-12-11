12月10日、6人組アイドルグループ「SixTONES」が、音楽特別番組『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、6人が歌唱した「SMAPソング」が注目を集めている。2026年1月に発売するベストアルバム『MILESixTONES-Best Tracks-』にて、ジュニア時代からカバーしていた先輩グループの楽曲を収録しているSixTONES。すでに、DOMOTO（旧・KinKi Kids）の『シンデレラ・クリスマス』の収録を発表