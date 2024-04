富士本栖湖リゾートにて、2024年4月13日(土)より関東最大級の芝桜の祭典「富士芝桜まつり」を開催。

「富士芝桜まつり」は、残雪の美しい富士山と、息をのむようなピンクの芝桜の共演が楽しめる富士山麓の春の風物詩です。

2024年は、東京藝術大学デザイン科箭内研究室によるコラボフォトスポットが登場するほか、場内散策にぴったりなテイクアウトグルメも販売されます☆

富士本栖湖リゾート「富士芝桜まつり」

開催期間:2024年4月13日(土)〜5月26日(日) 計44日間

※開花状況により変動あり、期間中無休

営業時間:8時〜16時 ※時期により変動

入園料:

・大人(中学生以上)1,000〜1,300円 ※時期により変動

・小人(3歳以上)500〜700円

会場:富士本栖湖リゾート(山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212)

植え付け面積:約15,000

株数:約50万株

品種:7品種

主催:富士芝桜まつり実行委員会

「富士本栖湖リゾート」にて、関東最大級となる約50万株の芝桜の祭典「富士芝桜まつり」が開幕。

残雪の美しい富士山と息をのむようなピンクの芝桜が共演する、富士山麓の春の風物詩が2024年4月13日から始まります!

「ピンクの海を旅する小舟」や、

「幸せの黄色い扉」といったフォトスポットが人気の「富士芝桜まつり」

2024年は東京藝術大学デザイン科箭内研究室の学生とコラボレーションしたフォトスポット「飛び出す絵本の世界」が新たに登場します。

メルヘンな絵本の世界に富士山と芝桜が入り込んだ幻想的な写真撮影が可能です☆

既存のフォトスポットと合わせて「3大SNS映えスポット」として楽しめます。

さらに会場では、食べ歩きをしながらの場内散策にぴったりなテイクアウトグルメも販売。

また、「富士本栖湖リゾート」では同日「ピーターラビットTM イングリッシュガーデン」が開幕。

会場から車で40分ほどの富士急ハイランドの「リサとガスパール タウン」では、2024年4月下旬から「カラフルガーデン」イベントがスタートするなど、富士山麓のフラワーイベントが目白押し!

富士山麓の絶景スポット「富士芝桜まつり」をはじめ、春を満喫できるスポットが盛りだくさんです。

富士急行×東京藝大デザイン科第2研究室 プロジェクト

富士急行は東京藝術大学美術学部デザイン科箭内研究室と連携し、『厄介なヤツらが仲良くなりまして〜富士急行×東京藝大デザイン科箭内研 プロジェクト〜』を2023年11月より始動。

富士山周辺エリアを富士急行グループが展開する施設を舞台に、アート作品の制作・展示を行う取り組みです。

アートの力で富士山エリアの新たな魅力やオリジナリティの創造をテーマに、魅力や価値の創出を推進しています。

また、2024年夏以降「富士急ハイランド」に、モニュメントやフォトスポットの新設を行う予定です。

今回の作品『飛び出す絵本の世界』

制作:東京藝術大学美術学部デザイン科箭内研究室 小澤・郄永

<小澤さんからのメッセージ>

私は日々の一瞬や記憶、情景など心に響き残るものに興味を持ち制作活動をしています。

今回富士芝桜まつりで、フォトスポットを通して、あたたく・美しく・楽しく・可愛く、様々な思い出を写真という記憶に残すお手伝いができたらと思い務めさせていただきました。

ぜひお楽しみください。

芝桜を鑑賞しながら楽しむグルメ

もちもちの生地と秘伝のカレールーがたまらない「カレーパン」を味わえるテイクアウト店舗のほか、会場内にはキッチンカーが多数出店。

富士山の溶岩をイメージした真っ黒い「富士山溶岩からあげ」や、

桔梗信玄餅をトッピングした「桔梗信玄餅ソフト」、ハチミツをふんだんに使った富士山型のベビーカステラ「フジヤマハニーカステラ」など、散策しながら楽しめるグルメが登場します!

会場限定のお土産

会場内のショップでは、毎年一番人気の「富士芝桜限定桔梗信玄餅」や

「FUJIYAMA COOKIE 芝桜限定パッケージ」など、お土産にぴったりのオリジナル商品を多数用意。

2024年は富士芝桜の絶景を描いたステンドガラス風のブックマーカーも新登場です☆

お得なWEB前売りチケット「しばチケ」

富士急トラベルではチケット売り場に並ばず、専用入園口からスムーズに入園できるWEB前売りチケット「しばチケ」を販売。

入園券単体をはじめ、入園券と各種バスチケットとのお得なセット券も多数用意されています。

最大100円お得な前売り入園券

価格:

・大人900円〜1,200円(通常料金より100円割引)

・小人400円〜600円(通常料金より100円割引)

チケット売場に並ばず、割引価格で入れるお得な前売り入園券。

前日までの購入で、通常料金より最大100円割引が適用されます!

【入園券+交通セット券】路線バス「富士芝桜ライナー」セット

河口湖駅または新富士・富士宮駅を発着する路線バス「富士芝桜ライナー」がセットになったチケット。

日付指定なので「富士芝桜まつり」に行く日が決まっているなら、セットがお得です。

【入園券+交通セット券】高速バスセット

発着駅:新宿・東京・渋谷・二子玉川・横浜・町田・藤沢・日吉・センター北・たまプラーザ

新宿や東京など、主要駅を発着する高速バスと富士芝桜ライナーがセットになったチケットも販売。

他券からアクセスする場合に、便利でお得に利用できます☆

入園券付き会場直通ツアーバス

全席事前予約制で新宿、新横浜、静岡を発着の直通ツアーバスも運行。

乗換不要で、会場に着けばスムーズに入園できるツアーです!

残雪の美しい富士山と息をのむようなピンクの芝桜が共演する、富士山麓の春の風物詩が2024年も開幕。

富士本栖湖リゾートの「富士芝桜まつり」は、2024年4月13日〜5月26日までの期間限定で開催です☆

フォトスポットや7作品のストーリートレイルが登場!富士本栖湖リゾート「ピーターラビットTM イングリッシュガーデン」 フォトスポットや7作品のストーリートレイルが登場!富士本栖湖リゾート「ピーターラビットTM イングリッシュガーデン」 続きを見る

富士山エリアを舞台にした宿泊プランやフードメニュー!リラックマ×富士急グループコラボ 富士山エリアを舞台にした宿泊プランやフードメニュー!リラックマ×富士急グループコラボ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 富士山の残雪と芝桜が共演する春のイベント!富士本栖湖リゾート「富士芝桜まつり」 appeared first on Dtimes.