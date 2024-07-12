ブライトンが三笘薫・ミルナーら来日メンバーを発表！ 鹿島・東京Vと対戦
ブライトンが12日、クラブ公式サイトにて「ブライトン&ホーヴ・アルビオン・ジャパンツアー2024」に臨むメンバーを発表した。
ブライトンは、『ブライトン＆ホーヴ・アルビオン・ジャパンツアー2024』で、7月24日（水）に鹿島アントラーズ、28日（日）に東京ヴェルディとどちらも国立競技場で対戦する。
そして今回、注目の来日メンバーを発表。日本代表FW三笘薫、元イングランド代表FWダニー・ウェルベック、元同国代表MFジェイムズ・ミルナーらが名を連ねた。一方、イングランド代表DFルイス・ダンク、ドイツ代表MFパスカル・グロス、ドイツ代表FWデニズ・ウンダヴ、パラグアイ代表MFフリオ・エンシソらEURO2024、コパ・アメリカ2024に参加した組とDFペルビス・エストゥピニャン、FWエヴァン・ファーガソン、MFソリー・マーチら負傷離脱中組は今回の来日メンバーには含まれていない。
今回発表されたブライトンの来日メンバーは以下の通り。
▼GK
ジェイソン・スティール
キリアン・ケーヒル
▼DF
タリック・タリックランプティ
イゴール・ジュリオ
アダム・ウェブスター
バレンティン・バルコ
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
ジョエル・フェルトマン
▼MF
ジェイムズ・ミルナー
カルロス・バレバ
三笘薫
ファクンド・ブオナノッテ
ジャック・ヒンシェルウッド
▼FW
ジョアン・ペドロ
ダニー・ウェルベック
シモン アディングラ
イブラヒム・オスマン
ブライトンは、『ブライトン＆ホーヴ・アルビオン・ジャパンツアー2024』で、7月24日（水）に鹿島アントラーズ、28日（日）に東京ヴェルディとどちらも国立競技場で対戦する。
そして今回、注目の来日メンバーを発表。日本代表FW三笘薫、元イングランド代表FWダニー・ウェルベック、元同国代表MFジェイムズ・ミルナーらが名を連ねた。一方、イングランド代表DFルイス・ダンク、ドイツ代表MFパスカル・グロス、ドイツ代表FWデニズ・ウンダヴ、パラグアイ代表MFフリオ・エンシソらEURO2024、コパ・アメリカ2024に参加した組とDFペルビス・エストゥピニャン、FWエヴァン・ファーガソン、MFソリー・マーチら負傷離脱中組は今回の来日メンバーには含まれていない。
■ブライトン
▼GK
ジェイソン・スティール
キリアン・ケーヒル
▼DF
タリック・タリックランプティ
イゴール・ジュリオ
アダム・ウェブスター
バレンティン・バルコ
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
ジョエル・フェルトマン
▼MF
ジェイムズ・ミルナー
カルロス・バレバ
三笘薫
ファクンド・ブオナノッテ
ジャック・ヒンシェルウッド
▼FW
ジョアン・ペドロ
ダニー・ウェルベック
シモン アディングラ
イブラヒム・オスマン