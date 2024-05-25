±ºÏÂL¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿WE¥ê¡¼¥°üâÅÄ½ÕÆà¥Á¥§¥¢¡ÖÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëµ±¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤ÎWE¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÀá¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
Í¥¾¡¤Ï»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡£2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ³¤¯¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢AFC½÷»Ò¥¯¥é¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2023¤È¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
ÆÀÅÀ²¦¤Ë¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î10»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤Ê¤É20¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿±ºÏÂ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óFWÀ¶²Èµ®»Ò¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ëWE¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬PKÀï¤ÎËö¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ò²¼¤·¡¢Ç°´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢郄ÅÄ½ÕÆà¥Á¥§¥¢¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÆü¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÆüÄø¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¡¦³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÇÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2°Ì¤ÎINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¡¢3°Ì¤ÎÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤ËÂ³¤¡¢WE¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»î¹ç¤Î½ªÈ×¤ËÆÀÅÀ¤¬Æþ¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬Áý¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤Ç´¤ê¶¯¤µ¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤È¤¤¤¦½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥¤»¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤äU-20¡¢U-17Åù¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎWE¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤«¤Ä¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿U-18¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¤Ç¤Ï¡¢WE¥ê¡¼¥°ÀßÎ©¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤È¤Ê¤êÁ´¹ñ¤ÎÀÚâøÂöËá¤¹¤ë½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Î´õË¾¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢AFC Women's Champions League¤ÎÀµ¼°¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï½÷»Ò¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÀµ¼°³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÈÀï¤¦ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ëµ±¤±¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËWE¥ê¡¼¥°¤ò¤´»Ù±ç¡¢±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¡ÖºÇ¤âInstagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Â¿¤¤¡×¥¹¥¿¡¼TOP10
¤Ê¤ª¡¢±ºÏÂ¤ÏºòÆü¡¢ÆÀÅÀ²¦¤ÎÀ¶²È¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ø¤Î½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£WE¥ê¡¼¥°ÃÂÀ¸¤ÇÁª¼ê¤ÎÄì¾å¤²¤¬¿Ê¤àÆüËÜ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤âÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£