スタジオアリスでは『アナと雪の女王』もしくは『ディズニープリンセス』の衣装で撮影・購入された方を対象としたキャンペーンを開催!

アナと雪の女王、ディズニープリンセスになりきって素敵なプレゼントがもらえるキャンペーンです。

スタジオアリス×タカラトミー ディズニープリンセスキャンペーン第3弾

・SNS用データプレゼント:2024年4⽉1⽇(⽉)〜 5⽉10⽇(金)

・ぬりえプレゼント:2024年4⽉1⽇(月)〜無くなり次第終了

・Instagram投稿キャンペーン:2024年4月1日(月)〜5月25日(土)23:59まで

スタジオアリスで提供されている「ディズニーキャラクター撮影」

多彩な衣装や撮影背景でディズニーキャラクターになりきったり、ディズニーキャラクターと並んでいるような写真撮影ができるメニューです。

2024年4月1日(月)から開催される「ディズニープリンセスキャンペーン第3弾」では、『アナと雪の女王』『ディズニープリンセス』のディズニーキャラクター撮影をされた方全員にSNS用データやぬりえをプレゼント!

さらに、『アナと雪の女王』や『ディズニープリンセス』の撮影でもらえる「SNS用データ」や「ぬりえ」を、Instagramに投稿して参加するプレゼントキャンペーンも開催されます☆

もれなくもらえるキャンペーン

・SNS用データプレゼント:2024年4⽉1⽇(⽉)〜 5⽉10⽇(金)

・ぬりえプレゼント:2024年4⽉1⽇(月)〜無くなり次第終了

ディズニーキャラクター撮影で『アナと雪の女王』、『ディズニープリンセス』の撮影(ご購⼊)をされた方もれなく全員を対象にしたプレゼントキャンペーンを実施。

対象の方は「SNS⽤データ」と「ぬりえ」をもれなくプレゼント︕

※アナと雪の女王・ディズニープリンセス撮影は、洋装も和装も対象です。

※ぬりえは各店先着200名様までです。

※ぬりえのプレゼントについては、なくなり次第終了です。

Instagram投稿キャンペーン

キャンペーン期間:2024年4月1日(月)〜5月25日(土)23:59まで

Instagramへ『アナと雪の女王』もしくは『ディズニープリンセス』の衣装で撮影をしたSNS用データ、または「ぬりえ」を投稿すると参加できるキャンペーンも開催。

投稿された方の中から抽選で、タカラトミーの「ディズニープリンセス キラキラタブレット」、「ディズニープリンセス マジカルくるりんドレス ラプンツェル」、「ディズニープリンセス なんでもキラキラスキャンレジスター」が当たります☆

タカラトミー「ディズニープリンセス キラキラタブレット」

当選数:抽選で3名

セット内容:本体、タッチペン、スタンド上、スタンド下、USB充電ケーブル、取扱説明書、まほうのとびらカード

対象年齢:3歳〜

あこがれのディズニープリンセスたちと遊んで学べるカメラ付きトイパッド。

31種のアプリが収録されていて、100以上のキャラクターが登場。

「ラプンツェル」「アリエル」「ベル」「シンデレラ」「オーロラ姫」「ジャスミン」「白雪姫」「ティアナ」のおきがえ遊びができます。

自由にアイテムを組み合わせてプリンセスたちをドレスアップでき、パターンは100万通り以上!

また、付属のカメラでQRコードをスキャンすると350個以上のおしゃれアイテムを追加することもできます。

さらに、ディズニーの映画楽曲「ホール・ニュー・ワールド」「アンダー・ザ・シー」「じゆうへのとびら」「ゆきだるまつくろう」を使用した「おうたのレッスン」アプリや、「色」「からだ」「お花」の名前など、日本語と英語で学べる知育アプリも収録。

おきがえ遊びや、知育アプリで様々な楽しみ方ができるトイパッドです。

※タカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)対応

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

タカラトミー「ディズニープリンセス マジカルくるりんドレス ラプンツェル」

当選数:抽選で5名

対象身長:95〜120cm

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」になりきれるおしゃれなドレス。

1着で「ラプンツェルのパープルドレス」と「ウェディングドレス」の2着分が楽しめ、着たまま「くるん」と変身ができます!

