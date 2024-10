アマゾンからKindle Scribeや第12世代のKindleやKindle Paperwhite、Kindle Paperwhite シグニチャー エディションが登場!

Amazonは16日(現地時間)、同社の電子書籍リーダー「Kindle」シリーズにおける新商品として新しい第11世代の標準モデル「Kindle」および第12世代の上位モデル「Kindle Paperwhite」、「Kindle Paperwhite シグニチャー エディション」、「Kindle Scribe Notebook Design」を発表しています。なお、同社では今回、2012年のKindle発売以来で初めてKindleシリーズの一斉刷新となったとしています。

機種 Kindle(第11世代) サイズ 約157.8×108.6×8.0mm 質量 約158g 本体色 ブラック、マッチャ 画面 6インチAmazonディスプレイ(300ppi)、内蔵型ライト、フォント最適化技術、16階調グレースケール フロントライト LED 4個 内蔵ストレージ 16GB 充電端子 USB Type-C 防水 ー

New Kindle (2024年発売)、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、16GBストレージ、マッチャ、広告なし Amazon 2024-10-16



機種 Kindle PaperWhite(第12世代) Kindle PaperWhite シグニチャーエディション(第12世代) サイズ 約176.7×127.6×7.8mm 約176.7×127.6×7.8mm 質量 約211g 約214g 本体色 ブラック ブラック、マッチャ 画面 7インチAmazon Paperwhiteディスプレイ(300ppi)、内蔵型ライト、フォント最適化技術、16階調グレースケール フロントライト LED 17個 LED 17個 内蔵ストレージ 16GB 32GB 充電端子 USB Type-C USB Type-C 防水 ⚪︎(IPX8) ⚪︎(IPX8)

New Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック Amazon 2024-10-16



New Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック Amazon 2024-10-16



機種 Kindle Scribe(第1世代) サイズ 約230×196×5.7mm(ゴム足を除く) 質量 約433g 本体色 タングステン、メタリックジェード 画面 10.2インチ Amazon Paperwhiteディスプレイ(300ppi)、フォント最適化技術、16階調グレースケール フロントライト LED 35個 内蔵ストレージ 16GB、32GB、64GB 充電端子 USB Type-C 防水 ー

New Kindle Scribe Notebook Design - 10.2インチディスプレイ、16GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売) Amazon 2024-12-04



合わせて日本法人のアマゾン ジャパンは16日、同社が運営する総合オンラインストア「Amazon.co.jp」( http://www.amazon.co.jp )にてKindle(2024)およびKindle Paperwhite(2024)、Kindle Paperwhite シグニチャー エディション(2024)を2024年10月16日(水)に、Kindle Scribe Notebook Design(2024)を2024年12月4日(水)に発売すると発表し、すでにKindle(2024)およびKindle Paperwhite(2024)、Kindle Paperwhite シグニチャー エディション(2024)は販売を開始しているほか、Kindle Scribe Notebook Design(2024)は発売に先立って予約注文を開始しています。内蔵ストレージはKindle(2024)が16GB、Kindle Paperwhite(2024)が16GB、Kindle Paperwhite シグニチャー エディション(2024)が32GB、Kindle Scribe Notebook Design(2024)が16GBおよび32GB、64GBで、価格(金額はすべて税込)は広告なしでKindle(2024)が19,800円、Kindle Paperwhite(2024)が27,980円、Kindle Paperwhite シグニチャー エディション(2024)が32,980円、Kindle Scribe Notebook Design(2024)の16GBが56,980円、32GBが59,980円、64GBが64,980円となっており、それぞれ1%ポイント還元となっています。また保証プランの料金は延長保証(1年)・事故保証(2年)プランではKindle(2024)が3,480円、Kindle Paperwhite(2024)およびKindle Paperwhite シグニチャー エディション(2024)が4,480円、Kindle Scribe Notebook Design(2024)が6,280円、延長保証(2年)・事故保証(3年)プランではKindle(2024)が4,380円、Kindle Paperwhite(2024)およびKindle Paperwhite シグニチャー エディション(2024)が5,780円、Kindle Scribe Notebook Design(2024)が7,980円とのこと。本体色はKindle(2024)がブラックおよびマッチャ、Kindle Paperwhite(2024)がブラック、Kindle Paperwhite シグニチャー エディション(2024)がメタリックブラックおよびメタリックジェード、Kindle Scribe Notebook Design(2024)の16GBおよび32GBがタングステン、64GBがタングステンおよびメタリックジェードで、それぞれファブリックカバーやプレミアムレザーカバー、植物性レザーカバーなどの純正カバーや保護フィルムなどが用意されています。なお、新しいKindleシリーズはエディオンやケーズデンキ、コジマ、上新電機、ビックカメラ、ヤマダデンキでも順次販売開始を予定しています。Kindleシリーズではこれまで標準モデルのKindle、上位モデルのKindle PaperWhite、そして最上位モデルで手書き入力が可能なKindle Scribeが展開されており、Kindleは2022年10月に発売された前機種「Kindle(2022、第10世代)」、Kindle PaperWhiteとKindle PaperWhite シグニチャーエディションは2021年10月に発売された前機種「Kindle PaperWhite(2021、第11世代)」、Kindle Scribeは2022年11月に発売された前機種「Kindle Scribe(2022、第1世代)」に続く新機種がそれぞれ発表されました。なお、すべてのKindleシリーズではそれぞれの前機種と同様に最新のベストセラーを含む書籍およびマンガ、雑誌など、豊富な品揃えを持つKindle本ストアにアクセスが可能で、さらにKindle Unlimitedは会員登録(有料)すれば、豊富な本やマンガ、雑誌および洋書の中から好きなだけ読み放題(同時に20冊まで)で利用できます。Kindle Unlimitedの登録方法に関する詳細は https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku をご覧ください。<Kidle(2024)>新らしいKindleは前機種と比べてより高い白黒コントラスト比にアップデートし、より鮮明でクリアなディスプレイに進化しており、ディスプレイの輝度も前機種に比べて最大25%向上して上位モデルのKindle Paperwhiteと同等となり、明るい陽射しの屋外や明るさを抑えた暗い室内などでも快適に読書を楽しめるようになっています。また前機種と比べてページをめくる速度が速くなったことによってお気に入りの書籍をスムーズに読み進めることができ、より読書に没入可能だとしています。さらに従来機種同様にKindleシリーズの中で最も軽量かつコンパクトなデザイン、最大6週間の長時間バッテリーと16GBのストレージを搭載しており、お出かけ先の読書にもオススメのモデルです。<Kidle PaperWhite(2024)、Kidle PaperWhite シグニチャーエディション(2024)>新らしいKindle Paperwhiteは前機種と比べてページめくりの速度が25%向上し、Kindleライブラリーや本のページを素早くスクロールすることが可能で、軽量かつ薄型なデザインでありながらもKindle Paperwhite史上最大となる7インチディスプレイを搭載しています。また高い白黒コントラスト比と300ppiの高解像度ディスプレイの実現でくっきりとした文字と画像を表示してより快適な読書を実現します。さらに前機種と同様に超薄型デザインを採用しつつもKindleシリーズで最長となる最大12週間持続可能なバッテリーを実現しており、従来のIPX8等級の防水機能も搭載しているため、浴室やビーチ、プールなど場所を問わず読書を楽しむことができます。一方、シグニチャーエディションは前機種と同様に32GBのストレージや周囲の明るさに応じてディスプレイが輝度を自動的に調整する明るさ自動調整機能を搭載しているほか、ワイヤレス充電にも対応しています。<Kidle Scribe Notebook Design(2024)>新しいKindle Scribeは10.2インチディスプレイをホワイトベゼルが囲んだNote Designでデザインを一新し、ノートのような書き心地を提供します。さらに前機種と同様の光の反射を抑えたディスプレイ(解像度300ppi)で明るい日差しの中でも紙のような読み心地を可能にし、快適な読書体験を提供します。またアップデートした専用プレミアムペン(付属)はセットアップやペアリング、充電が不要でカスタマイズ可能なショートカットボタンを搭載しており、ショートカットボタンには消しゴム、ハイライトなどの機能の割り当てが可能です。さらにKindle本の文中に書き込み可能な新たな機能「Active Canvas」が追加され、横書きのKindle本の文中に直接メモを書き込むことが可能になることによって読書とノートの更なる融合を実現しました。ただし、Active Canvasは一部の電子書籍のみが対応しており、縦書きおよびマンガなどの固定レイアウトの電子書籍には対応していないのでご注意ください。Kindle本の文中にペンで書き込み始めると、Active Canvasが自動でメモ用のスペースを提供し、書き込むことが可能です。メモの位置はテキストに紐づけられるため、本のフォントサイズを変更しても見失いません。

記事執筆:memn0ck

