YS横浜vs鳥取 スタメン発表
[3.24 J3第6節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 16 児玉潤
DF 3 藤原拓也
DF 8 柳雄太郎
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 15 冨士田康人
MF 17 端野拓馬
MF 23 道本大飛
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 31 岡本享也
DF 5 大嶋春樹
MF 4 土館賢人
MF 22 大竹優心
MF 25 西山峻太
FW 9 萱沼優聖
FW 13 ルクマン・ハキム
監督
倉貫一毅
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 16 丸山壮大
DF 41 大城蛍
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 9 富樫佑太
FW 15 東出壮太
FW 17 小澤秀充
控え
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
MF 20 常安澪
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
FW 18 田中翔太
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 16 児玉潤
DF 3 藤原拓也
DF 8 柳雄太郎
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 15 冨士田康人
MF 17 端野拓馬
MF 23 道本大飛
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 31 岡本享也
DF 5 大嶋春樹
MF 4 土館賢人
MF 25 西山峻太
FW 9 萱沼優聖
FW 13 ルクマン・ハキム
監督
倉貫一毅
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 16 丸山壮大
DF 41 大城蛍
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 9 富樫佑太
FW 15 東出壮太
FW 17 小澤秀充
控え
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
MF 20 常安澪
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
FW 18 田中翔太
FW 19 三木直土
監督
林健太郎