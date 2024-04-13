新潟vs札幌 スタメン発表
[4.13 J1第8節](デンカS)
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 18 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
MF 6 秋山裕紀
MF 8 宮本英治
MF 14 長谷川元希
MF 16 小見洋太
MF 22 松田詠太郎
FW 7 谷口海斗
控え
GK 21 阿部航斗
DF 24 森璃太
DF 35 千葉和彦
MF 20 島田譲
MF 30 奥村仁
FW 17 ダニーロ・ゴメス
FW 27 長倉幹樹
監督
松橋力蔵
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 4 菅大輝
DF 50 岡村大八
DF 88 馬場晴也
MF 10 宮澤裕樹
MF 11 青木亮太
MF 14 駒井善成
MF 18 浅野雄也
MF 27 荒野拓馬
MF 33 近藤友喜
FW 7 鈴木武蔵
控え
GK 21 阿波加俊太
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
MF 16 長谷川竜也
MF 37 田中克幸
MF 99 小林祐希
FW 23 大森真吾
監督
ペトロヴィッチ
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 18 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
MF 6 秋山裕紀
MF 8 宮本英治
MF 14 長谷川元希
MF 16 小見洋太
MF 22 松田詠太郎
FW 7 谷口海斗
控え
GK 21 阿部航斗
DF 24 森璃太
DF 35 千葉和彦
MF 20 島田譲
MF 30 奥村仁
FW 27 長倉幹樹
監督
松橋力蔵
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 4 菅大輝
DF 50 岡村大八
DF 88 馬場晴也
MF 10 宮澤裕樹
MF 11 青木亮太
MF 14 駒井善成
MF 18 浅野雄也
MF 27 荒野拓馬
MF 33 近藤友喜
FW 7 鈴木武蔵
控え
GK 21 阿波加俊太
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
MF 16 長谷川竜也
MF 37 田中克幸
MF 99 小林祐希
FW 23 大森真吾
監督
ペトロヴィッチ