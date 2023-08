バスケットボール日本代表がワールドカップ1次リーグで格上フィンランドに歴史的勝利を挙げたことに、八村塁選手がSNSを更新しました。

八村選手は「Great win today by @JAPANBASKETBALL!Let’s keep it going and support them as they take on Australia. (今日はバスケットボール日本代表が素晴らしい勝利を収めました!この調子でオーストラリアと対戦する彼らを応援しましょう)」と投稿。

八村選手は6月19日に発表された第1次日本代表候補選手に入っていましたが、NBAでの来季の契約や、コンディショニングなどを考慮し、本人の意向を受け入れ、協会は6月27日に日本代表活動への招集を見送ると発表していました。