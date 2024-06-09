町田vsC大阪 スタメン発表
[6.9 ルヴァン杯プレーオフラウンド第2戦](Gスタ)
※14:00開始
主審:上村篤史
副審:五十嵐泰之、坂本晋悟
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 42 福井光輝
DF 33 望月ヘンリー海輝
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 3 昌子源
MF 39 バスケス・バイロン
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
MF 26 林幸多郎
FW 47 荒木駿太
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 エリキ
控え
GK 28 山口瑠伊
DF 2 奥山政幸
DF 4 池田樹雷人
DF 6 鈴木準弥
MF 41 安井拓也
MF 45 柴戸海
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 19 沼田駿也
FW 22 藤本一輝
監督
黒田剛
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 10 田中駿汰
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
MF 7 上門知樹
MF 25 奥埜博亮
MF 55 ヴィトール・ブエノ
FW 9 レオ・セアラ
FW 27 カピシャーバ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 31 清水圭介
MF 13 清武弘嗣
MF 17 阪田澪哉
MF 19 為田大貴
MF 4 平野佑一
MF 48 柴山昌也
MF 8 香川真司
FW 34 山田寛人
FW 38 北野颯太
監督
小菊昭雄
※14:00開始
主審:上村篤史
副審:五十嵐泰之、坂本晋悟
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 42 福井光輝
DF 33 望月ヘンリー海輝
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 3 昌子源
MF 39 バスケス・バイロン
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
MF 26 林幸多郎
FW 47 荒木駿太
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 エリキ
控え
GK 28 山口瑠伊
DF 4 池田樹雷人
DF 6 鈴木準弥
MF 41 安井拓也
MF 45 柴戸海
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 19 沼田駿也
FW 22 藤本一輝
監督
黒田剛
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 10 田中駿汰
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
MF 7 上門知樹
MF 25 奥埜博亮
MF 55 ヴィトール・ブエノ
FW 9 レオ・セアラ
FW 27 カピシャーバ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 31 清水圭介
MF 13 清武弘嗣
MF 17 阪田澪哉
MF 19 為田大貴
MF 4 平野佑一
MF 48 柴山昌也
MF 8 香川真司
FW 34 山田寛人
FW 38 北野颯太
監督
小菊昭雄