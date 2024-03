女優アン・ハサウェイ(41)が、「サウス・バイ・サウスウエスト」で開催された映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』プレミア上映会のレッドカーペットに登場した。アンが着ていたのは、スカートにクリスタルの装飾を施した、ベビードールのようなシルエットのミニドレスだ。この姿に、ファンは「とても若く見える!」「綺麗な膝をしている」と称賛のコメントを送っている。

【この記事の動画を見る】米テキサス州オースティンで、現地時間8日に開幕した大規模イベント「サウス・バイ・サウスウエスト(South by Southwest、SXSW)」。最終日を迎えた16日には、「パラマウント・シアター」で映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』のプレミア上映会が開催された。同作は、ロビンヌ・リー著のベストセラー小説「The Idea of You(原題)」の映画化で、アン・ハサウェイ演じるシングルマザーのソフィーが、ニコラス・ガリツィン(29)演じるボーイズバンドのシンガー、ヘイズと恋に落ちる姿を描いたロマンティックコメディだ。5月2日よりPrime Videoで独占配信される。この日、会場のレッドカーペットでは、同作で主演を務めたアンが大胆なドレス姿で登場した。アンが着ていたのは、仏ファッションブランド「PATOU(パトゥ)」が2024年春夏コレクションで発表した、シルバーカラーのミニドレスだ。ストラップのドレスは胸元が大きく開いており、スカートにはクリスタルによるジグザグの装飾が施されている。ドレスは太腿を露わにした超ミニ丈で、全体がベビードールのようなシルエットだ。片手にはチェーンのハンドルが付いたシルバーのハンドバッグを持ち、「AQUAZZURA(アクアズーラ)」による同色のプラットフォームサンダルを履いている。そしてダークなロングヘアを下ろし、自身がアンバサダーを務める「ブルガリ」のジュエリーを着けていた。アンが超ミニドレスでレッドカーペットに立つ姿に、ファンはSNSで「アン・ハサウェイは、とても若く見える!」「どうして彼女はこんなに完璧なんだ?」「本当に美しい」「とても綺麗な膝をしているわ」と称賛のコメントを寄せ合った。プレミア上映会でアンは、15歳の娘を育てる40歳のソフィーが、24歳のシンガーと恋に落ちるという役柄を演じたことについて、このように語っている。「どういうわけか、青春映画というと人生の一番早い時期の出来事として語られます。みなさんのことは分かりませんが、私はずっと咲き続けているような気がするのです。」そして「私はオスカーを受賞したことや自分の年齢や性別によって、どんな種類の映画を作らなければならないかという枠にはめられたくないし、カテゴライズされたくもありません」と述べ、こう付け加えた。「私は楽しみたい。そうなのよ! これが私のスタイルなのです。」画像は『Anne Hathaway Instagram「We’reCrashing.」』『SXSW Instagram「Jaws were dropping at the final Red Carpet for #SXSW 2024.」「@annehathaway at the World Premiere of #TheIdeaOfYou at the #SXSW Film & TV Festival.」』『Nicholas Galitzine Instagram「I am absolutely floored so many of you showed up yesterday to support #theideaofyou at @sxsw」』『Prime Video Instagram「When the last thing you expect becomes the only thing you want」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)