シヤチハタ「Smartec Vision」ラウンドテーブル！新アトラクション「フォルテヴィータ事件簿」【まとめ記事】

アナログとデジタルの両面から企業の持続的成長を支援する「ハイブリッドDX」カンパニーのシヤチハタ株式会社は、業務ツールが簡単に作成でき、外部データの活用ができるDXツール「Smartec Vision(スマーテック ビジョン)」の第一弾として、「営業管理システムSV」の提供を2024年4月22日(月)より開始した。同日、報道関係者向けにラウンドテーブルを実施した。

株式会社刀は、3月に東京・お台場に開業した世界初※のイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」の大好評に応え、ゴールデン・ウィークに合わせ早くもエリア面積最大となる新アトラクション「フォルテヴィータ事件簿」を2024年4月26日(金)より導入した。※イマーシブシアターを中心とする複数のイマーシブ体験のみで構成されるテーマパークとして世界初(2023年9月 自社調べ)■HDMIの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換できるアダプタサンワサプライ株式会社は、HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに出力できる変換アダプタで4K/60Hz対応の「AD-HD31DP」と8K/30Hz対応の「AD-HD32DP」を発売した。HDMI出力ポート搭載のパソコン本体を、DisplayPort入力端子を持つディスプレイ・テレビに接続できる変換アダプタ。付属のUSBケーブルによる給電で動作する。4K/60Hz(3840×2160)解像度に対応し、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換できる。8K/30Hz、4K/120Hz解像度に対応し、高精細4Kコンテンツの高フレームレート120fps(120Hz)対応なので、高リフレッシュレートのゲームプレイにも使用可能だ。ケーブル長20cmのショートケーブル一体型で、配線しやすく他のインターフェースと干渉することなく接続できる。■ハリウッドばりの大事件が、あなたの真横で巻き起こる!新アトラクション「フォルテヴィータ事件簿」【イマーシブ・フォート東京】株式会社刀は、3月に東京・お台場に開業した世界初※のイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」の大好評に応え、ゴールデン・ウィークに合わせ早くもエリア面積最大となる新アトラクション「フォルテヴィータ事件簿」を2024年4月26日(金)より導入した。※イマーシブシアターを中心とする複数のイマーシブ体験のみで構成されるテーマパークとして世界初(2023年9月 自社調べ)■エヴァの第3村を1/80スケールで再現!新感覚ハイブリッドエンタメ施設「Little Universe OKINAWA」株式会社リトルユニバースは2024年4月29日(月)、「Little Universe OKINAWA(リトルユニバース オキナワ)」を沖縄県豊見城市の大型商業施設「イーアス沖縄豊崎」内にオープンした。デジタル空間演出×ミニチュア×ARなどの最新テクノロジーが融合した新感覚ハイブリッドエンタメ施設「Little Universe OKINAWA」は「小さな世界:Little Universe」が無限に広がり、いろんなアソビのカタチがつまった、新しいテーマパークだ。■人材不足による業務負担をデータ活用でサポート!シヤチハタ「Smartec Vision」ラウンドテーブルアナログとデジタルの両面から企業の持続的成長を支援する「ハイブリッドDX」カンパニーのシヤチハタ株式会社は、業務ツールが簡単に作成でき、外部データの活用ができるDXツール「Smartec Vision(スマーテック ビジョン)」の第一弾として、「営業管理システムSV」の提供を2024年4月22日(月)より開始した。同日、報道関係者向けにラウンドテーブルを実施した。■Reol、syudou、花譜、FRUITS ZIPPERなど17組のジャンルを超えた豪華アーティストによる音楽イベント「超音楽祭 in ニコニコ超会議2024」が大盛況の中終了【ニコニコ超会議2024】ライブイベント「超音楽祭 in ニコニコ超会議2024」が、2024年4月27日(土)〜28日(日)の2日間、幕張メッセ HALL9・10・11で開催された。「超⾳楽祭 in ニコニコ超会議2024」とは、ニコニコ超会議2024の中で行われた17組のジャンルを超えた豪華アーティストによる2日間限定のスペシャルライブ。ネット発の人気アーティストが集結したDay1には、ヰ世界情緒、花譜、神山羊、シユイ、syudou、TOOBOE、Reolが、DJ出演者として栗山夕璃、椎乃味醂、r-906、picco、八王子P、piccoが出演し、ニコニコ動画文化に寄り添った選曲で熱いパフォーマンスを繰り広げた。