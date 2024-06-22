鹿児島vs大分 スタメン発表
[6.22 J2第21節](白波スタ)
※19:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
MF 21 田中渉
FW 9 有田光希
FW 39 河辺駿太郎
監督
浅野哲也
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 3 デルラン
DF 25 安藤智哉
DF 31 ペレイラ
MF 10 野村直輝
MF 11 渡邉新太
MF 19 小酒井新大
MF 26 保田堅心
MF 29 宇津元伸弥
MF 39 有働夢叶
FW 93 長沢駿
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
MF 5 中川寛斗
MF 6 弓場将輝
MF 35 佐藤丈晟
FW 13 伊佐耕平
FW 21 鮎川峻
FW 41 キム・ヒョンウ
監督
片野坂知宏
※19:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
MF 21 田中渉
FW 39 河辺駿太郎
監督
浅野哲也
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 3 デルラン
DF 25 安藤智哉
DF 31 ペレイラ
MF 10 野村直輝
MF 11 渡邉新太
MF 19 小酒井新大
MF 26 保田堅心
MF 29 宇津元伸弥
MF 39 有働夢叶
FW 93 長沢駿
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
MF 5 中川寛斗
MF 6 弓場将輝
MF 35 佐藤丈晟
FW 13 伊佐耕平
FW 21 鮎川峻
FW 41 キム・ヒョンウ
監督
片野坂知宏