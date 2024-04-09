ÉÙ»Î»³¤Î»ÄÀã¤È¼Çºù¤¬¶¦±é¤¹¤ë½Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ªÉÙ»ÎËÜÀ´¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¡×
ÉÙ»ÎËÜÀ´¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯4·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê´ØÅìºÇÂçµé¤Î¼Çºù¤Îº×Åµ¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢»ÄÀã¤ÎÈþ¤·¤¤ÉÙ»Î»³¤È¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¼Çºù¤Î¶¦±é¤¬³Ú¤·¤á¤ëÉÙ»Î»³Ï¼¤Î½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÀýÆâ¸¦µæ¼¼¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾ìÆâ»¶ºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥°¥ë¥á¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
ÉÙ»ÎËÜÀ´¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯4·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á5·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡·×44Æü´Ö
¢¨³«²Ö¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê¡¢´ü´ÖÃæÌµµÙ
±Ä¶È»þ´Ö¡§8»þ¡Á16»þ¡¡¢¨»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°
Æþ±àÎÁ¡§
¡¦Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë1,000¡Á1,300±ß¡¡¢¨»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°
¡¦¾®¿Í¡Ê3ºÐ°Ê¾å¡Ë500¡Á700±ß
²ñ¾ì¡§ÉÙ»ÎËÜÀ´¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¡Ê»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®ËÜÀ´212¡Ë
¿¢¤¨ÉÕ¤±ÌÌÀÑ¡§Ìó15,000Ö
³ô¿ô¡§Ìó50Ëü³ô
ÉÊ¼ï¡§7ÉÊ¼ï
¼çºÅ¡§ÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡ÖÉÙ»ÎËÜÀ´¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢´ØÅìºÇÂçµé¤È¤Ê¤ëÌó50Ëü³ô¤Î¼Çºù¤Îº×Åµ¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«Ëë¡£
»ÄÀã¤ÎÈþ¤·¤¤ÉÙ»Î»³¤ÈÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¼Çºù¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤¬2024Ç¯4·î13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î³¤¤òÎ¹¤¹¤ë¾®½®¡×¤ä¡¢
¡Ö¹¬¤»¤Î²«¿§¤¤Èâ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿Íµ¤¤Î¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¡×
2024Ç¯¤ÏÅìµþéº½ÑÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÀýÆâ¸¦µæ¼¼¤Î³ØÀ¸¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÈô¤Ó½Ð¤¹³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ë¥Ø¥ó¤Ê³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ËÉÙ»Î»³¤È¼Çºù¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¸¸ÁÛÅª¤Ê¼Ì¿¿»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ù
´ûÂ¸¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö3ÂçSNS±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¾ìÆâ»¶ºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥°¥ë¥á¤âÈÎÇä¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉÙ»ÎËÜÀ´¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç¤ÏÆ±Æü¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥ÈTM ¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤¬³«Ëë¡£
²ñ¾ì¤«¤é¼Ö¤Ç40Ê¬¤Û¤É¤ÎÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë ¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯4·î²¼½Ü¤«¤é¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª
ÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Õ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»ÎµÞ¹Ô¡ßÅìµþéºÂç¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÂè2¸¦µæ¼¼ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÉÙ»ÎµÞ¹Ô¤ÏÅìµþéº½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÀýÆâ¸¦µæ¼¼¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ØÌñ²ð¤Ê¥ä¥Ä¤é¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡ÁÉÙ»ÎµÞ¹Ô¡ßÅìµþéºÂç¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÀýÆâ¸¦ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Á¡Ù¤ò2023Ç¯11·î¤è¤ê»ÏÆ°¡£
ÉÙ»Î»³¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤òÉÙ»ÎµÞ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë»ÜÀß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¡¦Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¤ÎÎÏ¤ÇÉÙ»Î»³¥¨¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÁÏÂ¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯²Æ°Ê¹ß¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ë¡¢¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¿·Àß¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎºîÉÊ¡ØÈô¤Ó½Ð¤¹³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¡Ù
