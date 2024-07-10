[7.9 EURO2024準決勝](アリアンツ・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[スペイン]

先発

GK 23 ウナイ・シモン

DF 4 ナチョ・フェルナンデス

DF 14 エメリク・ラポルト

DF 22 ヘスス・ナバス

DF 24 マルク・ククレジャ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 10 ダニ・オルモ

MF 16 ロドリ

MF 17 ニコラス・ウィリアムス

MF 19 ラミネ・ヤマル

FW 7 アルバロ・モラタ

控え

GK 1 ダビド・ラヤ

GK 13 アレックス・レミロ

DF 5 ダニエル・ビビアン

DF 12 アレックス・グリマルド

MF 6 ミケル・メリノ

MF 15 アレックス・バエナ

MF 18 マルティン・スビメンディ

MF 25 フェルミン・ロペス

FW 9 ホセル

FW 11 フェラン・トーレス

FW 21 ミケル・オヤルサバル

FW 26 アジョセ・ペレス

監督

ルイス・デ・ラ・フエンテ

[フランス]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 4 ダヨ・ウパメカノ

DF 5 ジュール・クンデ

DF 17 ウィリアン・サリバ

DF 22 テオ・エルナンデス

MF 8 オーレリアン・チュアメニ

MF 13 エンゴロ・カンテ

MF 14 アドリアン・ラビオ

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 11 ウスマン・デンベレ

FW 12 ランダル・コロ・ムアニ

控え

GK 1 ブリス・サンバ

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 2 バンジャマン・パバール

DF 3 フェルラン・メンディ

DF 21 ジョナタン・クラウス

DF 24 イブラヒマ・コナテ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 19 ユスフ・フォファナ

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 9 オリビエ・ジルー

FW 15 マルクス・テュラム

FW 20 キングスレイ・コマン

FW 25 ブラッドリー・バルコラ

監督

ディディエ・デシャン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります