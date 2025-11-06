ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース > 「2025 FNS歌謡祭」第1弾出演アーティスト発表 パペットスンスンなど FNS歌謡祭 エンタメ・芸能ニュース モデルプレス 「2025 FNS歌謡祭」第1弾出演アーティスト発表 パペットスンスンなど 2025年11月6日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 12月放送の「2025 FNS歌謡祭」の第1弾出演アーティストが発表された 「パペットスンスン」のスンスンが「とてと」をSPバージョンで届ける ほか、Perfume、ILLIT、櫻坂46、NiziU、JO1、HANAらも出演する 記事を読む おすすめ記事 2026年あなたの運勢｜水晶玉子が占う、2026年のあなたの運勢・開運。公式占いサイトにて、あなたの運気を毎日確実に上げる『水晶玉子 開運・和暦ダイアリー2026』が当たるプレゼントキャンペーン実施中 2025年11月1日 14時0分 『RISE WORLD SERIES 2025 FINAL』全試合の勝敗予想企画をスポーツ予想アプリ「なんドラ」で開催 ！ 2025年10月31日 12時10分 【2025年11月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧 2025年10月31日 12時0分 『逃げ釣り』26年春アニメ化決定＆ティザーPV解禁 声優陣に芹澤優、田丸篤志、梅田修一朗ら 2025年11月3日 18時0分 ガシャポン好き集合!「ガシャポンに超夢中展2025」池袋で3日間開催、注目エリアは? 2025年10月31日 12時11分