「ラプンツェルのパープルドレス」は『塔の上のラプンツェル』の世界観を表現したプリントが全体に描かれ、ふんわりしたパフスリーブと、スカートのシルエットが素敵なドレス。

それから、「ウェディングドレス」は『ラプンツェルのウェディング』に登場するドレスをイメージした、胸元やスカートのプリントがエレガントなホワイトドレスです。

また、キラキラかわいい「ラプンツェル」のイラスト入りブローチ付きなのも魅力的◎

お誕生日やお友達とのパーティー、ハロウィン、特別なおでかけシーンなどにもオススメです。

※洗濯はできません

※写真は着⽤イメージです。ブローチ以外のアクセサリー・靴は含まれません。

タカラトミー「ディズニープリンセス なんでもキラキラスキャンレジスター」

当選数:抽選で2名

セット内容:レジ本体×1、りんご×1、クロワッサン×1、ヨーグルト×1、たまご×1、シリアル×1、カップケーキ×1、カゴ×1、500円玉×2、100円玉×6、50円玉×2、10円玉×6、5円玉×3、1円玉×5、10,000円札(紙)×2、5,000円札(紙)×2、1,000円札(紙)×6、スマホ×1、カード×1、ユーザーラベル×1、紙小物シート×1

対象年齢:3歳以上

ティアラがキラキラ輝き音が楽しいディズニープリンセスのレジスター。

お買い物ごっこをしながら数字や英語に親しめる「レジモード」、「電卓モード」、「数字モード」、「数えてみようモード」、「ナンバーモード」の5つのモードや、本物みたいなスキャンやお支払い体験も!

なんでもスキャンするたびに、レジスターのティアラが10色以上に輝いて、楽しい音がとびだします。

そして、プリンセストークボタンで、ディズニープリンセスたちそれぞれのイメージカラーにティアラが輝き、自己紹介やメロディ・おしゃべりまで楽しめます。

そのほか、ディズニープリンセスのかわいいお買い物小物は全部で49個☆

応募要項

応募期間:2024年4月1日(月)〜5月25日(土)23:59まで

賞品・当選者数:

・タカラトミー ディズニープリンセス キラキラタブレット 3名

・タカラトミー ディズニープリンセス マジカルくるりんドレス ラプンツェル 5名

・タカラトミー ディズニープリンセス キラキラスキャンレジスター 2名様

応募条件:

・キャンペーン期間中にスタジオアリスでアナと雪の女王・ディズニープリンセス撮影・購⼊された⽅

・スタジオアリスとタカラトミーの公式Instagramアカウントをフォローされご⾃⾝のInstagramが期間中、公開設定されている⽅

応募⽅法:スタジオアリスで『アナと雪の女王』、『ディズニープリンセス』撮影をされたSNS⽤データもしくはぬりえと「#スタジオアリス」「#タカラトミー」「#プリンセスキャンペーン2024」のハッシュタグをつけてご⾃⾝のInstagramに投稿。

※アナと雪の女王・ディズニープリンセス撮影は、洋装・和装とも対象です。

抽選・発表・賞品のお届け:応募締め切り後、厳正な抽選のうえ、当選者を決定。当選者の発表は2024年5月下旬の賞品の発送をもって通知となります。

発表・当選内容はスタジオアリス公式Instagramのアカウントから当選者へのDMでのお知らせをもって通知となります。

注意事項

・応募はお1⼈1回限りです

・当選結果の問い合わせにはお答えできませんので了承ください

・当選された賞品の交換、換⾦及び当選された権利の譲渡はできません

・賞品到着後の紛失、破損などについては対応できません

・当選された⽅で住所が不明などの理由により、賞品をお届けできない場合は当選が無効となります

・賞品のお届け先は、応募される本⼈の住所に限ります

・本キャンペーンの当選者は同時期に実施されている同⼀商品を対象とした、他のキャンペーンとは重複して受賞・当選できない場合がありますので、あらかじめ了承下さい

・やむを得ない事情により、賞品の内容、デザイン等が変更になる場合があります

・応募者がキャンペーンへ応募した場合、この応募要項ならびに注意事項に同意したものとみなされます。なお、応募者が応募資格その他応募の要件を満たさないと判断された場合、応募及び当選が無効となります

・キャンペーンへの応募にかかる費⽤(インターネット接続料、端末代、通信費、電気代、その他⼀切の費⽤を含みます)は、応募者の負担となります

・本キャンペーンにおける応募写真・SNS用データをスタジオアリスの広報宣伝、プロモーション目的でのテレビCM(海外放映を含む)のほか、新聞、雑誌、インターネット(SNS を含む)、DVD などの映像媒体、カタログなどの各種印刷物、イベント展示など多目的に使用されることがあります。また、報道機関でも使用される場合が有ります

・応募写真・SNS用データ及び撮影した画像・映像に係わる肖像権の使用許諾について、応募の時点で了承されたものとみなします

・諸事情により、賞品の発送が前後する場合もあります

・スタジオアリスとタカラトミーの公式Instagramアカウントのフォローをはずされていると当選連絡ができなくなりますので注意ください

『アナと雪の女王』や『ディズニープリンセス』の撮影でプレゼントがもらえるキャンペーン。

2024年4⽉1⽇(⽉)から実施される、スタジオアリス×タカラトミー ディズニープリンセスキャンペーン第3弾の紹介でした☆

