スペインvsフランス スタメン発表
[7.9 EURO2024準決勝](アリアンツ・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 4 ナチョ・フェルナンデス
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 22 ヘスス・ナバス
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 10 ダニ・オルモ
MF 16 ロドリ
MF 17 ニコラス・ウィリアムス
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 アレックス・レミロ
DF 5 ダニエル・ビビアン
DF 12 アレックス・グリマルド
MF 6 ミケル・メリノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 18 マルティン・スビメンディ
MF 25 フェルミン・ロペス
FW 9 ホセル
FW 11 フェラン・トーレス
FW 21 ミケル・オヤルサバル
FW 26 アジョセ・ペレス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 22 テオ・エルナンデス
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 14 アドリアン・ラビオ
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 11 ウスマン・デンベレ
FW 12 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 バンジャマン・パバール
DF 3 フェルラン・メンディ
DF 21 ジョナタン・クラウス
DF 24 イブラヒマ・コナテ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 19 ユスフ・フォファナ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 9 オリビエ・ジルー
FW 15 マルクス・テュラム
FW 20 キングスレイ・コマン
FW 25 ブラッドリー・バルコラ
監督
ディディエ・デシャン
※28:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 4 ナチョ・フェルナンデス
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 22 ヘスス・ナバス
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 10 ダニ・オルモ
MF 16 ロドリ
MF 17 ニコラス・ウィリアムス
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 7 アルバロ・モラタ
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 アレックス・レミロ
DF 5 ダニエル・ビビアン
DF 12 アレックス・グリマルド
MF 6 ミケル・メリノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 18 マルティン・スビメンディ
MF 25 フェルミン・ロペス
FW 9 ホセル
FW 11 フェラン・トーレス
FW 21 ミケル・オヤルサバル
FW 26 アジョセ・ペレス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 22 テオ・エルナンデス
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 14 アドリアン・ラビオ
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 11 ウスマン・デンベレ
FW 12 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 バンジャマン・パバール
DF 3 フェルラン・メンディ
DF 21 ジョナタン・クラウス
DF 24 イブラヒマ・コナテ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 19 ユスフ・フォファナ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 9 オリビエ・ジルー
FW 15 マルクス・テュラム
FW 20 キングスレイ・コマン
FW 25 ブラッドリー・バルコラ
監督
ディディエ・デシャン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります