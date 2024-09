Çòº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡ª¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤Ò¤È¤µ¤¸¡Ø¥«¥é¥À»×¤¤¤ÎÎäÅà¥×¥ê¥ó¡Ù

オーガニックスイーツ「ひみつのひとさじ」は、『カラダ思いの冷凍プリン』をリニューアルオープンのオンラインショップにて販売中です。

ひみつのひとさじ『カラダ思いの冷凍プリン』

商品名: カラダ思いの冷凍プリン

発売日: 2024年8月29日(木)

価格: 572円(税込)

原材料: 牛乳(生乳(岡山県産)、卵(鳥取県産)、 還元麦芽糖、こめ油(国内製造)/ ゼラチン(国内製造)、有機バニラ香料(アメリカ産)、エノキタケエキス

内容量: 1個90ml(縦5.5cm×横5.5cm×高さ7.0cm)

賞味期限: 冷凍保存で180日間 (解凍後はお早目にお召し上がりください)

解凍後、冷蔵保存で7日間

保存方法: 要冷凍ー18℃以下で保存してください

冷蔵保存時は10℃以下

アレルギー表示(特定原材料等28品目): 卵・乳・ゼラチン

オーガニックスイーツ「ひみつのひとさじ」は、『カラダ思いの冷凍プリン』をリニューアルオープンのオンラインショップにて販売中!

『カラダ思いの冷凍プリン』は、白砂糖や添加物を一切使用せず良質な材料だけを使い、「美味しい」だけでなくカラダにも「やさしい」プリンを、「いつでも、だれでも、食べたい時に食べられる日常」を実現。

糖尿病や内臓疾患など病気をお持ちの方、健康に気を遣われる方、子育てや介護で気軽に外出できない方にも、美味しいお菓子と、お菓子がもたらす癒しのひとときが届けられます。

■『カラダ思いの冷凍プリン』のこだわり

*こだわりの材料

「おいしい!」と思わず笑顔になってしまうことを一番大切に、材料にもこだわっています。

新鮮で栄養価の高い卵、蒜山高原の牧草を食べて育ったジャージー牛からとれる黄金色に輝くジャージーミルク、そして低カロリーでカラダにやさしい甘味料である還元麦芽糖を使って、素材のもつ美味しさを引き出すレシピで作られています。

*見た目の美しさ

「お菓子には美しさも大切」という信念から、自身のフランス在住時の食べ歩きの経験や建築関係の前職で培った構造美学への知見をいかし、お菓子の色や見た目の美しさにもこだわっています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 白砂糖不使用!ひみつのひとさじ『カラダ思いの冷凍プリン』 appeared first on Dtimes.