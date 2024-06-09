[6.9 ルヴァン杯プレーオフラウンド第2戦](Gスタ)

※14:00開始

主審:上村篤史

副審:五十嵐泰之、坂本晋悟

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 42 福井光輝

DF 33 望月ヘンリー海輝

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 3 昌子源

MF 39 バスケス・バイロン

MF 8 仙頭啓矢

MF 18 下田北斗

MF 26 林幸多郎

FW 47 荒木駿太

FW 10 ナ・サンホ

FW 11 エリキ

控え

GK 28 山口瑠伊

DF 2 奥山政幸

DF 4 池田樹雷人

DF 6 鈴木準弥

MF 41 安井拓也

MF 45 柴戸海

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 19 沼田駿也

FW 22 藤本一輝

監督

黒田剛

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 10 田中駿汰

DF 14 舩木翔

DF 16 奥田勇斗

DF 24 鳥海晃司

MF 7 上門知樹

MF 25 奥埜博亮

MF 55 ヴィトール・ブエノ

FW 9 レオ・セアラ

FW 27 カピシャーバ

FW 77 ルーカス・フェルナンデス

控え

GK 31 清水圭介

MF 13 清武弘嗣

MF 17 阪田澪哉

MF 19 為田大貴

MF 4 平野佑一

MF 48 柴山昌也

MF 8 香川真司

FW 34 山田寛人

FW 38 北野颯太

監督

小菊昭雄