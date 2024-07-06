»³ºê¤¢¤ß¡Ö²»ÂçÂ´¥â¥Ç¥ë¡õ¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡×¤¬¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥ÁÈþ¥Ü¥Ç¥£²òÊü
»³ºê¤¢¤ß
¡¡²»³ÚÂç³ØÂ´¤Ë¤·¤ÆÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢»¨»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡Ä¡ÄÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë»³ºê¤¢¤ß¤¬½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÇËÜ³Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª ½é¤á¤Æ¤Î¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¡¢¿ÈÄ¹170cm¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö ¡È¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¡É ¤À¤±¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏµÓ¤òË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ª¿¬¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿Æ¤·¤¤¿Í¤«¤é¡¢¡ÈÃ¯¤ä¤Í¤ó¡ª¡É ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î½÷À¤é¤·¤µ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä«¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡£´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌ´¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÉô²°¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¬¤»¤À¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤ÀÌµ¿´¤ËÊ²¤²Ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¹ÔÆ°¤âÀ³Ê¤â ¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¡É ¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÍÅ±ð¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤Þ¤¿Èà½÷¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¤ä¤Þ¤¶¤¤¢¤ß
27ºÐ¡¡1997Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡T170¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡ØMUSIClock with THE F1RST TIMES¡Ù¡ÊInterFM¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡£¡Ø¥é¥Õ¡Çs¥é¥Ü¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë½Ð±éÃæ¡£ÆÃµ»¤ÏÀ¼³Ú¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¡¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@_ami_yamazaki_¡Ë¤Ë¤Æ
¢¨»³ºê¤¢¤ß1st¼Ì¿¿½¸¡ØCantabile¡Ù¤Ï¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤è¤êÈ¯ÇäÃæ
¼Ì¿¿¡¦À¾Ûê¾´¿Î