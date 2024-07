7月25日 発表

ピクサーのアニメ映画「インサイド・ヘッド2」は、同じディズニー作品の「アナと雪の女王2」の記録を突破し、世界興行収入で歴代アニメ映画の最高記録を達成した。

ピクサーの公式Xでは、「『インサイド・ヘッド2』を史上最高のアニメ映画にしてくださった世界中のファンの皆さんに感謝します」という旨のメッセージと共に「インサイド・ヘッド2」のキャラクターたちの描かれたイラストが公開された。また、ディズニーアニメーションスタジオからは、「アナと雪の女王」と「インサイド・ヘッド2」のキャラクターたちが描かれたイラストが贈られている。

なお、「インサイド・ヘッド2」の日本での公開は8月1日からを予定している。

We’re filled with Joy! Thanks to every fan around the world for making Inside Out 2 the biggest animated movie of all time. 💛🧡 pic.twitter.com/HQYtxtHnYG

Everyone from Arendelle and Walt Disney Animation Studios is sending warm hugs to all of @Pixar on their incredible achievement as Inside Out 2 becomes animation’s biggest movie ever. https://t.co/LuOIDRz6Gm pic.twitter.com/XpFjr7hPjk