fromis_9、3rdシングル「Supersonic」ハイライトメドレーを公開

fromis_9の3rdシングル「Supersonic」の音源の一部が初めて公開され、清涼感が感じられるサマーソングを予告し、ファンの期待を高めている。彼女たちは6日の午後9時、公式SNSを通じて「Supersonic」のハイライトメドレー映像を掲載した。この映像はタイトル曲「Supersonic」をはじめ、「Beat the Heat」「Take A Chance」の3曲の音源の一部で構成されている。短い映像にもかかわらず、各曲の軽快なメロディーとエネルギッシュな魅力が溢れている。

fromis_9は、最初にタイトル曲「Supersonic」を通じてテンションを高める。この曲は、マイアミベース(Miami Bass)を基盤に、疾走感溢れるサウンドが印象的だ。そこにメンバーたちの爽やかな歌唱力が加わり、中毒性を高める。「いつでもDay and night,Hit me Hit me up」などの歌詞の一部を通じて、曲のメッセージも垣間見ることができる。続く収録曲「Beat the Heat」も楽しいリズムだ。ファンキーなベース、ギター、ストリングスなど、様々な楽器が調和したポップなメロディーが特徴のポップダンス曲となっている。「退屈な昨日は吹き飛ばし、涼しい夏の中へ」という歌詞は、今にでも荷物をまとめて旅に出たい気分にさせる。最後の曲「Take A Chance」は、夢幻的なユーフォリックポップ(Euphoric pop)ジャンルで、そよ風のようなメンバーの歌声が耳をくすぐる。アルバムのコンセプトを基にした、映像の中のfromis_9の輝かしいビジュアルも目を引く。降り注ぐ太陽の下、引き締まった健康的なボディをアピールし、爽やかながらクールな雰囲気まで、fromis_9は“ホット(Hot)”ながら“クール(Cool)”な魅力を余すことなくアピールし、カムバックの雰囲気を一段と盛り上げた。ハイライトメドレーだけでも真夏の暑さを吹き飛ばしたfromis_9の3rdシングル「Supersonic」は、12日の午後6時にリリースされる。