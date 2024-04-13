[4.13 J1第8節](デンカS)

※14:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 1 小島亨介

DF 3 トーマス・デン

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 18 早川史哉

DF 25 藤原奏哉

MF 6 秋山裕紀

MF 8 宮本英治

MF 14 長谷川元希

MF 16 小見洋太

MF 22 松田詠太郎

FW 7 谷口海斗

控え

GK 21 阿部航斗

DF 24 森璃太

DF 35 千葉和彦

MF 20 島田譲

MF 30 奥村仁

FW 17 ダニーロ・ゴメス

FW 27 長倉幹樹

監督

松橋力蔵

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 1 菅野孝憲

DF 4 菅大輝

DF 50 岡村大八

DF 88 馬場晴也

MF 10 宮澤裕樹

MF 11 青木亮太

MF 14 駒井善成

MF 18 浅野雄也

MF 27 荒野拓馬

MF 33 近藤友喜

FW 7 鈴木武蔵

控え

GK 21 阿波加俊太

DF 2 高尾瑠

DF 6 中村桐耶

MF 16 長谷川竜也

MF 37 田中克幸

MF 99 小林祐希

FW 23 大森真吾

監督

ペトロヴィッチ