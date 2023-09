妊婦が定期的に受ける超音波検査は、赤ちゃんの成長を確認したり、異常を早期に発見できるだけでなく、家族や友人と写真をシェアすることができるとあって人気がある。そんな検査を受けたアメリカ在住の妊婦の女性は先月末、画像に大好きな“セレブ”2人が映り込んでいることを指摘され、驚愕したという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

米ジョージア州ケネソー出身の妊婦、ヘイリー・ヒュースビィさん(Haley Huseby、29)は先月28日、病院で超音波検査を受け、待望の赤ちゃんの写真を母ヘザー・ピッツォラートさん(Heather Pizzolato)と共有した。

そしてしばらくすると、ヘザーさんがこんなメールを送ってきた。

「オーマイガーシュ、ヘイリー! どうか教えて! あなたにもサイモン・コーウェルとポーラ・アブドゥルが見えるかどうかをね!」

サイモン・コーウェルは、2002年に放送がスタートした米人気オーディション番組『アメリカン・アイドル』の審査員を2010年まで務め、ポーラ・アブドゥルもほぼ同時期の2002年から2009年まで、同番組の審査員として活躍した。

実はヘザーさんとヘイリーさん親子は、2002年のシーズン1から同番組の大ファンだったそうで、ヘイリーさんは母親が指摘したことの意味がすぐに理解できたという。そして「私は顔を見つけ出すのが得意なの。だからすぐに2人を見つけたわ」と明かし、このように続けた。

「よく見ると、2人のうち左側にいるのはいつものしかめっ面をしているサイモン・コーウェルで、右側は前髪を下ろし、髪をお団子にしたポーラ・アブドゥルの横顔だったのよ!」

「母には『あなたのお腹の中には、将来のアメリカン・アイドル・ベビーが育っているのよ!』とまで言われてね。こんなことにすぐに気付くなんて、本当におかしいわよね。」

なお実際の写真では、赤ちゃんの足先にサイモンの顔がくっつき、その右隣では胴体がないポーラの顔が浮遊しているかのように見え、ヘイリーさんがFacebookでシェアすると次のようなコメントが寄せられた。

「いや〜。これは驚いたね。」

「似てる!」

「2人はすでに赤ちゃんの審査をしているのよ!」

「サイモン・コーウェルに見えるなんて、なんだか不気味だわ。」

「この子の名前はサイモンかポーラに決まりだね!」

そしてこれらの声に対し、ヘイリーさんは「『あれがサイモンとポーラに見える』という人がたくさんいてくれて良かったわ。もし私と母だけだったら、なんだか滑稽だもの」と述べており、赤ちゃんが成長したらこの写真を見せ、アメリカン・アイドルの審査員2人についても説明する予定だという。

ちなみに妊婦健診では通常、超音波検査を実施することがほとんどだが、今年5月には英ニュースメディア『LADbible』がお腹の赤ちゃんのMRI画像を特集し、「あまりにも怖い」「呪われているよう」と話題になっていた。

