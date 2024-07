東京駅限定お菓子(イメージ)

東京駅構内のエキナカ商業施設「グランスタ東京」で販売されている、 東京駅限定の定番スイーツを対象とした「東京駅限定 定番手土産スイーツ 売上ランキングTOP10」が発表されました(※)。

どれも東京駅改札内でご購入できるので、帰省時など新幹線ご利用の方に便利です。

長期休暇で帰省した時、皆で一緒に楽しみたいお土産、ちょっとしたご挨拶の手土産など、

東京の手土産選びにお悩みの方は、要チェック!

また東京駅丸の内駅舎パッケージの新商品や、夏らしいマンゴーを使用した東京駅限定おすすめスイーツにも注目です。

それでは見ていきましょう。

※JR東日本クロスステーションデベロップメントカンパニー発表。

※2024年5月1日(水)〜2024年5月31日(金) の実店舗売上金額の集計に基づいたランキングです。期間限定商品は対象外。

↓↓↓ランキングTOP10↓↓↓

★1位★ サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺

サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺(イメージ)

6個入 1,560円/COCORIS(グランスタ東京/1F改札内 中央通路エリア)で販売中。

濃厚なヘーゼルナッツペーストと風味豊かな木苺ペーストを、 スペイン産ミルクチョコレートとオリジナルのクッキーでサンドしました。

★2位★ メープルクッキー詰合せ缶

メープルクッキー詰合せ缶(イメージ)

2種各8枚入 2,500円/ザ・メープルマニア(グランスタ東京/1F改札内 吹き抜けエリア)で販売中。

メープルショコラクッキー、メープルバタークッキーを詰合せた限定缶です。



★3位★ グミッツェルBOX

グミッツェルBOX 6個セット(イメージ)

1箱 1,000円/ヒトツブカンロ(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)で販売中。

外側はパリッと、中はしっとりとした次世代食感グミです。

★4位★ クレームブリュレタルト

クレームブリュレタルト 8個入(イメージ)

1箱 1,674円/喫茶店に恋して。(グランスタ東京/B1改札内 銀の鈴エリア)で販売中。

パリとろ食感がたまらない、絶品ひとくちブリュレ。

バニラ香るプディング風クリームを、直火でパリッとキャラメリゼ。

中からほろ苦いキャラメルソースがとろ〜り。

★5位★ Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ 黄金コンソメ味

Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ 黄金コンソメ味 4袋入(イメージ)

993円/じゃがボルダ(グランスタ東京/1F改札内 吹き抜けエリア)で販売中。

雑味やアクを丁寧に取り除いて、手間暇かけて作ったような上品な味わい。

味付けは、和食の名店「広尾 小野木(おのぎ)」が監修。

ポテトチップスの定番フレーバーである“コンソメ味”を、 鶏肉や野菜の旨味を引き出して、シンプルながら奥深い味わいに仕上げました。

★6位★ メープル カスティーラ6個入 1,296円

nuevo by BUNMEIDO /1F改札内 中央通路エリアで販売中。

★7位★ フィナンシェ[カマンベール&レモン] 5個入 1,296円

THE DROS/B1改札内 銀の鈴エリアで販売中。

★8位★ チーズケーキサンド 1個 410円

Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!/1F改札内 中央通路エリアで販売中。

★9位★ フレンチトーストフィナンシェ バニラ&ミルク 6個入 1,188円

Ivorish/B1改札内 丸の内坂エリアで販売中。

★10位★ 広尾のビスチィーヌ アソート 8個入り 1箱 2,300円

BURDIGALA TOKYO/B1改札内 銀の鈴エリアで販売中。

↓↓↓東京駅 期間限定商品↓↓↓

夏らしい旬の東京駅限定おすすめスイーツも登場!注目のスイーツ3種をピックアップし、ご紹介します。

フルーツ生トリュフ「アップルマンゴー」(イメージ)

フルーツ生トリュフ「アップルマンゴー」 (販売期間:〜8/31まで)

3個入 1,404円/Terra Saison(テラ・セゾン)(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)で販売中。

フルーツ生トリュフシリーズ第三弾、夏の「アップルマンゴー」新登場!

北海道原乳のホワイトチョコレートクリームのトリュフから、濃厚なアップルマンゴーのコンポートがたっぷりとろけ出します。

仕上げはマンゴーとフランボワーズのパウダーをあしらい、マンゴー風に。

リモーネアールグレイ カット(イメージ)

リモーネアールグレイ (販売期間:〜8/31まで)

572円、ホール:2,484円/カファレル(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)で販売中。

アールグレイの茶葉が香るふわふわ食感のスポンジにさわやかな酸味の効いたレモンクリームを包み込みました。

ビターチョコレートガナッシュがアクセントになっているケーキです。

東京ショコラサブレ レモン・マカダミアナッツ(イメージ)

東京ショコラサブレ(レモン・マカダミアナッツ) (販売期間:〜8/31まで)

12枚入 1,296円/メリーチョコレート(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)で販売中。

東京土産にぴったりな、東京駅丸の内駅舎のイラストが描かれたパッケージ。

ショコラサブレは、ホワイトチョコレートチップ&レモンと、スイートチョコレートチップ&マカダミアナッツの2種類。

レモンの爽やかな香りと、マカダミアナッツの香ばしさをお楽しみいただけます。