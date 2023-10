ニュージーランド在住の4児の父が今月5日、TikTokに投稿した動画が大きな反響を呼んでいる。動画は、パパと末娘のキュートで温かいやり取りを捉えたもので、4日間で再生回数が1億1千万回を超えた。インドや世界のニュースサイト『Latestly』などが伝えた。

ニュージーランド北島のオークランドに住む4児の父、チャーリーさん(Charlie)が5日、末娘(1)の髪を掃除機でセットするユニークな動画を投稿したところ、大反響を巻き起こした。

動画には「全てのダッド(父親)のための魔法の手口」という言葉が添えられており、ソファーに座るチャーリーさんの股の間に末娘が立っている。

チャーリーさんの右手には、延長管が外された掃除機が握られ、右足で掃除機の電源を入れると「ウィーン」というモーター音が響き渡る。

するとチャーリーさんは「レディー(準備はいいかい?)」と声をかけ、掃除機のノズル部分を娘の頭に当て、ボサボサの髪を吸い取り始めた。チャーリーさんの手つきは見事なもので、それまで寝ぐせが酷かった娘の髪は、頭のてっぺんであっという間にまとまり始める。

一方の娘は、大きな目でカメラを見据え、ちょっぴり険しい顔でジッとしている。しかし掃除機の電源が切られると前屈みになり、その場から逃げようとするのが分かる。

ただチャーリーさんはその瞬間、髪の根元をしっかり押さえていて、ノズルを抜くとなんと、娘の頭に可愛いちょんまげができていた。あらかじめノズルの先にゴムを巻いておき、チャーリーさんがノズルを引き抜く際に引っ張り下ろしていたのだ。

そしてチャーリーさんは「完成したよ! 見てくれよ〜」とばかりに「タダ〜(ジャジャーン!)」と嬉しそうに声を上げ、娘も「タダ〜」と満面の笑みを見せた。最後は、チャーリーさんが再び「タダ〜」と言ってポーズを取り、結び目をきつく結んで終わるのだった。

この親子のやり取りを捉えた動画は世界中を駆け抜け、次のようなコメントが寄せられた。

「めっちゃ可愛い!」

「これは上手く考えたね。みんな喜んでるし、楽しいね。」

「絶対に使い方間違ってるけど、可愛いすぎて何でもアリに思えちゃう(笑)。」

「これをやろうとして、ヘアゴムを掃除機に吸い取られた記憶あり。」

「予想外に出てきた『タダ〜』が可愛すぎてやられた。」

「ファミリーでの『タダ〜』に幸せ感じる!」

「『タダ〜』が可愛い。そのあとに『へへ』って笑うのも!」

「まるでとろけてしまいそうな笑顔! 末っ子だから、パパがメロメロなのもよく分かる。」

「生え始めたばかりの歯が超キュート! 子育ては大変だろうけど、貴重な時間だよね。」

「痛くないのかな?」

「普通に髪を結んだほうが簡単な気もするけど…。」

「掃除機は衛生的にどうなの? 汚いでしょう!」

「いやいや、子供にとってはこのほうが楽しいのかもしれないよ。」

「これ考えた人、天才!」

またチャーリーさんは今月11日、この動画をInstagramにも投稿し、次のように述べていた。

「私の美しいベイビーがSNSで凄いことになってるぞ。投稿から4日間で、1100万回の「いいね!」と、1億1400万回の再生回数があってね。これはたぶん、ニュージーランドで最も視聴された動画の一つじゃないかな。近隣だけでなく、遠くにいる世界中のみんなと、娘の愛をシェアするよ!」

なおテックサイト編集部では、チャーリーさんに「どのくらいの頻度で掃除機を使って髪を結ぶのか。また成功率はどのくらいなのか」「子育てで最も楽しいことは何か」などについて話をうかがうべく、取材を申し込んでいる。

ちなみに2020年には、工作をする娘の背後で踊りまくる父を捉えた動画が世界中に拡散し、爆笑の渦に巻き込んだ。父はそれが学校に提出する動画とは知らなかったという。

