[3.24 J3第6節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:上田隆生

<出場メンバー>

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 16 児玉潤

DF 3 藤原拓也

DF 8 柳雄太郎

DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン

MF 15 冨士田康人

MF 17 端野拓馬

MF 23 道本大飛

MF 39 奥村晃司

MF 50 中里崇宏

FW 11 ピーダーセン世穏

FW 67 オニエ・オゴチュクウ

控え

GK 31 岡本享也

DF 5 大嶋春樹

MF 4 土館賢人

MF 22 大竹優心

MF 25 西山峻太

FW 9 萱沼優聖

FW 13 ルクマン・ハキム

監督

倉貫一毅

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 39 櫻庭立樹

DF 6 温井駿斗

DF 8 田中恵太

DF 16 丸山壮大

DF 41 大城蛍

MF 10 世瀬啓人

MF 14 普光院誠

MF 33 長谷川アーリアジャスール

FW 9 富樫佑太

FW 15 東出壮太

FW 17 小澤秀充

控え

GK 21 井岡海都

DF 3 坂本敬

MF 20 常安澪

MF 34 曽我大地

FW 7 松木駿之介

FW 18 田中翔太

FW 19 三木直土

監督

林健太郎