宿泊料半額キャンペーン！PrivateVilla8「グランドオープン記念キャンペーン第一弾」

「PrivateVilla8」では2024年6月のグランドオープン記念キャンペーン第一弾として、6月の月曜〜金曜の宿泊料を50%OFFにする半額キャンペーンを実施☆

「PrivateVilla8」グランドオープン記念キャンペーン第一弾

庭

応募条件 : (1)InstagramもしくはGoogleに宿泊の様子を投稿できる方

(2)アンケートにお答えいただける方

応募期間 : 2024年5月25日(土)〜6月27日(木)

提供時間 : チェックイン 15:00〜20:00、チェックアウト 10:00

場所 : 〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町一丁目145-6

アクセス : 神戸淡路鳴門自動車道「西淡三原IC」より車で5分

申込方法 : 予約サイトAirbnbから予約ください

予約サイト:

https://www.airbnb.jp/rooms/1153948701338038385

「PrivateVilla8」では、2024年6月の月曜〜木曜にご宿泊のお客様の宿泊料を50%OFFにする半額キャンペーンを実施!

■宿の特徴

(1)小型犬も宿泊可能

PrivateVilla8は2棟が隣接しており、1棟では小型犬が一緒に宿泊が可能で芝生のプライベートドッグランも併設しています。

ドッグラン

(2)フィンランド式バレルサウナ完備

各棟にフィンランド式バレルサウナが完備されており、いつでも利用し放題です。

ロウリュでストレスを緩和させリラックスした時間を過ごせます。

サウナ

(3)「アコ。」さんによる出張料理サービス

淡路島で海の仕事に従事しながら、お魚を中心としたお魚屋さんを展開する「アコ。

」さんによる出張料理サービスが依頼できます。

(4)淡路島産の旬の地魚の懐石料理やオードブルも注文可能

夕食では地元の名店「小料理 なかお」さんによる手作り懐石料理やオードブルを提供。

食材は淡路島産にこだわっています。

地魚を中心とした料理だけでなくお子様ランチも注文可能です。

そしてイチオシはなかお特性BBQセット。

淡路牛をはじめとするスペシャルな内容となっています。

BBQの設備も宿に完備しているので手ぶらでBBQが楽しめます。

なかお特性BBQセット

(5)まるで海外のような観光地「カリコリゾート」から車で5分

宿でゆっくりした後は、わんちゃんも一緒に過ごせる観光複合施設カリコリゾートで淡路島ならではのゆったりとした時間を楽しめます。

公式サイト

https://kariko.jp/