À©ºî¡§Åìµþéº½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÀýÆâ¸¦µæ¼¼¡¡¾®ß·¡¦郄±Ê
¡ã¾®ß·¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤ÏÆü¡¹¤Î°ì½Ö¤äµ²±¡¢¾ð·Ê¤Ê¤É¿´¤Ë¶Á¤»Ä¤ë¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÁÀ©ºî³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤¯¡¦Èþ¤·¤¯¡¦³Ú¤·¤¯¡¦²Ä°¦¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦µ²±¤Ë»Ä¤¹¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Çºù¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¥°¥ë¥á
¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÈÈëÅÁ¤Î¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡×¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÅ¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¡£
ÉÙ»Î»³¤ÎÍÏ´ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿¿¤Ã¹õ¤¤¡ÖÉÙ»Î»³ÍÏ´ä¤«¤é¤¢¤²¡×¤ä¡¢
µË¹¼¿®¸¼Ìß¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡ÖµË¹¼¿®¸¼Ìß¥½¥Õ¥È¡×¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿ÉÙ»Î»³·¿¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¡Ö¥Õ¥¸¥ä¥Þ¥Ï¥Ë¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤Ê¤É¡¢»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥°¥ë¥á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¤ªÅÚ»º
²ñ¾ìÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¸ÂÄêµË¹¼¿®¸¼Ìß¡×¤ä
¡ÖFUJIYAMA COOKIE ¼Çºù¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¡£
2024Ç¯¤ÏÉÙ»Î¼Çºù¤ÎÀä·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥ó¥É¥¬¥é¥¹É÷¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥«¡¼¤â¿·ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ù
¤ªÆÀ¤ÊWEBÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ö¤·¤Ð¥Á¥±¡×
ÉÙ»ÎµÞ¥È¥é¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾ì¤ËÊÂ¤Ð¤º¡¢ÀìÍÑÆþ±à¸ý¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ±à¤Ç¤¤ëWEBÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ö¤·¤Ð¥Á¥±¡×¤òÈÎÇä¡£
Æþ±à·ôÃ±ÂÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æþ±à·ô¤È³Æ¼ï¥Ð¥¹¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È·ô¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç100±ß¤ªÆÀ¤ÊÁ°Çä¤êÆþ±à·ô
²Á³Ê¡§
¡¦Âç¿Í900±ß¡Á1,200±ß¡ÊÄÌ¾ïÎÁ¶â¤è¤ê100±ß³ä°ú¡Ë
¡¦¾®¿Í400±ß¡Á600±ß¡ÊÄÌ¾ïÎÁ¶â¤è¤ê100±ß³ä°ú¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾ì¤ËÊÂ¤Ð¤º¡¢³ä°ú²Á³Ê¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ªÆÀ¤ÊÁ°Çä¤êÆþ±à·ô¡£
Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤è¤êºÇÂç100±ß³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÆþ±à·ô¡Ü¸òÄÌ¥»¥Ã¥È·ô¡ÛÏ©Àþ¥Ð¥¹¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¥»¥Ã¥È
²Ï¸ý¸Ð±Ø¤Þ¤¿¤Ï¿·ÉÙ»Î¡¦ÉÙ»ÎµÜ±Ø¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¡£
ÆüÉÕ»ØÄê¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¹Ô¤¯Æü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥»¥Ã¥È¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆþ±à·ô¡Ü¸òÄÌ¥»¥Ã¥È·ô¡Û¹âÂ®¥Ð¥¹¥»¥Ã¥È
È¯Ãå±Ø¡§¿·½É¡¦Åìµþ¡¦½ÂÃ«¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¡¦²£ÉÍ¡¦Ä®ÅÄ¡¦Æ£Âô¡¦ÆüµÈ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼ËÌ¡¦¤¿¤Þ¥×¥é¡¼¥¶
¿·½É¤äÅìµþ¤Ê¤É¡¢¼çÍ×±Ø¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÈÉÙ»Î¼Çºù¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇä¡£
Â¾·ô¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢ÊØÍø¤Ç¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ù
Æþ±à·ôÉÕ¤²ñ¾ìÄ¾ÄÌ¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹
Á´ÀÊ»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¿·½É¡¢¿·²£ÉÍ¡¢ÀÅ²¬¤òÈ¯Ãå¤ÎÄ¾ÄÌ¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¡£
¾è´¹ÉÔÍ×¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ËÃå¤±¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ±à¤Ç¤¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡ª
»ÄÀã¤ÎÈþ¤·¤¤ÉÙ»Î»³¤ÈÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¼Çºù¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤¬2024Ç¯¤â³«Ëë¡£
ÉÙ»ÎËÜÀ´¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢2024Ç¯4·î13Æü¡Á5·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÉÙ»Î»³¤Î»ÄÀã¤È¼Çºù¤¬¶¦±é¤¹¤ë½Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ªÉÙ»ÎËÜÀ´¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¡× appeared first on Dtimes.