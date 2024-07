観光客の行動範囲を広げる！猪苗代観光協会「電動キックボード実証実験」

一般社団法人 猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2024年7月13日(土)より3カ月間、電動キックボード運用の実証実験を開始します。

猪苗代観光協会「電動キックボード実証実験」

実施期間 :2024年7月13日(土)〜2024年10月14日(月・祝)

貸出場所 :一般社団法人 猪苗代観光協会

(JR磐越西線 猪苗代駅徒歩1分)

耶麻郡猪苗代町大字千代田字扇田1-4

電話 :0242-62-2048

貸出台数 :6台

利用料金 :1日5,000円

貸出時間 :午前9時〜午後4時

利用エリア :猪苗代町内

利用条件 :満16歳以上(自動車免許不要)、

年齢が分かる確認書類の提示が必要

電動キックボード仕様:・車道モード20km/h、歩道モード6km/h

・1回の充電で最大40km走行可能

一般社団法人 猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2024年7月13日(土)より3カ月間、電動キックボード運用の実証実験を開始。

電動キックボードは、都市部や地方の観光地の移動手段として近年導入が進んでおり、猪苗代町においては、脆弱であった二次交通の代替手段として観光客の行動範囲を広げ、地域の魅力あるスポットへの訪問機会を増やし、地域活性化に大きく寄与するものと期待しています。

本実証実験を開催するにあたり、猪苗代観光協会では、町内事業者や町と協力し、町内のおすすめスポットを電動キックボードで走る試走会を事前に開催、電動キックボードで町内をより安全に走行し、猪苗代町の魅力を存分に楽しめるよう、「お試し道の駅コース」「磐梯山絶景コース」、「猪苗代湖サイクリングコース」の3つのおすすめコースを設計しました。

これにより、初めて猪苗代町を訪問する、車を運転しない訪問客でも簡単に町内を周遊し、町の魅力を体験出来ます。

【電動キックボードで走る猪苗代町内おすすめコース】

(1) お試し道の駅コース

短い時間で電動キックボードに乗ってみたい方向けのお気軽コース

(2) 磐梯山絶景コース

猪苗代の町と猪苗代湖を見下ろす絶景コース

(3) 猪苗代湖サイクリングコース

人気の観光スポットや猪苗代湖畔のサイクリングロードを走るコース

※グーグルマップ上で一部表示できないルート(猪苗代サイクリングロード)は修正しています。

