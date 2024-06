◆キンプトン新宿東京×サーティワンの大人気コラボアフタヌーンティー、カラフル×ポップな夏仕様の第2弾が登場!キンプトン新宿東京の「ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ」にて、「カラフルFUN・サマーアフタヌーンティー with サーティワン アイスクリーム」が登場。サーティワンの3種のアイスクリームと5種の夏仕様スイーツを自由に組み合わせて楽しめる。レモンにオレンジ…カラフル×ポップで心躍る、コラボワールドへようこそ! 期間は2024年7月1日(月)から8月31日(土)まで。

サーティワンとのコラボアフタヌーンティー第2弾が登場!「食材とスイーツの組み合わせが新しい」、「アイスクリームとスイーツのペアリングで味の変化が楽しい」と大好評のアフタヌーンティーが、さらにパワーアップし夏にぴったりの装いで登場。夏限定の「レモンシャーベット」には味噌、さっぱりとした「オレンジソルベ」をイメージしたスイーツには大胆に鴨の燻製の香りをプラスするなど、前回よりもよりユニークで、洗練されたラインナップを用意。さらに、ペアリングするアイスクリームには、サーティワンの期間限定フレーバー「杏仁豆腐」が加わり、トロピカルなテイストに。◆注目のスイーツ5種Inspired by? オレンジソルベオレンジ&燻製ダックのクラフティ鴨の燻製の香りづけをしたクラフティの上には、オレンジ&アニスのムース。爽やかな酸味と鴨の風味が絶妙にマッチした、ワインにも合う1品。Inspired by? ポッピング?シャワーミント&アボカドムースホワイトチョコレート&ミントのムースの中に、刻みアーモンドを入れたフレッシュなアボカドのジャムがたっぷり。優しくパチパチとはじけるアクセントも楽しい。Inspired by? レモン?シャーベットレモン&西京味噌のティラミスレモン&マスカルポーネティラミスの中心には、ほどよい塩味の西京味噌クリーム。味噌クランチでサクサクの食感も楽しんでみて。美しいマーブル模様で夏らしいスイーツに。?Inspired by? 抹茶わさび&グァバの抹茶オペラ抹茶のビスキュイ、わさびのガナッシュ、グァバのバタークリームを重ねたオペラケーキ。抹茶とトロピカルな香りが意外にもマッチし、クセになる味わいに。Inspired by? ジャモカコーヒーポルチーニ&珈琲シュークリーム?ポルチーニ茸のカスタードクリームをたっぷり入れたチョコレートシュークリームの上に、コーヒームースをON。コーヒーとポルチーニの豊かな香りが相性抜群!◆メインディッシュ5種から選べるメインディッシュもお見逃しなくメインディッシュはオーストラリア産ビーフサーロイン、グリーントマトのフライ・ガーリックグレービーなど、5種類からお好きなものを選んで。◆スタンダードプランさまざまなメニューを楽しめるプランもスタンダードプランは、5種から選べるメイン、?5種のスイーツ?&3種のアイスクリームペアリングに加え、リーンベジタブルサラダも。コーヒー&ティーのフリーフローも嬉しい。◆スタッフアートパフォーマンス、りんご飴付きのプレミアムプランも両方楽しむ!ディナー&アフタヌーンティーのプランさらに注目なのが、スタッフアートパフォーマンスおよび、りんご飴フィズの付いた?プレミアムプラン。ライブ感たっぷりの体験を楽しんで。